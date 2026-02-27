Con dao hai lưỡi khi mời hoa hậu tham gia show hẹn hò

TPO - Sự tham gia của loạt hoa hậu, á hậu ở các show hẹn hò được xem là sức hút lớn làm nên thành công của chương trình. Tuy nhiên, việc nhiều người đẹp bị nghi ngờ diễn xuất hay cố tình tạo drama chiếm sóng, làm giảm cảm giác về sự chân thật ở người xem.

Địa ngục độc thân - Single’s Inferno mùa thứ 5 đã tạo được tiếng vang mạnh mẽ sau khi phát sóng. Chương trình đã lọt vào top 3 TV show toàn cầu và top 2 chương trình không nói tiếng Anh trên Netflix.

Nhà sản xuất của show - Kim Jae Won thừa nhận Hoa hậu Trái Đất Mina Sue Choi là nhân tố đã cứu cả chương trình. Bên cạnh đó, dàn người chơi nữ là hoa hậu, á hậu cũng góp phần làm nên thành công của Địa ngục độc thân.

Dàn người chơi là hoa hậu, á hậu trong Địa ngục độc thân.

Ngoài Mina Sue Choi, hai người chơi nữ của mùa 5 là Kim Go Eun và Park Hee Sun cũng từng đạt thành tích tại Hoa hậu Hàn Quốc. Trước đó, Hoa hậu và á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2021 cũng từng tham gia Địa ngục độc thân, bao gồm Hoa hậu Choi Seo Eun (mùa 2), á hậu Cho Min Ji (mùa 3), á hậu Choi Mina Sue (mùa 5).

"Điểm chung của tất cả Miss Korea là họ không ngại được mọi người biết đến. Họ đều muốn thể hiện con người thật của mình. Nhưng quan trọng hơn, họ đều có sức hút. Chính vì những yếu tố trùng hợp này, tôi đã quyết định liên hệ với họ", nhà sản xuất chương trình chia sẻ.

Dàn hoa hậu, á hậu được xem là có nhiều lợi thế khi tham gia các chương trình hẹn hò. Họ đều có nhan sắc, độ nhận diện cao và kinh nghiệm trình diễn, biểu cảm ấn tượng trước ống kính máy quay.

Với tư cách là các thí sinh từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp, dàn người đẹp này đã trải qua quy trình sàng lọc nghiêm ngặt, giúp nhà sản xuất kiểm soát rủi ro ngay từ khâu casting. Họ cũng đã có kinh nghiệm đối mặt với áp lực từ công chúng và cách xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp.

Tại Địa ngục độc thân mùa 5, Mina Sue Choi là tâm điểm chú ý nhưng cũng nhận nhiều phản ứng tiêu cực. Cô bị gắn mác phản diện, bị chỉ trích vì liên tục thể hiện tình cảm với nhiều người chơi nam trong chương trình.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm tham gia showbiz và từng đăng quang một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Mina Sue Choi được đánh giá có khả năng đối diện với áp lực từ công chúng cũng như kỹ năng xử lý khủng hoảng một cách khéo léo, giúp nhà sản xuất tránh được những sự cố không đáng có.

Con dao hai lưỡi

Mina Sue Choi được biết đến rộng rãi sau Địa ngục độc thân mùa 5.

Dù không thể phủ nhận sức hút mà các hoa hậu, á hậu mang lại cho các show hẹn hò nhưng nhiều chuyên gia truyền thông nhận định việc tận dụng các người đẹp sẽ là con dao hai lưỡi.

Trong thời gian Địa ngục độc thân 5 phát sóng, Mina Sue Choi trở thành tâm điểm chỉ trích. Khán giả nghi ngờ người đẹp vì cô thể hiện tình cảm thân thiết với nhiều người chơi nam và liên tục thay đổi đối tượng muốn tìm hiểu. Nhiều người cho rằng cô muốn gây chú ý và tạo chiêu trò, thay vì thể hiện con người thật của mình trên truyền hình.

"Ban đầu, họ có thể thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng cuối cùng, tính cách thật của thí sinh sẽ bộc lộ qua các diễn biến. Sức hút của họ phải được thể hiện một cách thuyết phục để cả chương trình và các thí sinh đều đạt được kết quả tích cực", tờ Sports Donga dẫn lời một chuyên gia truyền thông.

Với thể loại reality dating show, sự chân thật trong cảm xúc luôn được khán giả đề cao. Tuy nhiên, dàn người chơi là hoa hậu, á hậu luôn bị khán giả nghi ngờ là diễn và cố tình tạo drama.

Kết thúc Địa ngục độc thân mùa 5, Mina Sue Choi được ghép đôi với người chơi Lee Sung Hun. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện Lee Sung Hun đang hẹn hò cô gái khác ở Mỹ. Ngay lập tức, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, chia sẻ cảm giác giống như bị lừa dối.

Khán giả cho rằng Mina Sue Choi đã sụp đổ hình tượng hoa hậu sau Địa ngục độc thân. Cũng có ý kiến khẳng định Mina Sue Choi là nạn nhân của đội ngũ biên tập. Ê-kíp chương trình được cho là tô vẽ cô như một nhân vật phản diện để câu view, tạo chủ đề truyền thông.

Những nước đi này dù khiến show được chú ý hơn nhưng cũng gây ra nhiều hệ lụy, khiến Mina Sue Choi bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong thời gian diễn ra show, cô bị nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân chỉ trích.

Dù vậy, thành công nổi bật mà Mina Sue Choi mang lại cho Địa ngục độc thân được cho là khiến các nhà sản xuất tiếp tục cân nhắc việc sử dụng người chơi là hoa hậu, á hậu để tạo sức hút cho chương trình, bất chấp những tranh cãi.