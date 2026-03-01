Cô gái 19 tuổi cao 1,85 m đăng quang hoa hậu

TPO - Người đẹp Lara Marina đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil 2026. Cô 19 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,85 m, được đánh giá là thí sinh nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.