Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Vụ đâm chết cô gái Ukraine gây chấn động nước Mỹ

Bình Giang

TPO - Cô Iryna Zarutska, một người tị nạn Ukraine, nhìn thủ phạm với ánh mắt kinh hoàng sau khi hắn ta liên tục đâm cô bằng con dao bỏ túi, trong khi không hành khách nào đến giúp cô ngay lúc đó.

screen-shot-2025-09-10-at-21818-pm.png
Cô Iryna Zarutska bị sát hại vô cớ khi đang đi tàu điện ở Mỹ. Ảnh: NY Post

Đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ tấn công ngày 22/8 trên tàu Lynx Blue Line cho thấy cô gái 23 tuổi co rúm lại vì sợ hãi và lấy tay che mặt sau vụ tấn công vô cớ, do tên tội phạm vô gia cư Decarlos Brown Jr. gây ra.

Zarutska đến Mỹ từ năm 2022, sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra.

Ngày 8/9, FBI cho biết Brown bị buộc tội giết người, đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội.

Đoạn video cho thấy cô ấy ngã xuống sàn khoảng 15 giây sau đó. Một giọng nói, được cho là của một hành khách khác, nói rằng "anh ta đã tóm được cô gái da trắng đó".

Đoạn video cho thấy nhiều hành khách trông có vẻ sốc và bối rối, trước khi một người đàn ông mặc áo hoodie màu xám đứng dậy và đi theo Brown xuống tàu.

Một vài hành khách sau đó cố gắng băng bó và hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, trong khi một người khác chạy đi báo cho người điều khiển tàu biết chuyện. Brown bị cảnh sát bắt giữ khi anh ta xuống tàu.

Tên tội phạm chuyên nghiệp đã có 13 tiền án, trong đó có tội cướp có vũ trang, nhưng hắn được tại ngoại không cần bảo lãnh. Hắn sát hại cô Zarutska khi đang chờ xét xử tội trước đó. Chính việc một tên tội phạm nguy hiểm như vậy được tự do đi lại đang gây ra nhiều chỉ trích.

Iryna Zarutska chỉ mới 23 tuổi. Cô chuyển đến Mỹ từ năm 2022 với niềm tin đây là nơi an toàn. Iryna mơ ước trở thành một trợ lý trong ngành thú y, chăm sóc động vật và có một cuộc sống bình dị.

Tại Charlotte, cô vừa học vừa làm việc trong tiệm pizza. Ngày 22/8, sau khi tan ca, cô lên chuyến tàu điện Lynx Blue Line. Với cô, đó chỉ là một đêm bình thường.

Chỉ trong vài giây, cuộc đời Iryna đã bị cướp đi. Kẻ giết người thản nhiên bước khỏi tàu như thể chẳng có gì xảy ra.

Cái chết của cô gây chấn động khắp nước Mỹ và khiến Tổng thống Donald Trump phẫn nộ.

Ngày 8/9, khi phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Tự do tôn giáo tại Washington, D.C., ông Trump nhắc đến vụ đâm dao và nói: “Có những kẻ xấu xa và chúng ta phải xử lý chúng”.

“Một kẻ điên loạn đứng dậy và ra tay. Tất cả đều được camera ghi hình, nhưng gần như không thể xem nổi vì nó quá khủng khiếp. Hắn đã đâm nạn nhân một cách tàn bạo. Cô ấy chỉ ngồi đó. Đúng là có những kẻ xấu xa. Chúng ta phải xử lý. Nếu chúng ta không làm, chúng ta chẳng còn đất nước này nữa”, ông nói.

Cái chết của cô cũng làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ nhiều người thuộc cánh hữu. Họ cáo buộc truyền thông cố tình không đưa tin về vụ việc.

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đổ lỗi cho đảng Dân chủ.

“Đảng Dân chủ ở mọi cấp độ - thẩm phán, chính trị gia, giới học thuật, tổ chức phi lợi nhuận - đều được tổ chức xoay quanh việc bảo vệ và che chở cho những kẻ tội phạm, kẻ quái vật và kẻ đồi bại. Mối đe dọa càng ghê tởm, đảng Dân chủ càng ra sức bảo vệ và tiếp tay cho nó”, ông viết trên mạng xã hội X.

Tỷ phú Elon Musk cũng thể hiện quan điểm trên mạng xã hội X.

“Hãy thay đổi luật. Trong lúc chờ đợi, hãy bêu tên các công tố viên, thẩm phán tiếp tay cho tội ác giết người, hiếp dâm và cướp bóc. Nhưng đặc biệt phải lên án những người đã tài trợ cho các chiến dịch tranh cử của công tố viên và thẩm phán đó. Điều này mới tạo nên sự khác biệt lớn nhất”, ông Musk viết.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Bình Giang
NY Post, Fox News
#Tội phạm giết người #Người tị nạn #Người tị nạn Ukraine #Tội phạm ở Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục