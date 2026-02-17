Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Đỗ Thị Hà và dàn hoa hậu, á hậu trong ngày Mùng 1

Duy Nam

TPO - Dàn hoa, á hậu mặc áo dài truyền thống trong ngày đầu năm mới 2026. Họ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình trong Tết Bính Ngọ.

img-0387.jpg
img-0386.jpg
img-0385.jpg
img-0384.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh và mẹ mặc áo dài đi lễ chùa trong ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ. Trúc Linh cho biết năm nay cô bận rộn với những hoạt động trên cương vị đương kim Hoa hậu Việt Nam nên về quê trễ. Người đẹp rất yêu thích các hoạt động của Tết truyền thống. Cô nhớ nhất khoảnh khắc cùng mẹ nấu bữa cơm chay ngày tất niên.
634797194-2375361002877176-8011820788860645754-n.jpg
634762012-2375361066210503-9013096282878757738-n.jpg
633984809-2375361036210506-6292511676974675368-n.jpg
636933503-2375360952877181-1191273851601272848-n.jpg
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng mặc áo dài khi đi chúc Tết trong ngày Mùng 1 Tết. Đây là năm đầu người đẹp ăn Tết ở quê chồng sau khi kết hôn cuối năm 2025. Người đẹp chọn áo dài họa tiết trên nền vải xuyên thấu trông màu trang nhã, tôn vẻ thanh lịch.
img-0390.jpg
img-0389.jpg
img-0388.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy diện áo dài trắng, khoe nhan sắc trong trẻo trong ngày đầu năm mới. Cô đón Tết cùng gia đình ở Đà Nẵng.
img-0379.jpg
img-0413.jpg
img-0412.jpg
img-0411.jpg
Á hậu Phương Anh và chồng chụp ảnh cùng cả gia đình trong ngày Mùng 1 Tết. Cô mặc áo dài tông màu hồng nền nã. Đây là năm thứ hai Phương Anh ăn Tết ở nhà chồng sau khi kết hôn.
637503712-1313465330594799-8242234861819808117-n-1.jpg
Á hậu Hoàng My chia sẻ khoảnh khắc ngắm pháo hoa Giao thừa cùng con gái ở Hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Người đẹp đưa con gái về quê ăn Tết sau khi xác nhận chia tay bạn trai Việt kiều.
img-0406.jpg
img-0405.jpg
img-0404.jpg
Á hậu Tú Anh chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên của gia đình trong năm mới Bính Ngọ. Á hậu Việt Nam 2012 mặc áo dài đỏ đằm thắm. Tú Anh kết hôn năm 2018, đã có hai con.
img-0409.jpg
img-0408.jpg
Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2010 Nguyễn Thị Loan mặc áo dài vàng, chụp ảnh bên cánh đồng lúa trong ngày đầu năm mới. Năm nào cô cũng về Hưng Yên ăn Tết cùng gia đình.
img-0383.jpg
img-0382.jpg
Vợ chồng Á hậu Phương Nga - diễn viên Bình An và á khôi Lan Khuê cùng mặc áo dài chụp ảnh trong ngày đầu năm mới 2026.
img-0381.jpg
Hoa hậu Ngọc Châu chia sẻ khoảnh khắc giản dị trong ngày đầu năm mới. Trước đó, Ngọc Châu nhiều lần chia sẻ về nỗi buồn trong những ngày Tết sau khi mẹ cô qua đời.
img-0392.jpg
img-0391.jpg
Á hậu Ngọc Hằng đón xem Táo Xuân 2026 trong khoảnh khắc đầu năm mới. Đây là lần đầu Á hậu Ngọc Hằng tham gia Táo Xuân. Cô đảm nhận vai tiên nữ với tính cách bốc đồng, cá tính và giàu năng lượng.
img-0394.jpg
img-0393.jpg
Á hậu Thúy An mặc áo dài đính kết tông màu hồng ngọt ngào đi vãn cảnh chùa trong ngày đầu năm.
img-0400.jpg
img-0399.jpg
img-0398.jpg
img-0397.jpg
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mặc váy yếm tông màu đỏ nổi bật, khoe vai trần khi du xuân đầu năm mới.
img-0402.jpg
img-0401.jpg
Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái khoe ảnh chụp với dàn quất cảnh trong ngày Mùng 1 Tết.
img-0403.jpg
Á hậu Kiều Loan mặc áo dài nền nã đón năm mới.
Duy Nam
#hoa hậu #á hậu #áo dài #năm mới #Tết Bính Ngọ #Tết Nguyên đán

