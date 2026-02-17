Đỗ Thị Hà và dàn hoa hậu, á hậu trong ngày Mùng 1

TPO - Dàn hoa, á hậu mặc áo dài truyền thống trong ngày đầu năm mới 2026. Họ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình trong Tết Bính Ngọ.
Hoa hậu Hà Trúc Linh và mẹ mặc áo dài đi lễ chùa trong ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ. Trúc Linh cho biết năm nay cô bận rộn với những hoạt động trên cương vị đương kim Hoa hậu Việt Nam nên về quê trễ. Người đẹp rất yêu thích các hoạt động của Tết truyền thống. Cô nhớ nhất khoảnh khắc cùng mẹ nấu bữa cơm chay ngày tất niên.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng mặc áo dài khi đi chúc Tết trong ngày Mùng 1 Tết. Đây là năm đầu người đẹp ăn Tết ở quê chồng sau khi kết hôn cuối năm 2025. Người đẹp chọn áo dài họa tiết trên nền vải xuyên thấu trông màu trang nhã, tôn vẻ thanh lịch.
Hoa hậu Thanh Thủy diện áo dài trắng, khoe nhan sắc trong trẻo trong ngày đầu năm mới. Cô đón Tết cùng gia đình ở Đà Nẵng.
Á hậu Phương Anh và chồng chụp ảnh cùng cả gia đình trong ngày Mùng 1 Tết. Cô mặc áo dài tông màu hồng nền nã. Đây là năm thứ hai Phương Anh ăn Tết ở nhà chồng sau khi kết hôn.
Á hậu Tú Anh chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên của gia đình trong năm mới Bính Ngọ. Á hậu Việt Nam 2012 mặc áo dài đỏ đằm thắm. Tú Anh kết hôn năm 2018, đã có hai con.
Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2010 Nguyễn Thị Loan mặc áo dài vàng, chụp ảnh bên cánh đồng lúa trong ngày đầu năm mới. Năm nào cô cũng về Hưng Yên ăn Tết cùng gia đình.
Vợ chồng Á hậu Phương Nga - diễn viên Bình An và á khôi Lan Khuê cùng mặc áo dài chụp ảnh trong ngày đầu năm mới 2026.
Á hậu Ngọc Hằng đón xem Táo Xuân 2026 trong khoảnh khắc đầu năm mới. Đây là lần đầu Á hậu Ngọc Hằng tham gia Táo Xuân. Cô đảm nhận vai tiên nữ với tính cách bốc đồng, cá tính và giàu năng lượng.
Á hậu Thúy An mặc áo dài đính kết tông màu hồng ngọt ngào đi vãn cảnh chùa trong ngày đầu năm.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mặc váy yếm tông màu đỏ nổi bật, khoe vai trần khi du xuân đầu năm mới.
Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái khoe ảnh chụp với dàn quất cảnh trong ngày Mùng 1 Tết.