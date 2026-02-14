Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Lý do Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray hủy hôn

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau gần một năm hủy hôn với bạn trai là diễn viên Sam Milby, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray lần đầu chia sẻ nguyên nhân đằng sau quyết định gây sốc của cô.

Trong một cuộc trò chuyện trên kênh YouTube của phát thanh viên Karen Davila, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 lần đầu phá vỡ sự im lặng về nguyên nhân hủy hôn với bạn trai lâu năm - diễn viên Sam Milby, hồi đầu năm 2025.

Catriona Gray nói: "Có một thời điểm, anh ấy nhận ra rằng mình vẫn chưa sẵn sàng tiến đến giai đoạn cam kết mà chúng tôi từng nghĩ. Vài tháng sau khi anh ấy cầu hôn tôi, Sam nhận ra rằng hóa ra anh ấy chưa sẵn sàng. Điều đó rất đau lòng đối với tôi. Lúc đó tôi hoàn toàn bất ngờ và tôi đã cố gắng hết sức để hàn gắn".

untitled-1.jpg
Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray lần đầu chia sẻ lý do hủy hôn với Sam Milby.

Cô chia sẻ thêm: "Tôi sẵn sàng điều chỉnh lại mối quan hệ, vì khi bạn yêu một người, bạn sẵn sàng hiểu họ. Nhưng đến thời điểm đó, ở độ tuổi đó và sau khi chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện, nếu anh ấy vẫn không chắc chắn, tôi nghĩ đó là câu trả lời rồi".

Những chia sẻ của Catriona Gray gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp. Tuy nhiên, video trên kênh YouTube của Karen Davila hiện đã được đặt ở chế độ riêng tư và không còn hiển thị trực tuyến nữa.

Tháng 2/2025, Sam Milby gây sốc khi xác nhận đã hủy hôn với Catriona Gray. Khi tham gia buổi họp báo chương trình truyền hình Saving Grace: The Untold Story, Sam Milby nhận được câu hỏi về việc anh và Hoa hậu Catriona Gray còn bên nhau hay không, Milby đã trả lời dứt khoát "Không" khiến nhiều người bất ngờ.

Milby chia sẻ thêm anh và Catriona Gray chia tay tốt đẹp, không có bất hòa nào giữa hai người. Trong khi đó, Catriona Gray chưa từng lên tiếng xác nhận về việc đã hủy hôn.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ tháng 5/2020. Catriona Gray hé lộ với tờ Cosmopolitan rằng họ chủ động giữ kín mối quan hệ để tránh sự chú ý từ giới truyền thông. Hai người thông báo đính hôn vào tháng 2/2023.

Trước đó có tin đồn tình bạn thân thiết giữa Milby với nữ ca sĩ Moira Dela Torre là nguyên nhân khiến cuộc tình của anh và Catriona Gray đổ vỡ nhưng cả hai đều không lên tiếng.

Sam Milby năm nay 40 tuổi, là diễn viên, người mẫu, ca sĩ và doanh nhân có tiếng tại Phillipines. Trước Sam Milby, Catriona Gray có mối tình lâu năm với người mẫu Clint Bondad. Cả hai chia tay trong êm đẹp sau 6 năm hẹn hò.

Catriona Gray sinh năm 1994, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tại Thái Lan. Sau khi đăng quang, cô hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên, ca sĩ và là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ có sức ảnh hưởng nhất lịch sử.

Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ #Catriona Gray #Miss Universe #hủy hôn

Xem thêm

Cùng chuyên mục