Đỗ Thị Hà và dàn hoa hậu, á hậu trong ngày Mùng 1

TPO - Dàn hoa, á hậu mặc áo dài truyền thống trong ngày đầu năm mới 2026. Họ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình trong Tết Bính Ngọ.