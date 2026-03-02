Người mẫu Việt chưa dám về nhà ở Dubai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Người mẫu Kha Mỹ Vân cho biết cô và chồng con chưa dám trở về nhà ở Dubai do tình hình chiến tranh leo thang ở Trung Đông. Vợ chồng người đẹp định cư ở Dubai từ năm 2019.

Chia sẻ với Tiền Phong, Kha Mỹ Vân cho biết dịp Tết năm nay, cô và chồng con về Việt Nam ăn Tết. Sau đó, cô cùng gia đình sang Rome, Italia để thăm quê chồng. Đúng lúc này tình hình chiến tranh leo thang ở khu vực Trung Đông. Tại Italia, Mỹ Vân cập nhật liên tục tình hình nhà riêng ở Dubai Marina - khu dân cư giàu có nổi tiếng ở Dubai.

"Hôm qua và sáng nay có nhiều tiếng nổ, cửa sổ rung lắc mạnh, nhiều người phải di chuyển xuống hầm giữ xe để trú ẩn. May mắn nhà tôi không bị tổn thất gì", Kha Mỹ Vân chia sẻ.

Kha Mỹ Vân và chồng đang du lịch ở Italia.

Cô cho biết vì đang kẹt lại ở Italia, cô và chồng sẽ làm việc online. Con trai cô là bé Mao Mao cũng sẽ học từ xa. Do tình hình chiến sự ở UAE phức tạp, gia đình Kha Mỹ Vân chưa tính ngày về cụ thể. "Chúng tôi sẽ chờ tình hình ổn định thêm", người đẹp nói.

Mỹ Vân cho biết gia đình cô đang an toàn ở Roma, nhưng người đẹp lo lắng cho nhiều bạn bè vẫn đang ở Dubai. "Bên cạnh đó, vợ chồng tôi cũng đã đầu tư rất nhiều ở Dubai. Hy vọng rằng Dubai sẽ sớm ổn định và hòa bình trở lại", cô nói.

Người đẹp cho biết chồng đã an ủi cô rất nhiều khi tình hình chiến sự xảy ra. "Chồng tôi nói rằng gia đình mình thật may mắn khi đang ở một nơi an toàn và chỉ mới vài ngày trước thôi chúng tôi vẫn còn ở Dubai. Anh ấy hy vọng rằng cuộc xung đột này sẽ sớm kết thúc và Dubai sẽ an toàn hơn sau khi tình hình ổn định lại", cô chia sẻ.

Vợ chồng Kha Mỹ Vân chuyển đến ở Dubai, UAE từ tháng 12/2019. Người đẹp cho biết chồng cô - Luigi Menghini tìm thấy nhiều cơ hội đầu tư tại đây nên cả nhà lựa chọn định cư tại đây.

Vợ chồng Mỹ Vân mua căn hộ giá 23 tỷ đồng, thuộc dự án nhà ở cao cấp ngay gần tháp Buji Khalifa và trung tâm thương mại lớn nhất thế giới. Kha Mỹ Vân ít về nước hoạt động nghệ thuật từ khi đi Dubai.

Thỉnh thoảng, Kha Mỹ Vân sang Mỹ nghỉ dưỡng hoặc tham gia các show diễn, thực hiện các bộ ảnh thời trang. Cô cho biết nhớ nghề nhưng không để bản thân bị cuốn vào guồng quay bận rộn như trước.

Kha Mỹ Vân sinh năm 1989 tại TPHCM. Cô nổi tiếng trong làng mẫu Việt sau khi giành ngôi vị á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012. Năm 2017, cô kết hôn với Luigi Menghini - doanh nhân người Italia hơn cô 6 tuổi. Cả hai sống tại TPHCM hai năm thì sang Dubai định cư.

