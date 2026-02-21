Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Dàn hoa, á hậu xả ảnh 4 ngày Tết

Duy Nam

TPO - Sau 4 ngày Tết, dàn hoa hậu, á hậu chia sẻ nhiều hình ảnh gây chú ý bên gia đình, bạn bè. Dàn người đẹp dành trọn thời gian bên người thân để tận hưởng không khí Tết.

img-0602.jpg
img-0601.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe những bức ảnh hậu trường trong chương trình Sông Cầu mến thương diễn ra đúng vào đêm Giao thừa. Trúc Linh và dàn người đẹp trình diễn những thiết kế áo dài cách tân độc đáo. Người đẹp chia sẻ niềm tự hào khi được trình diễn trên mảnh đất quê hương đúng vào khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới.
img-0606.jpg
img-0605.jpg
Trong chương trình còn có sự tham gia của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi. Cả Yến Nhi và Trúc Linh đều là những người con của quê hương Phú Yên (cũ).
img-0604.jpg
img-0603.jpg
Hoa hậu Trúc Linh sải bước ấn tượng trên sàn diễn thời trang.
img-0600.jpg
img-0599.jpg
Á hậu Châu Anh mặc áo dài nền nã đi lễ chùa cùng gia đình. Năm 2026, cô dự định học lên thạc sĩ chuyên ngành âm nhạc.
img-0609.jpg
img-0608.jpg
Hoa hậu Thu Thảo dịu dàng trong chuyến du lịch đầu năm mới cùng gia đình.
640303753-25889461350676965-398270845024721774-n.jpg
640313377-25889461564010277-6089594993148565115-n.jpg
Á hậu Huyền My và gia đình đi du lịch châu Âu trong dịp đầu năm mới.
img-0612.jpg
img-0610.jpg
Á hậu Võ Hoàng Yến và con gái đi chùa ở Mỹ trong ngày Mùng 4 Tết.
untitled-2.jpg
untitled-1.jpg
Hoa hậu Jennifer Phạm và chồng - doanh nhân Đức Hải - cùng các con và gia đình bên nội đón Tết, du xuân ở một resort ven biển Hồ Tràm.
img-0615.jpg
img-0614.jpg
Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái khoe sắc bên vườn đào trong ngày đầu năm mới.
img-0597.jpg
img-0596.jpg
Á hậu Phương Anh xả loạt ảnh chỉn chu, được thực hiện kỳ công trong studio cho dịp Tết Bính Ngọ. Người đẹp trang điểm, làm tóc lạ mắt, tạo dáng bên linh vật ngựa.
img-0617.jpg
img-0616.jpg
Hoa hậu Võ Lê Quế Anh với tạo hình nàng xuân quyến rũ trong trang phục áo yếm đính kết cầu kỳ.
img-0619.jpg
img-0618.jpg
Á hậu Trịnh Mỹ Anh cũng chọn trang phục áo yếm cho bộ ảnh chủ đề Xuân 2026.
Duy Nam
