Cuộc chiến cân não của 5 minh tinh

TPO - Hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 quy tụ năm gương mặt xuất sắc. Mỗi người đều có câu chuyện để thuyết phục Viện Hàn lâm, song cũng có nhiều điểm yếu có thể xoay chuyển cục diện trong chặng nước rút.

Những màn hóa thân định hình sự nghiệp

Mùa giải Oscar 2026 được đánh giá là một trong những cuộc đua khó đoán nhất trong 10 năm trở lại đây, bởi cả năm đề cử đều gắn với những vai diễn mang tính bước ngoặt.

Với Jessie Buckley trong Hamnet, giới chuyên môn gọi đây là màn trình diễn đỉnh cao sự nghiệp. Nữ diễn viên khắc họa nỗi đau mất mát bằng những cao trào kịch tính và trạng thái âm ỉ, kéo dài như vết thương không bao giờ lành.

Jessie Buckley trong Hamnet.

Cách cô tiết chế cảm xúc tránh rơi vào bi lụy khiến nhân vật trở nên chân thực đến ám ảnh. Sau đề cử đầu tiên với The Lost Daughter, lần trở lại này cho thấy Buckley đã bước vào hàng ngũ những diễn viên thực lực đáng nể nhất thế hệ.

Trong khi đó, Rose Byrne gây bất ngờ với If I Had Legs I’d Kick You - bộ phim hài đen gai góc của Mary Bronstein. Byrne lựa chọn cách thể hiện dữ dội, không làm mềm bất kỳ góc cạnh nào của nhân vật đang trượt dài trong khủng hoảng tâm lý.

Cảm giác “khó chịu” mà cô tạo ra lại là chìa khóa giúp khắc họa cú trượt dài tâm lý một cách chân thật và day dứt. Sau hơn hai thập niên bền bỉ với những vai diễn ấn tượng như Bridesmaids hay Spy, đề cử đầu tiên được xem là cột mốc ghi nhận muộn màng cho sự nghiệp của cô.

Sự trở lại của Kate Hudson với Song Sung Blue lại mang nhiều xúc cảm. 24 năm sau khi được đề cử cho Almost Famous, Hudson tái xuất bằng vai diễn giàu chiều sâu, kết hợp yếu tố âm nhạc.

Kate Hudson với Song Sung Blue.

Cô không cần “lột xác" quá đà mà chinh phục người xem bằng sự chín muồi và tinh tế. Với nhiều khán giả, đây được xem là hành trình trở lại đầy cảm xúc của một ngôi sao từng được yêu mến, nay tái xuất ở giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp.

Ở dòng phim quốc tế, Renate Reinsve tiếp tục khẳng định vị thế qua Sentimental Value của đạo diễn Joachim Trier. Trong The Worst Person in the World cô từng gây tiếc nuối khi trượt đề cử Oscar, lần này Reinsve được đón nhận nồng nhiệt hơn. Lối diễn xuất tiết chế, giàu chiều sâu giúp cô tạo dấu ấn riêng giữa những đề cử năm phần lớn nghiêng về những màn “lột xác” mạnh và phô bày cảm xúc.

Trong khi đó Emma Stone một lần nữa chứng minh sự táo bạo với Bugonia. Bộ phim gây tiếng vang với cảnh cạo tóc của Emma trước ống kính.

Emma Stone.

Sau hai tượng vàng cho La La Land và Poor Things, Stone tiếp tục hợp tác với Yorgos Lanthimos trong vai diễn mang màu sắc rùng rợn và cả sự phi lý. Cô giữ được sự cân bằng giữa tính hài hước, châm biếm và sự bất an, khiến khán giả luôn bị cuốn theo và không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Nhiều chuyên gia nhận định nếu chiến thắng, Stone sẽ tiến gần hơn đến nhóm diễn viên sở hữu ba tượng vàng trong sự nghiệp.

Lợi thế và rủi ro trong chặng nước rút

Dù được đánh giá cao, mỗi ứng viên đều tồn tại điểm yếu có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Tông màu trầm buồn của Hamnet có thể là rào cản với Buckley. Khi bộ phim không được ủng hộ rộng rãi ở các hạng mục khác, khả năng tạo hiệu ứng trong Viện Hàn lâm cũng trở nên khó đoán.

Khi bộ phim không tạo được sức bật ở các hạng mục khác, Byrne và Hudson buộc phải “tự bơi” trong cuộc đua. Thành bại lúc này phụ thuộc chủ yếu vào độ thuyết phục của chính họ.

Renate Reinsve dù có lợi thế từ làn sóng ủng hộ phim quốc tế, nhưng việc không được đề cử tại SAG - giải tiền Oscar quan trọng nhất - được xem là tín hiệu cảnh báo.

Sau hai lần lên bục vinh quang, Stone có thể vấp phải tâm lý muốn đổi mới từ cử tri Oscar. Việc vừa giành chiến thắng cách đây không lâu có thể khiến một số thành viên Viện Hàn lâm muốn tìm kiếm gương mặt mới để vinh danh. Thêm vào đó, phong cách cực đoan của Lanthimos vốn luôn chia rẽ khán giả.

Cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra từ ngày 26/2-5/3, trước khi lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được tổ chức ngày 15/3.

Không có ứng viên áp đảo, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Như thường lệ, chính sự khó lường ấy khiến hạng mục Nữ chính trở thành tâm điểm chờ đợi của mùa giải.