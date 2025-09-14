Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Mỹ lên tiếng về vụ chồng bị sát hại

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Erika Frantzve (Hoa hậu bang Arizona 2012) đã có những phát biểu đầu tiên về vụ việc chồng cô là nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị sát hại hôm 10/9.

Ba ngày sau cái chết của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, vợ anh là Erika Frantzve đã lên tiếng thông qua đoạn video được đăng tải trên trang Instagram cá nhân có 4,7 triệu người theo dõi của cô.

"Anh không thể tưởng tượng được ngọn lửa mà anh đã thắp lên trong em, tiếng kêu gào của người góa phụ này sẽ vang vọng khắp thế giới như một lời kêu gọi chiến đấu", Erika Kirk phát biểu trong lúc kìm nén cảm xúc, suýt bật khóc.

496389000-18508403821045622-3216281746283704558-n.jpg
Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk và vợ - Erika Frantzve.

Erika miêu tả khoảnh khắc cô đối diện với con gái sau khi chồng bị ám sát. "Khi tôi về nhà tối qua, con gái chạy vào vòng tay tôi và hỏi 'Bố đâu rồi?'. Bạn sẽ nói gì với một đứa trẻ 3 tuổi? Tôi đã nói rằng bố đang đi công tác để có tiền mua việt quất cho con'', cô kể lại.

Erika Kirk khẳng định cô tiếp tục kế thừa hoạt động chính trị của Charlie Kirk thông qua tổ chức Turning Point USA do anh sáng lập.

"Gửi đến tất cả mọi người trên khắp nước Mỹ, phong trào mà chồng tôi đã xây dựng sẽ không bao giờ lụi tàn. Tôi từ chối để điều đó xảy ra và tất cả chúng ta từ chối để điều đó xảy ra. Sẽ không ai quên tên chồng tôi, tôi đảm bảo điều đó", Erika Kirk nói.

Trong bài phát biểu trước công chúng, Erika Kirk đã cảm ơn những người ứng cứu và điều tra viên, cũng như Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống vì sự hỗ trợ của họ sau vụ xả súng khiến Charlie Kirk qua đời hôm 10/9.

"Thưa Tổng thống, chồng tôi rất yêu quý ngài, và anh ấy biết rằng ngài cũng yêu quý anh ấy. Tình bạn của hai người thật tuyệt vời", cô nói.

Ngày 10/9, khi Charlie Kirk - Nhà hoạt động bảo thủ - đang phát biểu trước đám đông trong khuôn viên Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah thì bị bắn và gục ngã. Kirk được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội và gửi lời chia buồn đến gia đình Kirk. Ông viết: "Anh ấy được tất cả mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy không còn ở bên chúng ta nữa. Melania và tôi xin gửi lời chia buồn tới người vợ xinh đẹp Erika và gia đình anh. Charlie, chúng tôi yêu anh".

Hôm 13/9, tổ chức Turning Point USA đã công bố chi tiết về buổi lễ tưởng niệm Kirk. Buổi lễ dự kiến được tổ chức ngày 21/9 tại sân vận động NFL ở Arizona, nơi đội Cardinals thi đấu. Theo trang web của sân vận động, địa điểm này có sức chứa 63.000 người.

Charlie Kirk và Erika Frantzve kết hôn năm 2021, đã có hai người con. Chuyện tình của họ bắt đầu vào năm 2019, bắt nguồn từ niềm đam mê chung dành cho hoạt động bảo thủ. Trên mạng xã hội, Frantzve thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và hai con.

Erika Frantzve - vợ của Charlie Kirk đăng quang Hoa hậu Arizona Mỹ năm 2012 và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau. Erika tham dự Miss USA 2012 (năm Olivia Culpo đăng quang) nhưng không có tên trong top 16 chung kết.

Duy Nam
#Hoa hậu Mỹ #Miss USA #chính trị gia bị ám sát

Xem thêm

Cùng chuyên mục