Sinh viên xuất sắc trở thành kẻ sát nhân rúng động nước Mỹ

TPO - Thiếu niên đến từ bang Utah đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học và giành được học bổng 4 năm của Đại học bang Utah ở Logan. Người mẹ tự hào đăng video lên Facebook, trong đó cậu con trai cả của gia đình 3 người con đọc to lá thư của nhà trường thông báo trao tặng học bổng.

Tyler Robinson và ngôi nhà mà anh ta đang sống cùng gia đình. (Ảnh: Reuters)

"Con trai tôi rất hào hứng với việc bắt đầu hành trình của mình và điều đó sẽ thật tuyệt vời đối với con!", mẹ của Robinson viết trong một bài đăng khác.

Một bài đăng trên Facebook của mẹ Robinson cho biết anh ta đã đạt 34 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học ACT ở trường trung học, giúp anh lọt top 1% thí sinh dự thi.

Bốn năm sau, cơ quan chức năng cho biết, Robinson là người đã nổ súng từ nóc tòa nhà trong khuôn viên trường đại học khác, cướp đi mạng sống của Charlie Kirk – một nhà hoạt động có nhiều ảnh hưởng, gây ra làn sóng lo lắng mới trên khắp nước Mỹ về tình trạng gia tăng bạo lực chính trị.

Các thanh tra vẫn đang nỗ lực tìm hiểu rõ động cơ đã đưa Robinson lên sân thượng đó.

Phát biểu với báo chí, Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết, một thành viên gia đình của đối tượng cho biết, Robinson gần đây có nhắc đến buổi diễn thuyết của Kirk tại Đại học Utah Valley.

"Họ đã tranh luận với nhau về lý do tại sao không thích anh ta (Kirk) và quan điểm của anh ta", ông Cox cho biết, nhưng không giải thích cụ thể hơn.

Người nhà của Robinson cho biết, thanh niên này trở nên quan tâm đến chính trị trong những năm gần đây. Lực lượng chức năng cho biết anh ta đã khắc những thông điệp mang ý nghĩa chống phát xít lên vỏ đạn mà họ tìm thấy cùng với hung khí ở hiện trường.

Robinson, 22 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc giết người. Theo hồ sơ, anh ta không có tiền án tiền sự, là một cử tri đã đăng ký nhưng không gắn bó với bất kỳ đảng phái chính trị nào.

Anh ta được liệt kê là cử tri "không hoạt động", nghĩa là anh ta không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris.

Vào thời điểm xảy ra vụ ám sát, Robinson đang sống tại nhà cha mẹ ở Washington. Mẹ của Robinson là nhân viên xã hội tại một tổ chức y tế phi lợi nhuận, còn bố là lãnh đạo một công ty sản xuất mặt bàn đá.

Khi cảnh sát đến, chiếc xe Dodge Challenger màu xám mà Robinson lái đến hiện trường trước khi gây án đã đỗ bên ngoài ngôi nhà 2 tầng trong khu dân cư tương đối mới nằm giữa những cánh đồng cỏ.

Hàng chục phóng viên có mặt bên ngoài, cùng với nhiều chiếc xe cảnh sát đỗ dọc đường. Cảnh sát ngăn các phóng viên tiếp cận ngôi nhà. Một người hàng xóm tên Steven Green cho biết, anh biết gia đình của Robinson vì họ cùng đi lễ nhà thờ ở cuối phố. "Gia đình tuyệt vời, con cái ngoan", anh nói, nhưng anh nói thêm rằng anh không biết rõ về Tyler Robinson.

Vụ bắt giữ Robinson khép lại cuộc truy lùng kéo dài 33 giờ đồng hồ để tìm kẻ gây án.

Robinson bị giam tại nhà tù Quận Utah ở Spanish Fork, cách trường đại học nơi Kirk bị bắn khoảng 12 dặm. Anh ta vẫn chưa bị buộc tội chính thức.

Robinson bị bắt vào tối 11/9, sau khi một người bạn của gia đình gọi điện cho cảnh sát nói rằng Robinson đã thú nhận hoặc ngụ ý rằng anh ta gây ra vụ ám sát Kirk.