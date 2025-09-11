Mỹ: Người nổi tiếng ủng hộ đảng Cộng hoà bị ám sát khi đang diễn thuyết

TPO - Charlie Kirk, một nhà hoạt động bảo thủ và là người ủng hộ tư tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bị bắn chết tại sự kiện ở trường đại học Utah. Thống đốc bang gọi đây là một vụ ám sát chính trị, được thực hiện từ trên nóc nhà.

Charlie Kirk đóng vai trò đáng kể trong việc tập hợp các cử tri trẻ ủng hộ đảng Cộng hòa.

“Đây là một ngày đen tối đối với tiểu bang của chúng ta. Đây là một ngày bi thảm đối với đất nước chúng ta. Tôi muốn nói rõ rằng đây là một vụ ám sát chính trị”, Thống đốc Utah Spencer Cox phát biểu sau vụ ám sát ngày 10/9.

Thủ phạm chưa bị bắt giữ. Giám đốc FBI Kash Patel ban đầu cho biết trên mạng xã hội rằng một đối tượng đã bị bắt giữ, nhưng sau đó lại nói rằng người này đã được thả sau khi thẩm vấn.

Khoảnh khắc Charlie Kirk diễn thuyết trước khi bị ám sát. (Ảnh: Reuters)

Giới chức địa phương chưa công bố danh tính, động cơ hay bất kỳ cáo buộc hình sự nào.

Tình huống xảy ra vụ nổ súng khiến dư luận một lần nữa chú ý đến vấn đề bạo lực chính trị đang leo thang ở Mỹ trong vài năm qua.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội từ Đại học Utah Valley cho thấy Kirk đang cầm micro phát biểu khi ngồi dưới chiếc lều trắng in khẩu hiệu "Sự trở lại của nước Mỹ" và "Hãy chứng minh tôi sai".

Một phát súng vang lên, Kirk đưa tay phải lên khi máu phun ra từ phía bên trái cổ anh. Khán giả choáng váng, la hét rồi bỏ chạy.

Vụ án xảy ra khi Kirk đang phát biểu tại cuộc tranh luận do tổ chức chính trị phi lợi nhuận của anh tổ chức. Ngay trước khi tiếng súng vang lên, Kirk đang trả lời câu hỏi của một khán giả về các vụ xả súng hàng loạt và bạo lực súng đạn.

"Anh có biết có bao nhiêu người Mỹ chuyển giới trở thành kẻ xả súng hàng loạt trong 10 năm qua không?" người đó hỏi. Kirk trả lời: "Quá nhiều".

Người hỏi tiếp tục: "Anh có biết có bao nhiêu kẻ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong 10 năm qua không?".

"Có tính hay không tính bạo lực băng đảng?" Kirk hỏi lại.

Rồi tiếng súng vang lên. Kẻ nổ súng mặc quần áo tối màu và bóp cò từ trên mái trường đại học cách đó không xa.

Tổng thống Trump đã nói đến cái chết của Kirk trong bài đăng trên mạng xã hội. Ông gọi thanh niên 31 tuổi - người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của tổ chức thanh thiếu niên Turning Point USA - là "Vĩ đại, thậm chí là Huyền thoại".

Cùng ngày, ông công bố đoạn video ghi hình từ Nhà Trắng, trong đó ông gọi Kirk là "người tử vì chân lý và tự do" và cáo buộc những tư tưởng của "phe cánh tả cấp tiến" gây ra vụ giết người.

Đại học Utah Valley cho biết toàn bộ khuôn viên trường đã được sơ tán ngay lập tức và vẫn đóng cửa. Các lớp học đã bị hủy lịch cho đến khi có thông báo mới. Những người vẫn còn trong khuôn viên trường được yêu cầu ở yên tại chỗ cho đến khi cảnh sát có thể hộ tống họ ra khỏi khuôn viên trường một cách an toàn. Các sĩ quan vũ trang đi quanh khu phố giáp ranh khuôn viên trường, gõ cửa từng nhà và hỏi thông tin về kẻ nổ súng.

Buổi diễn thuyết của Kirk trước đó đã gây phản ứng trái chiều trong trường. Một bản kiến ​​nghị trực tuyến kêu gọi ban quản lý trường cấm Kirk xuất hiện đã nhận được gần 1.000 chữ ký. Tuần trước, trường này ra tuyên bố dẫn các quyền được quy định trong Tu chính án thứ nhất và khẳng định "cam kết bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nghiên cứu trí tuệ và đối thoại mang tính xây dựng".

Tuần trước, Kirk đăng trên mạng xã hội X hình ảnh các đoạn tin tức cho thấy sự kiện của anh gây tranh cãi. "Chuyện gì đang xảy ra ở Utah vậy?" anh viết.

Nhiều chính trị gia đã lên án vụ ám sát và tình trạng bạo lực nói chung.

“Vụ tấn công Charlie Kirk thật kinh tởm, đê tiện và đáng lên án”, Thống đốc California của đảng Dân chủ Gavin Newsom, người đã dẫn chương trình podcast của Kirk vào tháng 3 năm ngoái, viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

“Vụ sát hại Charlie Kirk khiến tôi đau lòng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới vợ, hai con nhỏ và bạn bè của anh ấy”, Gabrielle Giffords, cựu nữ nghị sĩ đảng Dân chủ bị thương trong vụ xả súng năm 2011 tại khu vực bầu cử của bà ở Arizona, chia sẻ.