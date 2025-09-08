Người sắp xếp lại cục diện giới giải trí

Ngày 7/9, Liên hoan phim quốc tế Venice (Italia) kết thúc với chiến thắng dành cho nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi. Nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim Mặt trời treo giữa bầu trời (The Sun Rises on Us All), cô đã giành ngôi vị ảnh hậu Venice, trước đó điện ảnh Trung Quốc chỉ có hai diễn viên Củng Lợi và Diệp Đức Nhàn giành được vinh dự này. Chiến thắng của Tân Chỉ Lôi được đánh giá có ý nghĩa quan trọng "sắp xếp lại cục diện giới giải trí Hoa ngữ".

Tân Chỉ Lôi khiến Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh run sợ

Theo 163, sau thời Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc, nhiều nhà phê bình đánh giá điện ảnh Trung Quốc bước vào thời kỳ thoái trào, không còn xuất hiện "ảnh hậu quốc tế" giúp màn ảnh Hoa ngữ tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, Tân Chỉ Lôi là nữ diễn viên sinh năm 1986 đã có thành công bất ngờ tại LHP Venice 2025. Trước đó, chỉ có 3 nữ diễn viên giành được giải thưởng này, lần cuối cùng đã cách đây 14 năm nhờ màn trình diễn trong phim Đào tỷ của nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Diệp Đức Nhàn.

Chính vì vậy, sau khi trở thành Ảnh hậu quốc tế, nhiều trang truyền thông đánh giá Tân Chỉ Lôi một bước vươn lên đỉnh cao, thậm chí "sắp xếp lại cục diện giới giải trí".

Tân Chỉ Lôi gây chấn động khi trở thành Ảnh hậu Venice 2025.

Theo đó, những năm gần đây tài nguyên và danh tiếng của giới giải trí Hoa ngữ đều tập trung vào dàn tiểu hoa sinh sau năm 1985 như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni, Đường Yên, Đồng Dao... Tuy nhiên, trong số họ, rất ít người có thành tích ở mảng điện ảnh. Chỉ có Triệu Lệ Dĩnh đạt giải thưởng Nữ phụ xuất sắc của Bách Hoa. Ngay cả giải thưởng trong nước các hoa đán 85 cũng chưa thể vươn tới, vì vậy họ càng khó giành giải thưởng quốc tế. Do đó, Tân Chỉ Lôi được tôn vinh là người giữ vị thế độc tôn nhờ giải Ảnh hậu Venice.

Trước đó, tạp chí Vogue China chụp ảnh 12 nữ diễn viên làm nhân vật trang bìa số tháng 9, cũng là số kỷ niệm 20 năm phát hành. Lưu Diệc Phi được chọn làm nhân vật trung tâm, trong khi đó Tân Chỉ Lôi chỉ ngồi bên rìa. Thế nhưng, sau khi Tân Chỉ Lôi giành chiến thắng, nhiều người cho rằng Tân Chỉ Lôi mới xứng đáng là nhân vật trung tâm. Có thể nói danh tiếng của Tân Chỉ Lôi đã vượt qua cả Lưu Diệc Phi.

Nhiều khán giả yêu cầu tạp chí Vogue China nhanh chóng mời Tân Chỉ Lôi chụp một bìa đơn để kỷ niệm chiến thắng lịch sử này. Bên cạnh đó, rất tạp chí nổi danh, các thương hiệu cũng gửi lời chúc mừng tới Tân Chỉ Lôi. Giới thạo tin cho biết có nhiều tạp chí đã nhanh chóng mời Tân ảnh hậu quốc tế trở thành gương mặt trong số mới.

Trong khi các ngôi sao cùng lứa đang nỗ lực ở nội địa, Tân Chỉ Lôi đã vượt bậc trở thành ảnh hậu LHP quốc tế danh giá.

