Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Á hậu Châu Anh: ‘Tôi nhận được nhiều tin nhắn bày tỏ tình cảm’

Duy Nam - Trọng Tài

TPO - Á hậu Châu Anh cho biết sau khi giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp được nhiều người biết đến và nhắn tin bày tỏ tình cảm. Cô trân trọng sự yêu thương của khán giả và lấy đó làm động lực để hoàn thiện bản thân.

img-0525.jpg
img-0524.jpg
Trong dịp trò chuyện đầu năm cùng báo Tiền Phong, Á hậu Châu Anh diện áo dài ren tông màu xanh nền nã do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. Người đẹp hóa thân thành thiếu nữ Hà thành xưa trong không gian cổ kính, hoài niệm.
img-0523.jpg
img-0522.jpg
Dịp Tết Nguyên đán, Châu Anh mong chờ được cùng gia đình về quê ăn Tết cùng ông bà. Cô nói từ sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 và giành giải á hậu vẫn chưa có cơ hội về quê gặp họ hàng.
img-0526.jpg
Người đẹp chia sẻ trong đêm Giao thừa đã ngồi liệt kê ra những điều ước cho năm mới. “Tôi đã đu theo trend của giới trẻ hiện nay đó là xuống dưới gầm bàn ăn 12 quả nho và đọc những mục tiêu, mong muốn của mình. Điều đầu tiên trong danh sách đó là hoàn thành nhiệm kỳ và tốt nghiệp xuất sắc. Sau đó tôi mong ước bố mẹ mạnh khỏe, gia đình bình an. Trong năm mới, tôi mong được đặt chân đến nhiều vùng đất mới sau khi tốt nghiệp”, cô chia sẻ.
img-0505.jpg
img-0502.jpg
Châu Anh cho biết 2025 là năm nhiều biến động nhưng điều may mắn đó là cô đã giành được ngôi vị á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2024. “Đó có lẽ là thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi. Nhìn lại năm qua, có những bài học khiến tôi trưởng thành hơn, phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho tương lai. Hiện tại, tôi bình tĩnh hơn, nhìn nhận mọi thứ mạnh mẽ, dám đối diện với nó”.
img-0506.jpg
img-0504.jpg
Hơn nửa năm sau khi giành danh hiệu á hậu, Châu Anh ít tham gia sự kiện, dành nhiều thời gian hoàn thành việc học và nhiệm vụ trong quân đội. Người đẹp cho biết cô đang ở năm cuối nên gặp áp lực phải sắp xếp để hoàn thành công việc ở đơn vị, việc học tập và tham gia các sự kiện.
img-0508.jpg
img-0507.jpg
Châu Anh mong muốn kết thúc nhiệm kỳ, mọi người nhớ đến hình ảnh một á hậu quân nhân. “Tôi hy vọng đã mang hình ảnh nữ quân nhân đến gần hơn với khán giả. Nếu để dùng hai từ miêu tả về năm 2025 của tôi thì đó là biết ơn và cống hiến”, cô nói.
img-0511.jpg
img-0510.jpg
Trong nửa năm qua, Châu Anh cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi được tham gia nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là sự kiện diễu hành A80. “Tôi nghĩ rằng dù đăng quang ở bất kỳ thời điểm nào, nếu cố gắng, chân thành thì chúng tôi sẽ tạo được dấu ấn nơi công chúng”.
img-0514.jpg
img-0513.jpg
Là người đẹp có nhiều tài lẻ như đàn piano, hát, nhảy nhưng Châu Anh nói cô chưa suy nghĩ đến việc lấn sân showbiz. “Tôi không có nhiều thời gian để trau dồi, luyện tập các kỹ năng để có thể bước chân sâu hơn vào showbiz. Mỗi thời điểm, mình sẽ ưu tiên một thứ. Hiện tại, tôi ưu tiên việc hoàn thành nhiệm kỳ và việc học. Nhưng tôi nghĩ rằng không có việc gì là quá muộn để bắt đầu cả”, cô chia sẻ.
img-0516.jpg
img-0515.jpg
Châu Anh nói sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô mong muốn học thạc sĩ về âm nhạc hoặc sư phạm để tiếp tục công việc dạy học của mình. Người đẹp cho biết định hướng này của cô được gia đình ủng hộ.
img-0530.jpg
img-0528.jpg
Châu Anh chia sẻ sau khi giành danh hiệu á hậu, cô được nhiều người biết đến, nhiều công ty và nhãn hàng để mắt. “Khi có thời gian check tin nhắn chờ, tôi thấy có rất nhiều tin nhắn từ những người lạ. Tôi rất hạnh phúc với tình cảm mọi người dành cho mình. Tuy nhiên, tôi cũng chưa thấy tin nhắn nào làm mình khó xử. Hầu hết đều là những tin nhắn đáng yêu. Có những bạn làm thơ, vẽ tranh tặng tôi”, cô nói.
img-0521.jpg
Châu Anh nói có cả những khán giả nam nhắn tin cho cô, bày tỏ sự yêu mến. Cô không thấy ngại mà đón nhận một cách vui vẻ, thân thiện. “Sau khi check tin nhắn chờ, tôi sẽ thả tim hoặc những biểu tượng để đáp lại tình cảm của mọi người để họ biết rằng tôi có đọc và đón nhận tình cảm yêu thương của khán giả”, cô nói.
Duy Nam - Trọng Tài
#Á hậu Châu Anh #Hoa hậu Việt Nam #Á hậu Việt Nam #Trần Ngọc Châu Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục