Á hậu Châu Anh: ‘Tôi nhận được nhiều tin nhắn bày tỏ tình cảm’

TPO - Á hậu Châu Anh cho biết sau khi giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp được nhiều người biết đến và nhắn tin bày tỏ tình cảm. Cô trân trọng sự yêu thương của khán giả và lấy đó làm động lực để hoàn thiện bản thân.