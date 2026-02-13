Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Dàn hoa, á hậu khoe dáng với áo dài Tết

Duy Nam

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, dàn hoa hậu, á hậu và người đẹp chăm chỉ diện áo dài.

632991877-122167101182922661-4565962325232478996-n.jpg
629352350-122167101224922661-2535397033730939488-n.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh ghi lại những khoảnh khắc cuối năm với áo dài tại những địa điểm cổ kính. Cô diện áo dài cổ tròn màu trắng trang nhã, thanh lịch, khoe nhan sắc dịu dàng.
629719946-122167102724922661-4098425695313456500-n.jpg
627774773-122167102754922661-6752057505455994056-n.jpg
629651492-122167102766922661-1214570497173735228-n.jpg
Những ngày qua, Trúc Linh tranh thủ giải quyết công việc trước khi trở về quê nhà ở Phú Yên để đón Tết cùng gia đình. 2025 là năm đáng nhớ với Trúc Linh khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 và bước vào hành trình mới của cuộc đời. Hơn nửa năm đăng quang, Trúc Linh để lại nhiều dấu ấn. Cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, cứu trợ mùa lũ, tham gia diễu hành A80... Người đẹp cũng được mời tham dự nhiều sự kiện, show diễn gây chú ý của giới giải trí.
633259237-122167101266922661-5148927753385413062-n.jpg
631213198-122167099688922661-2082940790972568260-n.jpg
Nhìn lại năm 2025 với nhiều khó khăn, áp lực, Trúc Linh cho biết cô đã trưởng thành trong cách suy nghĩ. Người đẹp ấp ủ nhiều dự định mới trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. Trúc Linh cũng bày tỏ mong muốn theo đuổi con đường học vấn đúng chuyên ngành marketing mà cô đang học.
630114309-18521414077065634-902190955401336199-n.jpg
630152072-18521414056065634-6857825436603812280-n.jpg
Á hậu Châu Anh kiều diễm trong trang phục áo dài màu đỏ nổi bật. Người đẹp búi tóc, trang điểm nhẹ nhàng, khoe vẻ thanh lịch.
630316206-18521414086065634-6447763887275823361-n.jpg
628819851-18521414044065634-9213220831643928341-n.jpg
Trong nửa năm đương nhiệm, Châu Anh đồng hành cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam trong nhiều chuyến đi từ thiện, xã hội ý nghĩa, giúp đỡ bà con vùng bão lũ. Người đẹp cũng bày tỏ vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ diễu hành A80 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bên cạnh đó, cô tập trung cho công việc học tập tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
628359199-18521414122065634-102780940289857251-n.jpg
629431068-18521414032065634-2623505917309284195-n.jpg
Châu Anh nói sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô dự định tiếp tục học cao hơn trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc. Người đẹp nói sẵn sàng thử sức với lĩnh vực giải trí nếu có cơ hội.
617537340-18164677327393385-6182803695156913679-n.jpg
618074395-18164677336393385-6515198212957373912-n.jpg
Á hậu Vân Nhi khoe vẻ dịu dàng với áo dài tông màu hồng pastel, kết hợp khăn rằn nền nã. Vân Nhi có những dấu ấn đáng nhớ trong nửa năm đương nhiệm. Người đẹp vừa có 2 tháng cùng đoàn phim Chuyện tình khâu vai hoàn thành những cảnh quay cuối cùng ở vùng núi phía Bắc.
631438128-1506136904855694-9199013213321296005-n.jpg
634167007-1506136994855685-8608261072373010127-n.jpg
Á hậu Phương Anh hóa quý cô yêu kiều trong bộ áo dài nền nã tông màu vàng nhạt.
630434532-4449238682067161-7572704006114110241-n.jpg
629826423-4449238775400485-590920179131908275-n-783.jpg
Á hậu Thúy An lăng-xê mốt áo dài lụa dáng rộng, kiểu dáng thoải mái.
628017689-841292989036862-3857731132244559789-n.jpg
628189747-841292962370198-8377874062541343868-n.jpg
Hoa hậu Ý Nhi cũng yêu thích áo dài cổ tròn, nhiều lớp bay bổng, tôn vẻ ngọt ngào.
622845966-1603511714173380-2767017018280018147-n.jpg
623141935-1603511507506734-4213471117261698228-n.jpg
Á hậu Kiều Loan lại yêu thích áo dài phong cách cá tính, hiện đại.
628025654-18577984285016384-5779142531179588579-n.jpg
628176548-18577984276016384-8087526198842198535-n.jpg
Á hậu Hoàng Thùy e ấp với áo dài dáng rộng thoải mái, cổ tròn dễ mặc.
631372343-1470017534493997-7786490683297035509-n.jpg
633143698-1470014021161015-4999001719325271964-n.jpg
Hoa hậu Lương Thùy Linh, Thiên Ân, Kỳ Duyên khoe dáng với những thiết kế áo dài tông màu pastel được đính kết cầu kỳ.
631658051-1514989113326789-6193936442477146984-n.jpg
631215647-1514988989993468-194718934189710029-n.jpg
Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Kim Duyên, Lệ Hằng, Thủy Tiên hội ngộ những ngày cuối năm trong trang phục áo dài.
Duy Nam
#áo dài Tết #Hoa hậu Việt Nam #áo dài #Hà Trúc Linh #á hậu Châu Anh #á hậu Vân Nhi

