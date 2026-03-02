Chiêu trò của Trấn Thành?

TPO - Việc Trấn Thành phủ nhận trả cát-xê 1,2 tỷ đồng cho LyLy tiếp tục dấy lên nghi vấn anh cùng ê-kíp tự tạo ồn ào để chủ đề bộ phim được bàn thảo, nhắc đến.

Tối 2/3, Trấn Thành lên tiếng phủ nhận thông tin trả cát-xê 1,2 tỷ đồng cho LyLy khi cô đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Thỏ ơi. Nam đạo diễn bày tỏ sự bức xúc trước bảng lương đang lan truyền trên mạng xã hội và cho rằng đây là thông tin chưa được kiểm chứng.

Trấn Thành chia sẻ: “Bảng lương của diễn viên Thỏ ơi trật lất nha. Tôi thấy nhiều người muốn đăng gì là đăng, không cần kiểm chứng sự thật. Lạ thật”.

Trấn Thành bị nghi tự tạo ồn ào để gây chú ý.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin về mức cát-xê của dàn diễn viên Thỏ ơi. Cụ thể, LyLy 1,2 tỷ đồng, Pháo 700 triệu đồng, Quốc Anh 600 triệu đồng, Văn Mai Hương 500 triệu đồng và Vĩnh Đam 200 triệu đồng. Những con số này lập tức gây tranh luận, kéo theo sự so sánh giữa các nghệ sĩ.

Một bộ phận khán giả đặt nghi vấn đây là chiêu trò truyền thông của ê-kíp khi bộ phim đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt tại phòng vé. Nhiều bình luận cho rằng việc “tạo drama” có thể giúp phim giữ sức nóng, trong bối cảnh các đối thủ mới ra rạp đang thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, phía Trấn Thành không công bố bảng lương cụ thể, chỉ khẳng định thông tin đang lan truyền là sai lệch.

Trả lời phỏng vấn Tiền Phong, LyLy từng cho biết cát-xê đóng phim “không bằng cát-xê đi hát”.

“Tôi nhận được cát-xê lớn. Ngoài tiền bạc, những thứ tôi nhận được còn nhiều hơn nữa như cơ hội trong công việc và cả cuộc sống. Nó thay đổi con người tôi, mở lòng và đỡ nguyên tắc, khô khan hơn. Kể cả không nhận cát-xê tôi cũng nghĩ đây là món quà với mình rồi. Đương nhiên vẫn có cát-xê. So với việc đi hát thì sau khi đi đóng phim, tôi thấy may mắn vì mình là ca sĩ. Đóng phim cực hơn đi hát nhiều”, LyLy chia sẻ.

Trong khi đó, Vĩnh Đam từng nói mức thù lao anh nhận được khi tham gia phim của Trấn Thành cao gấp 100 lần so với cát-xê người mẫu. “Nếu đi diễn, mức cát-xê của tôi khoảng 5 bộ đồ. Đóng phim của anh Trấn Thành thì cát-xê có thể đổi được 500 bộ đồ, tức là tăng gấp 100 lần”, anh nói.

Những phát ngôn này cho thấy các diễn viên đều thừa nhận được trả thù lao xứng đáng, song không xác nhận những con số cụ thể như tin đồn.

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, tính đến ngày 2/3, Thỏ ơi đạt doanh thu 394 tỷ đồng. Riêng trong ngày, phim thu 8,1 tỷ đồng với 115.645 vé bán ra trên 3.311 suất chiếu.

Đứng thứ hai là Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công với 3,4 tỷ đồng, bán 50.950 vé trên 1.401 suất chiếu. Dù doanh thu tổng còn cách biệt, dự án mới lại có tỷ lệ lấp rạp cao hơn, cho thấy sức bật đáng chú ý.

Giới quan sát nhận định nếu giữ được phong độ và hiệu ứng truyền miệng tích cực, Cảm ơn người đã thức cùng tôi hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách, thậm chí vượt mặt Thỏ ơi trong những ngày tới. Trong bối cảnh đó, mọi động thái truyền thông liên quan đến Trấn Thành và ê-kíp đều trở thành tâm điểm chú ý.

Tuy nhiên với mốc doanh thu tiệm cận 400 tỷ đồng, Thỏ ơi vẫn đang tạo khoảng cách lớn so với các phim chiếu cùng dịp Tết như Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở.

Thỏ ơi là phim điện ảnh thứ năm do Trấn Thành đạo diễn, sau Bố già (427 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng) và Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng).

Với thành tích cộng dồn vượt mốc 2.000 tỷ đồng, Trấn Thành hiện là đạo diễn có tổng doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Tuy nhiên anh đối diện áp lực duy trì sức hút và đồn đoán chiêu trò truyền thông.