Ba đối thủ cản đường Trấn Thành

TPO - Sau giai đoạn "Thỏ ơi" chiếm hơn một nửa dòng tiền phòng vé, rạp Việt chặng đua mới khi ba đối thủ đồng loạt chen chân, chia lại suất chiếu và thị phần, bao gồm "Cảm ơn người đã thức cùng tôi", "Nhà mình đi thôi" và "Tài".

Sau hai tuần sôi động của mùa phim Tết Nguyên đán, thị trường điện ảnh bước vào giai đoạn điều chỉnh. Qua giai đoạn phòng vé gần như xoay quanh thế trận “Trấn Thành và phần còn lại”, thì cuối tuần qua chứng kiến sự xuất hiện của hai tân binh khiến cục diện thay đổi đáng kể.

Theo số liệu Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé 3 ngày cuối tuần đạt hơn 115 tỷ đồng. Con số này cho thấy sức mua vẫn duy trì ở mức cao, nhưng doanh thu bắt đầu phân tán khi các tựa phim mới gia nhập đường đua.

Thỏ ơi vẫn giữ ngôi đầu, nhưng không còn độc tôn

Ba ngày cuối tuần, Thỏ ơi tiếp tục giữ vị trí số một với 60,3 tỷ đồng, bán ra 632.012 vé/10.145 suất chiếu. Dù suất chiếu có dấu hiệu giảm so với tuần cao điểm Tết, bộ phim vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất thị trường.

Khoảng cách giữa Thỏ ơi và các đối thủ phía sau vẫn rõ rệt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai bộ phim mới khiến mức độ tập trung doanh thu không còn tuyệt đối như tuần trước. Nhưng với đà tăng hiện tại, tổng doanh thu tích lũy của Thỏ ơi vẫn rộng đường chạm mốc 400 tỷ đồng, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chịu tác động khi thị trường bước vào pha cạnh tranh mới.

Xét tương quan giữa doanh thu, lượng vé và suất chiếu, Thỏ ơi vẫn cho thấy hiệu suất vượt trội. Với hơn 10.000 suất chiếu, trung bình mỗi suất thu về gần 6 triệu đồng. Đây là mức lấp đầy ổn định sau hai tuần ra rạp.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi đang có lượng bán vé ổn định.

Báu vật trời cho đứng thứ hai cuối tuần với 20,12 tỷ đồng, bán 217.335 vé/3.748 suất chiếu. Số liệu phản ánh khả năng giữ nhịp ổn định dù đây không phải là bộ phim có sức nóng về mặt truyền thông. Tổng doanh thu tác phẩm của đạo diễn Lê Thanh Sơn vào khoảng 92 tỷ đồng.

Hai bộ phim vừa ra rạp sau Tết là Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Nhà mình đi thôi có mức thu ổn định.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi thu 11,38 tỷ đồng cuối tuần, bán 119.687 vé/1.952 suất chiếu. Trong khi đó, Nhà mình đi thôi đạt 6,52 tỷ đồng từ 70.049 vé và 1.632 suất chiếu. Dù chưa thể cạnh tranh trực tiếp với vị trí dẫn đầu, hai tác phẩm này đã nhanh chóng chen chân vào top đầu doanh thu, đồng thời kéo suất chiếu của một số phim Tết xuống thấp hơn.

Sự xuất hiện của hai tân binh khiến Mùi phở (2,31 tỷ đồng, 24.351 vé/791 suất chiếu) và Nhà ba tôi một phòng (10,19 tỷ đồng từ 108.019 vé/2.448 suất chiếu) không còn giữ được vị trí thuận lợi như giai đoạn đầu. Nếu trước đó hai phim này lần lượt bám sát vị trí thứ hai và thứ ba trong cuộc đua Tết, thì nay đã bị đẩy xuống nhóm giữa bảng xếp hạng.

Điều này đánh dấu bốn phim Tết bước vào chặng cuối của chu kỳ phát hành. Sau hai tuần khai thác tối đa tệp khán giả lễ hội, giai đoạn “hậu Tết” bắt đầu sàng lọc khốc liệt hơn.

Bước vào cuộc đấu mới sau Tết

Khi cuộc đua phòng vé Tết Nguyên đán bước vào giai đoạn cuối, cục diện khác bắt đầu hình thành mang tên cuộc đua điện ảnh hậu Tết.

Sự xuất hiện của Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Nhà mình đi thôi cho thấy chiến lược quen thuộc của thị trường. Nhà phát hành tận dụng tệp khán giả sau khi đã thưởng thức bốn bộ phim Tết để tạo cú hích mới. Ở mùa Tết Ất Tỵ trước đó, các phim ra rạp sau cao điểm như Nhà gia tiên (hơn 200 tỷ đồng) hay Đèn âm hồn (100 tỷ đồng) từng tận dụng tốt khoảng trống này để bứt phá.

Tuần này, thị trường trong nước còn đón thêm tựa phim Tài ra rạp ngày 6/3. Tác phẩm do đạo diễn Mai Tài Phến thực hiện, Mỹ Tâm tham gia sản xuất và đồng thời đảm nhận vai chính. Bộ phim được quảng bá rầm rộ từ trước Tết, được kỳ vọng tiếp tục duy trì nhịp sôi động khi các phim Tết bắt đầu chững lại.

Tài của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến nhảy vào cuộc đua sau Tết.

Không chỉ có phim Việt, hàng loạt tác phẩm quốc tế và dự án khác cũng gia nhập cuộc đua ngày 6/3 như Quốc Bảo, Lời nguyền thư viện Mikura, Stray Kids: The dominATE Experience, Project Y: Gái ngoan đổi đời, Không còn chúng ta. Sự dày đặc của lịch phát hành cho thấy rạp chiếu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh đa tuyến, thay vì tập trung vào một vài đầu phim như dịp Tết.

Điểm đáng chú ý là thị trường sau Tết không còn hưởng lợi từ tâm lý “xem cho vui ngày Tết”. Khán giả trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, việc lựa chọn phim có xu hướng cân nhắc kỹ hơn. Điều này khiến yếu tố nội dung và truyền miệng trở nên quan trọng hơn so với giai đoạn cao điểm.

Thỏ ơi dù vẫn giữ lợi thế doanh thu tích lũy, sẽ phải đối mặt với áp lực phân bổ suất chiếu. Ở chiều ngược lại, những tân binh sau Tết có cơ hội khai thác khoảng trống tâm lý mới của khán giả, khi nhu cầu tìm kiếm nội dung khác biệt xuất hiện sau giai đoạn “bão hòa Tết”.