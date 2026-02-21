Á hậu Châu Anh: ‘Tôi nhận được nhiều tin nhắn bày tỏ tình cảm’

TPO - Á hậu Châu Anh cho biết sau khi giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp được nhiều người biết đến và nhắn tin bày tỏ tình cảm. Cô trân trọng sự yêu thương của khán giả và lấy đó làm động lực để hoàn thiện bản thân.
Trong dịp trò chuyện đầu năm cùng báo Tiền Phong, Á hậu Châu Anh diện áo dài ren tông màu xanh nền nã do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. Người đẹp hóa thân thành thiếu nữ Hà thành xưa trong không gian cổ kính, hoài niệm.
Dịp Tết Nguyên đán, Châu Anh mong chờ được cùng gia đình về quê ăn Tết cùng ông bà. Cô nói từ sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 và giành giải á hậu vẫn chưa có cơ hội về quê gặp họ hàng.
Châu Anh cho biết 2025 là năm nhiều biến động nhưng điều may mắn đó là cô đã giành được ngôi vị á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2024. “Đó có lẽ là thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi. Nhìn lại năm qua, có những bài học khiến tôi trưởng thành hơn, phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho tương lai. Hiện tại, tôi bình tĩnh hơn, nhìn nhận mọi thứ mạnh mẽ, dám đối diện với nó”.
Hơn nửa năm sau khi giành danh hiệu á hậu, Châu Anh ít tham gia sự kiện, dành nhiều thời gian hoàn thành việc học và nhiệm vụ trong quân đội. Người đẹp cho biết cô đang ở năm cuối nên gặp áp lực phải sắp xếp để hoàn thành công việc ở đơn vị, việc học tập và tham gia các sự kiện.
Châu Anh mong muốn kết thúc nhiệm kỳ, mọi người nhớ đến hình ảnh một á hậu quân nhân. “Tôi hy vọng đã mang hình ảnh nữ quân nhân đến gần hơn với khán giả. Nếu để dùng hai từ miêu tả về năm 2025 của tôi thì đó là biết ơn và cống hiến”, cô nói.
Trong nửa năm qua, Châu Anh cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi được tham gia nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là sự kiện diễu hành A80. “Tôi nghĩ rằng dù đăng quang ở bất kỳ thời điểm nào, nếu cố gắng, chân thành thì chúng tôi sẽ tạo được dấu ấn nơi công chúng”.
Là người đẹp có nhiều tài lẻ như đàn piano, hát, nhảy nhưng Châu Anh nói cô chưa suy nghĩ đến việc lấn sân showbiz. “Tôi không có nhiều thời gian để trau dồi, luyện tập các kỹ năng để có thể bước chân sâu hơn vào showbiz. Mỗi thời điểm, mình sẽ ưu tiên một thứ. Hiện tại, tôi ưu tiên việc hoàn thành nhiệm kỳ và việc học. Nhưng tôi nghĩ rằng không có việc gì là quá muộn để bắt đầu cả”, cô chia sẻ.
Châu Anh nói sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô mong muốn học thạc sĩ về âm nhạc hoặc sư phạm để tiếp tục công việc dạy học của mình. Người đẹp cho biết định hướng này của cô được gia đình ủng hộ.
Châu Anh chia sẻ sau khi giành danh hiệu á hậu, cô được nhiều người biết đến, nhiều công ty và nhãn hàng để mắt. “Khi có thời gian check tin nhắn chờ, tôi thấy có rất nhiều tin nhắn từ những người lạ. Tôi rất hạnh phúc với tình cảm mọi người dành cho mình. Tuy nhiên, tôi cũng chưa thấy tin nhắn nào làm mình khó xử. Hầu hết đều là những tin nhắn đáng yêu. Có những bạn làm thơ, vẽ tranh tặng tôi”, cô nói.