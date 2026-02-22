Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Miss Grand All Stars của ông Nawat gây thất vọng

Duy Nam
TPO - Sau khi công bố dàn thí sinh, Miss Grand All Stars của ông Nawat bị chê cười vì không có ai nổi bật, đáng kỳ vọng như từng được quảng bá trước đó.

Hiện đã có 24 thí sinh của Miss Grand All Stars mùa đầu tiên được công bố trên trang chủ Miss Grand International (MGI). Trái với kỳ vọng về dàn thí sinh thiện chiến, chất lượng, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trên các diễn đàn sắc đẹp.

Phần lớn trong số 24 thí sinh này đến từ châu Á, trong đó nhiều người đẹp gốc Trung Quốc. Chỉ có 3 thí sinh đến từ Mỹ Latin (cả 3 đều đến từ Cộng hòa Dominica), 2 thí sinh đến từ châu Âu, 1 thí sinh từ Bắc Mỹ và không có thí sinh nào của khu vực châu Phi.

Thí sinh Miss Grand All Stars gây thất vọng.

Trong số 24 thí sinh, chỉ có 3 đại diện từng giành giải cao ở các cuộc thi nhan sắc trong Big 6 là Harriotte Lane (Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2019), Melisha Lin (Á hậu 5 Miss Grand International 2024), Siqi Jiang (Top 40 Hoa hậu Thế giới 2021). Hơn 20 người đẹp còn lại chưa từng intop tại một cuộc thi lớn nào trong Big 6.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng phát hiện ra nhiều thí sinh đã cung cấp sai thông tin về cuộc thi mà mình từng tham gia để qua mặt ông Nawat.

Nhiều khán giả đã thử Google tên cuộc thi mà các thí sinh cung cấp trong hồ sơ gửi cho ông Nawat nhưng không tìm thấy kết quả. Tuy nhiên, trang chủ MGI vẫn giữ nguyên những thông tin này mà không có sự chỉnh sửa hay đính chính.

Sự việc gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp, khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về chất lượng thí sinh cũng như cách thức tổ chức của Miss Grand All Stars mùa giải đầu tiên.

"Nổ quá, bây giờ nhìn dàn thí sinh mà thấy chán", "Lúc đầu kỳ vọng dàn thí sinh của mùa giải này sẽ hoành tráng lắm cơ", "Sắp diễn ra rồi mà mới có 24 thí sinh, lại chẳng có mấy người nổi bật"... khán giả bình luận.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand All Stars mùa đầu tiên là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Cô được xem là người đẹp có kinh nghiệm ấn tượng, nhưng cũng chưa từng giành được thành tích nào ở các cuộc thi sắc đẹp trong Big 6.

Hương Giang từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan năm 2018. Năm 2025, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Thái Lan nhưng không giành thành tích.

Hoa hậu Hòa bình All Stars dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5 ở Thái Lan. Mùa giải sẽ quy tụ các người đẹp từng tham dự những cuộc thi trước đây nhưng chưa đoạt giải. Đây được xem là cơ hội cho các gương mặt cũ đã dự thi nhưng chưa chạm tới chiếc vương miện.

Cuộc thi chấp nhận thí sinh từng thi các cuộc thi quốc tế, có độ tuổi từ 20-40 tuổi. Phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc là người chuyển giới đều có thể tham gia. Tuy nhiên, người chuyển giới phải hoàn tất phẫu thuật và có giấy chứng nhận.

Năm đầu cuộc thi dự kiến nhận khoảng 70-80 thí sinh, một quốc gia có thể cử nhiều hơn một người tham dự. Như vậy, ngoài Hương Giang, có thể sẽ có thêm đại diện Việt Nam tham dự mùa giải All Stars nếu như có đơn vị chi tiền để mua bản quyền.

Duy Nam