Từ cô gái quê nghèo đến ảnh hậu quốc tế

Tân Chỉ Lôi sinh năm 1986 tại Hắc Long Giang (Trung Quốc) từ nhỏ đã phải xa bố mẹ và sống với bà ngoại. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô muốn thi vào trường nghệ thuật, nhưng mẹ chỉ cho Tân Chỉ Lôi 500 NDT (1,8 triệu đồng) để cô tự mình đến thành phố khác thi. Tân Chỉ Lôi ngày đi thi tối phải ngủ ở ga tàu nhưng cô vẫn đỗ vào ngành thiết kế thời trang.

Tuy nhiên, sau đó cha cô bị tai nạn dẫn tới liệt chân, hoàn cảnh gia đình càng khó khăn hơn. Tân Chỉ Lôi vừa đi học vừa đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Không những vậy, bà ngoại của nữ diễn viên còn mắc bệnh ung thư gan. Khi Tân Chỉ Lôi muốn mời bà đi ăn vịt quay nhưng lại chẳng đủ tiền chỉ đành ra về.

Tân Chỉ Lôi sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Cha và bà ngoại cô đã qua đời để lại sự tiếc nuối trong lòng nữ diễn viên.

Khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Tân Chỉ Lôi còn bị chê vì có ngoại hình không thuộc kiểu trắng gầy thanh tú. Thậm chí, chính bản thân Tân Chỉ Lôi còn không cho rằng mình đẹp. Cô nhiều lần đọc những lời chê của khán giả cho rằng "chưa thấy diễn viên nào xấu như cô ta", "đôi môi cong dày quá xấu, ảnh hưởng tới cảm nhận xem phim"... Thậm chí, trong quãng thời gian khó khăn Tân Chỉ Lôi thậm chí muốn bỏ nghề, có suy nghĩ tiêu cực.

Khi đã có chút danh tiếng với các tác phẩm như Như Ý truyện, Ma thổi đèn: Nộ tinh Tương Tây, Khánh dư niên... Tân Chỉ Lôi được đạo diễn Vương Gia Vệ mời tham gia bộ phim Phồn hoa, cô vẫn bị chê là "nữ chính xấu nhất trong các nữ chính của Vương Gia Vệ".

Tuy nhiên, đạo diễn Vương Gia Vệ lại nhìn thấy tiềm năng diễn xuất, khí chất quyến rũ độc đáo của Tân Chỉ Lôi. Vì vậy, ông yêu cầu nữ diễn viên đi học nhảy trong nhiều tháng, bởi vì cho rằng cô "thiếu nữ tính, thiếu khí chất của phụ nữ Thượng Hải thập niên 1990". Sau đó, Tân Chỉ Lôi đã rất thành công khi thể hiện vai diễn bà chủ Lý Lý. Nữ diễn viên cũng chia sẻ: "Tôi nghĩ Phồn hoa chính là hình ảnh đẹp nhất về tôi trong cuộc đời. Nhờ bộ phim, tôi mới ý thức được mình có thể đẹp như thế".

Tân Chỉ Lôi dần chinh phục khán giả với diễn xuất chắc tay, khí chất độc đáo.

Đối với tác phẩm Mặt trời treo giữa bầu trời, đạo diễn Thái Thượng Quân cho biết đã xem Tân Chỉ Lôi khi cô tham gia show giải trí và nhận thấy khí chất không chịu khuất phục của cô rất phù hợp với vai nữ chính trong phim.

Tân Chỉ Lôi chia sẻ hơn mười năm trước khi mới bước vào nghề, cô từng nói hy vọng ngày nào đó có thể đứng trên sân khấu đẳng cấp thế giới, nhưng bị nhiều người chế giễu. Tuy nhiên, cô chứng minh được mọi người đã sai. Cô cuối cùng cũng thực hiện được điều đó, đứng cùng sân khấu với những nữ diễn viên hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Cô nhắn nhủ đến tất cả phụ nữ dám dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình.