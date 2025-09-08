Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ CEO đăng quang Hoa hậu Mỹ

Duy Nam

TPO - Người đẹp Cassie Donegan đăng quang cuộc thi Miss America - Hoa hậu Mỹ 2026 trong đêm chung kết diễn ra sáng 8/9 theo giờ Việt Nam. Đây là cuộc thi nhan sắc có tuổi đời 104 năm.

542935075-18532876705039770-7387711712473541207-n.jpg
542832233-18532876756039770-4064892940929523571-n.jpg
Chung kết cuộc thi Miss America - Hoa hậu Mỹ 2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Cassie Donegan. Cô là người đẹp thứ tám đến từ bang New York đăng quang danh hiệu có tuổi đời 104 năm. Cuộc thi có sự tham dự của 52 người đẹp đại diện cho các bang của nước Mỹ.
347575814-994038465382242-3046151027491910168-n.jpg
346927598-978712896877529-6482674645167699185-n.jpg
Donegan là diễn viên kiêm ca sĩ, đồng thời là giám đốc điều hành của Southern Sitter, một công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại thành phố New York.
475456449-18479278135056880-2971783471388062360-n.jpg
488686256-18491864860056880-3026674779634234681-n.jpg
Cô tốt nghiệp cử nhân ngành sân khấu nhạc kịch tại Đại học Belmont ở Nashville và theo học tại Đại học AMES Christian. Trong phần thi tài năng, người đẹp đã gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc A Darker Shade of Blue từ vở nhạc kịch Some Like It Hot.
527469694-18520029481055382-5701412167558779732-n.jpg
Cassie Donegan theo đuổi dự án cộng đồng thúc đẩy giáo dục nghệ thuật trong hệ thống trường học. Cô thành lập ba quỹ học bổng để thu hẹp khoảng cách tiếp cận nghệ thuật trong giáo dục.
442438884-1438165786811760-2072753122416447315-n.jpg
417912490-304295082610613-5668824787625337814-n.jpg
Trong gần hai thập kỷ, cô đã đấu tranh cho quyền thể hiện sáng tạo của trẻ em, chỉ đạo và thiết kế chương trình giảng dạy sân khấu thanh thiếu niên, tổ chức lớp học chuyên sâu về S.T.E.A.M. (phương pháp giáo dục tích hợp bao gồm Khoa học - Science, Công nghệ - Technology, Kỹ thuật - Engineering, Nghệ thuật - Art và Toán học - Mathematics) từ bậc mẫu giáo đến lớp 12.
417227734-3504212476468095-1435780280677664051-n.jpg
Công ty Southern Sitter của Cassie đã tạo ra cơ hội nghề nghiệp linh hoạt và sự ổn định tài chính cho hàng trăm phụ nữ, giúp họ cân bằng giữa công việc, gia đình và đam mê.
520887569-18516364966055382-3431490150540174099-n.jpg
Cassie cũng là thành viên của Hiệp hội Công bằng Diễn viên. Cô là nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp trên khắp nước Mỹ, từng đứng chung sân khấu với một số tài năng nổi tiếng nhất trong ngành.
381128375-837185407913004-7085999011968050934-n.jpg
467572102-592110026581654-1794109384027046624-n.jpg
"Hoa hậu Mỹ luôn là bệ phóng cho phụ nữ biến ước mơ thành hiện thực. Tôi rất vinh dự được đại diện cho một tổ chức cung cấp học bổng, nguồn lực và nền tảng cho phụ nữ để trở thành nhà lãnh đạo", cô chia sẻ.
333436136-1927844730884957-6534542617922207743-n.jpg
328813080-787135289604793-350659226690923125-n.jpg
Đăng quang Miss America - Hoa hậu Mỹ 2026, Cassie nhận được hơn 70.000 USD học bổng, giúp cô trang trải chi phí học đại học và theo đuổi bằng thạc sĩ.
317001911-1373013923509574-6816714059337710429-n.jpg
Với tư cách là tân Hoa hậu Mỹ, Cassie trở thành đại sứ thương hiệu quốc gia của chương trình Cơ hội Hoa hậu Mỹ. Đây là chương trình đi khắp thế giới để ủng hộ giáo dục nghệ thuật, quảng bá học bổng đồng thời trao quyền cho phụ nữ phát huy hết tiềm năng của mình.
483663306-18485978605056880-7549510758137429695-n.jpg
483654876-18485978596056880-5098457104413017774-n.jpg
Cùng với Miss USA, Miss America là cuộc thi nhan sắc có tuổi đời lớn nhất ở Mỹ, tổ chức từ năm 1921. Được xem là đối thủ nên Miss America và Miss USA có tiêu chí hoàn toàn khác nhau. Miss America không đề cao việc đi thi quốc tế mà tập trung vào con đường học vấn và công tác từ thiện, xã hội.
527894071-18519638713055382-2536468532944409466-n-8318.jpg
Những năm gần đây, trong khi cuộc thi Miss USA﻿ gặp nhiều bê bối, khủng hoảng thì Miss America vẫn tập trung vào sứ mệnh trao quyền và giáo dục cho phụ nữ.
Duy Nam
