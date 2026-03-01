Cô gái 19 tuổi cao 1,85 m đăng quang hoa hậu

TPO - Người đẹp Lara Marina đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil 2026. Cô 19 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,85 m, được đánh giá là thí sinh nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.
Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil 2026 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Lara Marina, đại diện vùng Espirito Santo. Cô giành quyền đại diện Brazil tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 7 tại Ba Lan.
Tân hoa hậu năm nay tròn 19 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,85 m. Đây được xem là lợi thế lớn của cô khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.
Lara có bằng Kỹ thuật Quản trị Kinh doanh từ Viện Liên bang Espirito Santo (IFES) và hiện theo học ngành Quảng cáo và Quan hệ Công chúng tại Đại học Liên bang.
Xuất thân từ vùng nông thôn, Lara mang đến đấu trường quốc gia hình ảnh người phụ nữ tin tưởng vào sự chuyển đổi tích cực thông qua học tập, nỗ lực không ngừng và trân trọng cội nguồn của mình.
Bên cạnh lịch trình thi sắc đẹp, Lara tham gia tích cực vào các chiến dịch nâng cao nhận thức. Tại quê nhà Espirito Santo, cô là người dẫn chương trình của Pro-Regenerar - một sáng kiến nhằm phổ biến thông tin về ung thư vú thông qua những câu chuyện ngoài đời thực của phụ nữ.
Dự án này nhằm mục đích mở rộng đối thoại về phòng ngừa, chẩn đoán sớm ung thư vú và tăng cường mạng lưới hỗ trợ, thúc đẩy thông tin dễ tiếp cận cho người dân.
Trong suốt quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil 2026, Lara đã hoàn thành nhiều khóa đào tạo tập trung vào kỹ năng catwalk, tư thế, giao tiếp, hình ảnh cá nhân...
Những kỹ năng này được nhận xét phù hợp với tiêu chí của Miss Supranational, một cuộc thi sắc đẹp quốc tế kết hợp giữa sắc đẹp, sự thanh lịch và nhận thức xã hội.
Trong chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil 2026, Lara được nhận vương miện từ người tiền nhiệm là đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum. Trước đó, Eduarda Braum làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Brazil đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Supranational.
Thành tích của Eduarda Braum được cho là áp lực không nhỏ với Lara Marina trong quá trình chuẩn bị cho Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Tuy nhiên, Lara cho biết cô không xem đó là gánh nặng tâm lý mà coi là động lực để hoàn thiện bản thân.
Brazil được xem là sash mạnh ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nói chung và Hoa hậu Siêu quốc gia nói riêng. Năm 2024, đại diện Brazil là người đẹp Isadora Murta giành giải Á hậu 3. Năm 2023, người đẹp Sancler Frantz mang về cho Brazil thành tích Á hậu 2. Năm 2022, đại diện Brazil là người đẹp Giovanna Reis cũng lọt vào top 24 chung cuộc.
Nhiều khán giả dự đoán Lara Marina có khả năng mang về cú đúp chiến thắng lịch sử cho Brazil tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.