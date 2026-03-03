Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Bằng Kiều tạm dừng hoạt động

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ca sĩ Bằng Kiều gặp vấn đề sức khỏe, tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung hồi phục.

Giọng hát không còn được như xưa khiến Bằng Kiều nhận nhiều bình luận trái chiều ở một số chương trình nghệ thuật. Hôm 28/2, nam ca sĩ hát 3 ca khúc trong chương trình ở Chùa Tam Chúc (Ninh Bình), để lộ giọng hát chênh, phô, nhiều lần hụt hơi.

Tối 3/3, chia sẻ với PV Tiền Phong về màn trình diễn gây tranh cãi, đại diện của ca sĩ Bằng Kiều cho biết nam ca sĩ vừa hoàn thành một chương trình ngoài trời tại Đà Lạt trong điều kiện thời tiết lạnh. Việc làm việc liên tục và thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến anh bị viêm họng cấp, gần như mất tiếng và phải điều trị, xông họng theo chỉ định bác sĩ.

1j5a0857.jpg
Bằng Kiều tích cực tham gia live show, concert trong vài năm trở lại đây.

"Dù tình trạng sức khỏe không bảo đảm, Bằng Kiều vẫn quyết định lên sân khấu vì đã nhận lời từ trước và không muốn khán giả chờ đợi mình phải ra về trong hụt hẫng. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng phần thể hiện tối hôm đó chưa được trọn vẹn như kỳ vọng. Với nghệ sĩ luôn coi trọng chất lượng chuyên môn, điều đó thật sự khiến anh trăn trở", người đại diện nói.

Ca sĩ Bằng Kiều quyết định tạm dừng một số hoạt động để tập trung hồi phục hoàn toàn. Anh biết ơn khán giả đã lắng nghe, thấu hiểu và góp ý thẳng thắn.

Đây không phải lần đầu Bằng Kiều để lộ giọng hát sa sút, không còn như thời đỉnh ca. Năm 2024, khi tổ chức live show Người tình 4: Bằng Kiều - Vệt nắng dài, Bằng Kiều cũng khó lên nốt cao ở một số ca khúc sở trường. Năm 2018, ở show I'm in love tổ chức ở Hà Nội, Bằng Kiều phải xin lỗi khán giả vì mất giọng.

"Thực sự xin lỗi quý vị rất nhiều. Đây là lần thứ hai trong đời tôi bị mất giọng. Cách đây nửa tiếng, tôi nói không ai nghe thấy gì. Tôi bị viêm phế quản. Mong rằng quý vị lượng thứ. Ca sĩ đứng trên sân khấu không hát được là một điều rất đau đớn", Bằng Kiều nói.

1c809ee3-2c5a-42cf-9c38-4090ba5ff011-1-201-a.jpg
Bằng Kiều cùng các thành viên Quả Dưa Hấu vừa ra MV đánh dấu lần tái hợp sau hơn 20 năm.

Ca sĩ Bằng Kiều sinh năm 1973 tại Hà Nội, xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Nam ca sĩ từng theo học kèn bassoon tại Nhạc viện Hà Nội, ghi dấu ấn với những ca khúc như Trái tim bên lề, Nơi tình yêu bắt đầu, Buồn. Thập niên 2000, Bằng Kiều nổi tiếng với Ngõ vắng xôn xao, Linh hồn đã mất, Xin lỗi anh. Trên sân khấu hải ngoại, anh trở thành người tình âm nhạc ăn ý của Minh Tuyết.

Bằng Kiều cho biết anh theo đuổi sự lãng mạn, phong cách lãng tử, đặc biệt thăng hoa khi hát nhạc tình. Bằng Kiều có chất giọng tenor (nam cao) đặc trưng, từng được nhạc sĩ Dương Thụ nhận xét thuộc "hàng hiếm". Phong thái lịch lãm khi biểu diễn cũng là lý do Bằng Kiều được nhiều khán giả yêu mến.

Đầu năm 2026, Bằng Kiều và các thành viên nhóm Quả Dưa Hấu tái hợp bằng MV mới, dự định tổ chức concert ở Hà Nội.

Ngọc Ánh
#Bằng Kiều #âm nhạc #sức khỏe #live show #sao Việt #hồi phục

Xem thêm

Cùng chuyên mục