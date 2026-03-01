Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Cô gái 19 tuổi cao 1,85 m đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Lara Marina đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil 2026. Cô 19 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,85 m, được đánh giá là thí sinh nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

643586154-18084952613243160-6107711640445637902-n.jpg
643505735-18084952649243160-7756447235416867897-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil 2026 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Lara Marina, đại diện vùng Espirito Santo. Cô giành quyền đại diện Brazil tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 7 tại Ba Lan.
642354255-18571149436038731-2793549346243023278-n.jpg
Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil có vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo và hình thể nóng bỏng. Nhan sắc của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nhiều người nhận xét Lara là ứng viên tiềm năng của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.
642727154-18084545768243160-9058770317326730183-n.jpg
642517040-18084545750243160-1135703414394035850-n.jpg
Tân hoa hậu năm nay tròn 19 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,85 m. Đây được xem là lợi thế lớn của cô khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.
614941710-17979234188957766-4687345410386213995-n.jpg
613209835-17979234179957766-3585502961792645945-n.jpg
Lara có bằng Kỹ thuật Quản trị Kinh doanh từ Viện Liên bang Espirito Santo (IFES) và hiện theo học ngành Quảng cáo và Quan hệ Công chúng tại Đại học Liên bang.
609053402-18079315868243160-5484577066099712057-n.jpg
608366958-18079315856243160-1242575777855501545-n.jpg
Xuất thân từ vùng nông thôn, Lara mang đến đấu trường quốc gia hình ảnh người phụ nữ tin tưởng vào sự chuyển đổi tích cực thông qua học tập, nỗ lực không ngừng và trân trọng cội nguồn của mình.
628870928-18083936396243160-1916543624746306233-n.jpg
636560961-18083936387243160-8089777199164606194-n.jpg
Bên cạnh lịch trình thi sắc đẹp, Lara tham gia tích cực vào các chiến dịch nâng cao nhận thức. Tại quê nhà Espirito Santo, cô là người dẫn chương trình của Pro-Regenerar - một sáng kiến nhằm phổ biến thông tin về ung thư vú thông qua những câu chuyện ngoài đời thực của phụ nữ.
590409374-18078631430243160-3424228825502522602-n.jpg
605470290-18078631409243160-4706739764365152015-n.jpg
Dự án này nhằm mục đích mở rộng đối thoại về phòng ngừa, chẩn đoán sớm ung thư vú và tăng cường mạng lưới hỗ trợ, thúc đẩy thông tin dễ tiếp cận cho người dân.
584032934-18075450890243160-3398773030984773914-n.jpg
584321214-18075450929243160-853186271936372113-n.jpg
Trong suốt quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil 2026, Lara đã hoàn thành nhiều khóa đào tạo tập trung vào kỹ năng catwalk, tư thế, giao tiếp, hình ảnh cá nhân...
640121221-18084260471243160-3266948176391930329-n.jpg
637699151-18084260444243160-1920342087817213553-n.jpg
Những kỹ năng này được nhận xét phù hợp với tiêu chí của Miss Supranational, một cuộc thi sắc đẹp quốc tế kết hợp giữa sắc đẹp, sự thanh lịch và nhận thức xã hội.
543542866-18053333096622304-5567651921271869559-n.jpg
543390438-18053333084622304-2186997392986357925-n.jpg
Trong chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil 2026, Lara được nhận vương miện từ người tiền nhiệm là đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum. Trước đó, Eduarda Braum làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Brazil đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Supranational.
628328945-18082953035243160-1815969063075693420-n.jpg
627757006-18082953017243160-7463049196150303138-n.jpg
Thành tích của Eduarda Braum được cho là áp lực không nhỏ với Lara Marina trong quá trình chuẩn bị cho Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Tuy nhiên, Lara cho biết cô không xem đó là gánh nặng tâm lý mà coi là động lực để hoàn thiện bản thân.
619773040-18081347348243160-5533480792931745751-n.jpg
619588800-18081347330243160-185092650785832944-n.jpg
Brazil được xem là sash mạnh ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nói chung và Hoa hậu Siêu quốc gia nói riêng. Năm 2024, đại diện Brazil là người đẹp Isadora Murta giành giải Á hậu 3. Năm 2023, người đẹp Sancler Frantz mang về cho Brazil thành tích Á hậu 2. Năm 2022, đại diện Brazil là người đẹp Giovanna Reis cũng lọt vào top 24 chung cuộc.
613439894-17979231815957766-1178150904045531722-n.jpg
615405635-17979231788957766-9038163879872041085-n.jpg
Nhiều khán giả dự đoán Lara Marina có khả năng mang về cú đúp chiến thắng lịch sử cho Brazil tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.
Duy Nam
#Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil #Hoa hậu Siêu quốc gia #Miss Supranational

Xem thêm

Cùng chuyên mục