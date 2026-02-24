Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Kỳ Duyên, Thiên Ân vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn. Trước đó, Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hùng Huỳnh, Jack cũng vào bảng đề cử.

Trang chủ của TC Candler tiếp tục đăng tải các đề cử cho cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Trong những đề cử mới nhất được công bố, Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân xuất hiện bên cạnh những ngôi sao quốc tế như diễn viên kiêm ca sĩ Angela Muji, người mẫu Lucia Ferrato, diễn viên Hiba Adil, người mẫu Sharvari, ca sĩ Jessica Jung, ca sĩ Gabi của nhóm Black Swan...

617347856-25508356928848361-5702542564658224196-n.jpg
619350784-25508357512181636-2184660062108274193-n.jpg
Kỳ Duyên, Thiên Ân cùng lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.

Đây đều là lần đầu Kỳ Duyên và Thiên Ân được đề cử trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Ngoài hai người đẹp, trước đó Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hùng Huỳnh, Jack cũng lọt bảng đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Đi kèm công bố đề cử, TC Candler kêu gọi khán giả tiếp tục bình chọn: "Bạn muốn ai được đề cử? Ai là gương mặt bạn yêu thích nhất? Ai là người xứng đáng nhất đến từ quốc gia của bạn? Nếu bạn muốn đề cử và bình chọn, hãy tham gia bình chọn cùng hơn 70.000 người khác".

Trước Kỳ Duyên, Thiên Ân, nhiều hoa hậu, á hậu Việt từng lọt vào đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu Huyền My, Á hậu Thảo Nhi Lê.

Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được TC Candler công bố hàng năm kể từ năm 1990, được chia ra làm hai hạng mục cho nam và nữ.

Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một, vượt qua nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí toàn cầu.

Chia sẻ về tiêu chí chọn người chiến thắng, TC Candler viết: "Sự hoàn hảo về mặt thẩm mỹ chỉ là một trong những tiêu chí. Sự duyên dáng, thanh lịch, độc đáo, táo bạo, đam mê, tự tin, niềm vui, hy vọng… tất cả đều được thể hiện trên một khuôn mặt tuyệt đẹp".

Danh sách này chọn ra 100 gương mặt trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện. Con số này tăng lên mỗi năm khi sự tham gia của công chúng ngày càng tăng.

Không giống hầu hết bảng xếp hạng sắc đẹp hàng năm khác, danh sách 100 gương mặt đẹp nhất không chỉ dựa vào yếu tố nổi tiếng và không giới hạn ở một quốc gia cụ thể nào.

Trong những năm gần đây, danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler đã thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội và hàng trăm triệu lượt xem.

Duy Nam
#Kỳ Duyên #Thiên Ân #100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục