Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắc kẹt ở Dubai

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba không thể đến Paris dự show Thu Đông 2026 của Dior do mắc kẹt tại Dubai khi nhiều chuyến bay bị hủy vì tình hình Trung Đông leo thang. Sự việc khiến khán giả chỉ trích gay gắt về cách sắp xếp lịch trình của ê-kíp, công ty chủ quản Gia Hành.

Ngày 3/3, phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo cô không thể đến Paris (Pháp) theo kế hoạch để dự show Thu Đông 2026 của Dior do “yếu tố bất khả kháng”.

Theo thông báo, nữ diễn viên đã nhận lời mời và chuẩn bị nhiều công việc liên quan cho sự kiện dự kiến diễn ra ngày 3/3 (giờ Paris). Trong quá trình di chuyển, do ảnh hưởng của tình hình thực tế, cô không thể kịp có mặt trước giờ diễn.

Công ty quản lý Gia Hành cho biết dù nghệ sĩ, ê-kíp và phía Dior đã nỗ lực tìm mọi phương án thay thế, kế hoạch bay đến Paris vẫn không thể thực hiện.

Phía Nhiệt Ba xác nhận nữ diễn viên vẫn an toàn và khỏe mạnh. Vì thời gian quá sát nên cô buộc phải hủy lịch trình đi tham dự show Dior tại Paris. Ảnh: Weibo.

Phòng làm việc gửi lời xin lỗi tới nhãn hàng và người hâm mộ vì sự vắng mặt ngoài ý muốn, đồng thời trấn an Địch Lệ Nhiệt Ba cùng ê-kíp hiện an toàn.

Địch Lệ Nhiệt Ba quá cảnh tại Dubai và bị mắc kẹt hơn 24 giờ khi các chuyến bay đồng loạt bị dừng. Cô dự kiến tham dự Tuần lễ Thời trang Paris với tư cách đại diện toàn cầu của Dior.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh chiến sự leo thang tại Trung Đông, khiến một số quốc gia lân cận bị ảnh hưởng, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Sân bay Dubai phải đóng cửa ngày 28/2 (giờ địa phương), khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, hành khách mắc kẹt.

Sự việc Nhiệt Ba lỡ hẹn với show Dior đang gây bàn tán, chiếm hot search trên Weibo. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ bức xúc, cho rằng ê-kíp đã lựa chọn hành trình quá cảnh thay vì bay thẳng đến Paris, dẫn đến rủi ro khi khu vực Trung Đông bất ổn. Một số ý kiến đặt câu hỏi về cách sắp xếp lịch trình và đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Cũng có quan điểm cho rằng sự việc nằm ngoài khả năng kiểm soát trong bối cảnh xung đột diễn biến khó lường.

Hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ảnh: Weibo.

Không chỉ Địch Lệ Nhiệt Ba, nhiều nghệ sĩ Trung Quốc khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ca sĩ Huyền Tử đang du lịch tại Dubai cùng gia đình cũng bị hủy chuyến bay về nước.

Ngày 2/3 (giờ địa phương), cô thông báo sẽ bay sang Bangkok vào sáng 3/3 sau khi tìm được phương án di chuyển mới. Trước đó, gia đình nữ ca sĩ cho biết các chuyến bay từ Dubai về Bắc Kinh liên tục bị hủy.

Chồng cô, Lý Mậu, đăng video cập nhật tình hình. Anh kể trong lúc ăn sáng đã nhìn thấy “một vật thể bay rất nhanh như sao băng rơi về phía đảo Cọ”. Anh thừa nhận đây là lần đầu cảm nhận chiến sự ở khoảng cách gần. Khi đứng trên bãi biển, anh nghe thấy nhiều tiếng nổ và mô tả tâm trạng nặng nề khi chứng kiến các sự cố xảy ra gần khu vực sân bay.

Do không thể chờ các chuyến bay khôi phục, gia đình quyết định di chuyển bằng đường bộ sang Oman để tìm cơ hội rời Trung Đông sớm nhất. Rạng sáng 3/3, Lý Mậu cho biết cả nhà đã lái xe 11 tiếng đến Muscat (Oman). Hành trình diễn ra thuận lợi, thủ tục xuất nhập cảnh suôn sẻ và họ đã mua được vé cho chuyến bay sang Thái Lan sau khi chuyến cũ bị hủy.