Vụ đâm chết cô gái Ukraine gây chấn động nước Mỹ

TPO - Cô Iryna Zarutska, một người tị nạn Ukraine, nhìn thủ phạm với ánh mắt kinh hoàng sau khi hắn ta liên tục đâm cô bằng con dao bỏ túi, trong khi không hành khách nào đến giúp cô ngay lúc đó.

Cô Iryna Zarutska bị sát hại vô cớ khi đang đi tàu điện ở Mỹ. Ảnh: NY Post

Đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ tấn công ngày 22/8 trên tàu Lynx Blue Line cho thấy cô gái 23 tuổi co rúm lại vì sợ hãi và lấy tay che mặt sau vụ tấn công vô cớ, do tên tội phạm vô gia cư Decarlos Brown Jr. gây ra.

Zarutska đến Mỹ từ năm 2022, sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra.

Ngày 8/9, FBI cho biết Brown bị buộc tội giết người, đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội.

Đoạn video cho thấy cô ấy ngã xuống sàn khoảng 15 giây sau đó. Một giọng nói, được cho là của một hành khách khác, nói rằng "anh ta đã tóm được cô gái da trắng đó".

Đoạn video cho thấy nhiều hành khách trông có vẻ sốc và bối rối, trước khi một người đàn ông mặc áo hoodie màu xám đứng dậy và đi theo Brown xuống tàu.

Một vài hành khách sau đó cố gắng băng bó và hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, trong khi một người khác chạy đi báo cho người điều khiển tàu biết chuyện. Brown bị cảnh sát bắt giữ khi anh ta xuống tàu.

Tên tội phạm chuyên nghiệp đã có 13 tiền án, trong đó có tội cướp có vũ trang, nhưng hắn được tại ngoại không cần bảo lãnh. Hắn sát hại cô Zarutska khi đang chờ xét xử tội trước đó. Chính việc một tên tội phạm nguy hiểm như vậy được tự do đi lại đang gây ra nhiều chỉ trích.

Iryna Zarutska chỉ mới 23 tuổi. Cô chuyển đến Mỹ từ năm 2022 với niềm tin đây là nơi an toàn. Iryna mơ ước trở thành một trợ lý trong ngành thú y, chăm sóc động vật và có một cuộc sống bình dị.

Tại Charlotte, cô vừa học vừa làm việc trong tiệm pizza. Ngày 22/8, sau khi tan ca, cô lên chuyến tàu điện Lynx Blue Line. Với cô, đó chỉ là một đêm bình thường.

Chỉ trong vài giây, cuộc đời Iryna đã bị cướp đi. Kẻ giết người thản nhiên bước khỏi tàu như thể chẳng có gì xảy ra.

Cái chết của cô gây chấn động khắp nước Mỹ và khiến Tổng thống Donald Trump phẫn nộ.

Ngày 8/9, khi phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Tự do tôn giáo tại Washington, D.C., ông Trump nhắc đến vụ đâm dao và nói: “Có những kẻ xấu xa và chúng ta phải xử lý chúng”.

“Một kẻ điên loạn đứng dậy và ra tay. Tất cả đều được camera ghi hình, nhưng gần như không thể xem nổi vì nó quá khủng khiếp. Hắn đã đâm nạn nhân một cách tàn bạo. Cô ấy chỉ ngồi đó. Đúng là có những kẻ xấu xa. Chúng ta phải xử lý. Nếu chúng ta không làm, chúng ta chẳng còn đất nước này nữa”, ông nói.

Cái chết của cô cũng làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ nhiều người thuộc cánh hữu. Họ cáo buộc truyền thông cố tình không đưa tin về vụ việc.

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đổ lỗi cho đảng Dân chủ.

“Đảng Dân chủ ở mọi cấp độ - thẩm phán, chính trị gia, giới học thuật, tổ chức phi lợi nhuận - đều được tổ chức xoay quanh việc bảo vệ và che chở cho những kẻ tội phạm, kẻ quái vật và kẻ đồi bại. Mối đe dọa càng ghê tởm, đảng Dân chủ càng ra sức bảo vệ và tiếp tay cho nó”, ông viết trên mạng xã hội X.

Tỷ phú Elon Musk cũng thể hiện quan điểm trên mạng xã hội X.

“Hãy thay đổi luật. Trong lúc chờ đợi, hãy bêu tên các công tố viên, thẩm phán tiếp tay cho tội ác giết người, hiếp dâm và cướp bóc. Nhưng đặc biệt phải lên án những người đã tài trợ cho các chiến dịch tranh cử của công tố viên và thẩm phán đó. Điều này mới tạo nên sự khác biệt lớn nhất”, ông Musk viết.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.