Á hậu bị ông Nawat tước danh hiệu tiếp tục thi sắc đẹp

TPO - Người đẹp Thae Su Nyein trở thành đại diện Myanmar tại cuộc thi Miss Cosmo 2026 tổ chức ở Việt Nam. Trước đó, cô bị ông Nawat tước danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024.

Ngày 20/2, tổ chức Miss Cosmo Myanmar công bố đại diện nước này tại cuộc thi Miss Cosmo 2026 là người đẹp Thae Su Nyein. Thông tin khiến nhiều người bất ngờ vì Thae Su Nyein chọn Miss Cosmo để trở lại đường đua nhan sắc sau khi bị tước danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024.

"Bên cạnh hoạt động người mẫu và thi sắc đẹp, Thae Su Nyein tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại Myanmar, đặc biệt trong các chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên và thúc đẩy sự tự tin, giáo dục kỹ năng cho thế hệ trẻ. Với kinh nghiệm quốc tế, tinh thần cầu tiến và hình ảnh đại diện cho thế hệ phụ nữ trẻ năng động của Myanmar, cô được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp tích cực tại Miss Cosmo 2026", trang chủ Miss Cosmo chia sẻ.

Thae Su Nyein đại diện Myanmar tham dự Miss Cosmo 2026.

Bài đăng đã gây chú ý và bàn tán xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và cho rằng Thae Su Nyein sẽ là nhân tố gây chú ý ở cuộc thi Miss Cosmo.

Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra lo lắng cho cuộc thi Miss Cosmo vì khi tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, cô đã để lại những điều tiếng không tốt.

Thae Su Nyein được xem là người đẹp gây chú ý nhất trong giới sắc đẹp Myanmar những năm gần đây. Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2024 khi mới 17 tuổi và đảm nhận vai trò đại diện quốc gia ở sân chơi quốc tế - Miss Grand International 2024.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Thae Su Nyein được đánh giá có nhiều tiềm năng ấn tượng và là thí sinh nổi bật ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Chung cuộc, cô được trao danh hiệu á hậu 2.

Tuy nhiên, ngay trong đêm chung kết, Thae Su Nyein và giám đốc quốc gia của mình đã tháo vương miện và sash dành cho á hậu 2 và rời khỏi sân khấu. Sau đó, người đẹp tuyên bố trả lại danh hiệu.

Ngay sau đó, ông Nawat quyết định thu hồi danh hiệu á hậu 2 của Thae Su Nyein. "Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã quyết định thu hồi danh hiệu á hậu 2 của Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2024, cô Thae Su Nyein, do có hành vi không phù hợp, vi phạm nhiều quy định", ban tổ chức cho biết.

Đáp trả tuyên bố của ông Nawat, Thae Su Nyein livestream tuyên bố: "Tôi không cần danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International 2024, không cần phải giữ vị trí đấy cho tôi. Tôi sẽ ở bên giám đốc quốc gia của mình. Tôi đến để trở thành hoa hậu chứ không phải để đứng hạng 2, hạng 3", cô nói.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 11/2025, Thae Su Nyein từng tiết lộ sẽ tham gia Miss Cosmo. "Tôi có kế hoạch B, tôi sẽ tham dự một trong hai cuộc thi sắc đẹp, đó là Miss Cosmo. Tôi sẽ không dừng lại, tôi không bao giờ từ bỏ thứ mà tôi yêu thích. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc", người đẹp nói.