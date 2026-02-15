Hoa hậu 32 tuổi bị sát hại

TPO - Lullete Jane Ramilo-De Guzman - Á hậu Trái Đất Philippines 2013 đã bị bắn chết ngay trước cửa nhà. Cô qua đời ở tuổi 32.

Tờ Inquirer đưa tin cảnh sát cho biết cô Lullete Jane Ramilo-De Guzman - Á hậu cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2013, 32 tuổi, đã bị bắn chết bên trong ô tô của mình trước nhà riêng tại Barangay Cabaritan, Philippines vào ngày 13/2.

Lullete Jane Ramilo-De Guzman bị trúng đạn vào mặt và sườn, tử vong tại chỗ. Cô được xác nhận đã tử vong tại Bệnh viện quận Manuel Roxas ở thị trấn Roxas.

Lullete Jane Ramilo-De Guzman tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Philippines 2013.

Cảnh sát cho biết Ramilo-De Guzman đang ở trong xe cùng các con khi cha cô bước ra khỏi ô tô để mở cổng nhà. Một tay súng đi xe máy không biển số đã bất ngờ tiến đến và nổ súng nhiều lần vào cô.

Ba đứa con của Ramilo-De Guzman không bị thương nhưng bị chấn động tâm lý sau khi chứng kiến ​​vụ nổ súng. Kẻ tấn công đã bỏ trốn về phía đông, dọc theo quốc lộ thuộc quận 3 của thị trấn.

Thiếu tá Rogelio Natividad cho biết các nhà điều tra đang tiến hành nghiên cứu động cơ cá nhân liên quan đến công việc hoặc các động cơ khác. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được nghi phạm.

“Chúng tôi vẫn chưa có manh mối rõ ràng nào về động cơ hoặc nghi phạm. Chúng tôi đang xử lý bằng chứng và tiến hành điều tra tiếp theo”, ông Natividad cho biết. Ông nói thêm rằng các nhà chức trách vẫn đang chờ báo cáo của phòng thí nghiệm tội phạm để xác định loại súng được sử dụng.

Ông Natividad kêu gọi người dân báo cáo những cá nhân khả nghi cho chính quyền để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra.

Bạn trai của Ramilo-De Guzman là Clifford Dela Cruz đang dự một buổi hội thảo ở Manila khi vụ xả súng xảy ra. Cruz trở về nhà ngay sau khi biết tin Ramilo-De Guzman qua đời.

Trong một bài đăng trên Facebook, Dela Cruz lên án vụ giết người xảy ra ngay trước mặt các con của họ. Ông nói thêm rằng, một số người có thể đã tức giận vì những hoạt động chống lại nạn bắt nạt của Ramilo-De Guzman.

Ramilo-De Guzman từng giành danh hiệu Hoa hậu San Manuel, sau đó cô đạt giải á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Philippines 2013. Tại cuộc thi năm đó, cô cũng nhận được nhiều giải thưởng phụ khác.

Ramilo-De Guzman tốt nghiệp cử nhân Giáo dục Trung học tại Đại học Hệ thống Perpetual Help, cơ sở Laguna-Isabela.

Sự việc Ramilo-De Guzman bị bắn chết ngay trước mặt các con đang gây rúng động giới sắc đẹp Philippines. Khán giả yêu cầu cảnh sát khẩn trương điều tra vụ việc để đòi lại công lý cho người đẹp.