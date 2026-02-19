Ảnh chồng chụp H'Hen Niê ngày Tết

TPO - Những bức ảnh nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chụp vợ H'Hen Niê và con gái trong ngày Mùng 2 Tết thu hút sự quan tâm với khán giả. Mới sinh con được 5 tháng, người đẹp nhanh chóng lấy lại vóc dáng.