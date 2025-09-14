Hoa hậu Mỹ lên tiếng về vụ chồng bị sát hại

TPO - Erika Frantzve (Hoa hậu bang Arizona 2012) đã có những phát biểu đầu tiên về vụ việc chồng cô là nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị sát hại hôm 10/9.

Ba ngày sau cái chết của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, vợ anh là Erika Frantzve đã lên tiếng thông qua đoạn video được đăng tải trên trang Instagram cá nhân có 4,7 triệu người theo dõi của cô.

"Anh không thể tưởng tượng được ngọn lửa mà anh đã thắp lên trong em, tiếng kêu gào của người góa phụ này sẽ vang vọng khắp thế giới như một lời kêu gọi chiến đấu", Erika Kirk phát biểu trong lúc kìm nén cảm xúc, suýt bật khóc.

Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk và vợ - Erika Frantzve.

Erika miêu tả khoảnh khắc cô đối diện với con gái sau khi chồng bị ám sát. "Khi tôi về nhà tối qua, con gái chạy vào vòng tay tôi và hỏi 'Bố đâu rồi?'. Bạn sẽ nói gì với một đứa trẻ 3 tuổi? Tôi đã nói rằng bố đang đi công tác để có tiền mua việt quất cho con'', cô kể lại.

Erika Kirk khẳng định cô tiếp tục kế thừa hoạt động chính trị của Charlie Kirk thông qua tổ chức Turning Point USA do anh sáng lập.

"Gửi đến tất cả mọi người trên khắp nước Mỹ, phong trào mà chồng tôi đã xây dựng sẽ không bao giờ lụi tàn. Tôi từ chối để điều đó xảy ra và tất cả chúng ta từ chối để điều đó xảy ra. Sẽ không ai quên tên chồng tôi, tôi đảm bảo điều đó", Erika Kirk nói.

Trong bài phát biểu trước công chúng, Erika Kirk đã cảm ơn những người ứng cứu và điều tra viên, cũng như Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống vì sự hỗ trợ của họ sau vụ xả súng khiến Charlie Kirk qua đời hôm 10/9.

"Thưa Tổng thống, chồng tôi rất yêu quý ngài, và anh ấy biết rằng ngài cũng yêu quý anh ấy. Tình bạn của hai người thật tuyệt vời", cô nói.

Ngày 10/9, khi Charlie Kirk - Nhà hoạt động bảo thủ - đang phát biểu trước đám đông trong khuôn viên Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah thì bị bắn và gục ngã. Kirk được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội và gửi lời chia buồn đến gia đình Kirk. Ông viết: "Anh ấy được tất cả mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy không còn ở bên chúng ta nữa. Melania và tôi xin gửi lời chia buồn tới người vợ xinh đẹp Erika và gia đình anh. Charlie, chúng tôi yêu anh".

Hôm 13/9, tổ chức Turning Point USA đã công bố chi tiết về buổi lễ tưởng niệm Kirk. Buổi lễ dự kiến được tổ chức ngày 21/9 tại sân vận động NFL ở Arizona, nơi đội Cardinals thi đấu. Theo trang web của sân vận động, địa điểm này có sức chứa 63.000 người.

Charlie Kirk và Erika Frantzve kết hôn năm 2021, đã có hai người con. Chuyện tình của họ bắt đầu vào năm 2019, bắt nguồn từ niềm đam mê chung dành cho hoạt động bảo thủ. Trên mạng xã hội, Frantzve thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và hai con.

Erika Frantzve - vợ của Charlie Kirk đăng quang Hoa hậu Arizona Mỹ năm 2012 và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau. Erika tham dự Miss USA 2012 (năm Olivia Culpo đăng quang) nhưng không có tên trong top 16 chung kết.