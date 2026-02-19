Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Ảnh chồng chụp H'Hen Niê ngày Tết

Duy Nam

TPO - Những bức ảnh nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chụp vợ H'Hen Niê và con gái trong ngày Mùng 2 Tết thu hút sự quan tâm với khán giả. Mới sinh con được 5 tháng, người đẹp nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

img-0558.jpg
img-0557.jpg
img-0556.jpg
Tuấn Khôi khoe ảnh anh chụp H'Hen Niê trong ngày Mùng 2 Tết. Tuấn Khôi chia sẻ: "Nãy đi ngang qua sảnh thấy cô gái này đẹp quá mình xin chụp vài kiểu, sau đó cô còn ẵm con mình chơi đùa". H'Hen Niê được khen ngợi nhanh chóng lấy lại vóc dáng.
636980609-1522980892527611-5552474699889946677-n.jpg
636976946-1522980819194285-8978443693279526244-n.jpg
H'Hen Niê và bé Harley dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Con gái H'Hen Niê vừa tròn 5 tháng tuổi.
img-0554.jpg
img-0553.jpg
img-0552.jpg
Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây đăng ảnh bên chồng con trong ngày Mùng 2 Tết. Hoa hậu Việt Nam 2012 mặc bộ áo dài tông màu kem nền nã, thanh lịch. Người đẹp ít chia sẻ về đời sống cá nhân nhưng thường đăng ảnh cả gia đình vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.
img-0536.jpg
img-0535.jpg
Á hậu Châu Anh và mẹ đi lễ chùa trong ngày Mùng 2 Tết.
img-0551.jpg
img-0466.jpg
Á hậu Hoàng Thùy khoe ảnh chụp bên bố mẹ và chị em gái trong ngày Mùng 2 Tết.
635281522-26096181976660549-1881166327842533413-n.jpg
633825793-26096183303327083-7530390455200292183-n.jpg
Á hậu Trịnh Kim Chi và chồng con mặc áo dài đi chúc Tết vào ngày Mùng 2.
638551558-898277132960949-6068341100992160149-n.jpg
634781429-898277102960952-1794930427448112694-n.jpg
Hoa hậu Ngọc Châu quây quần bên gia đình trong ngày đầu năm mới.
636122457-906436778789750-1001413451619362769-n.jpg
Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân mặc áo dài xuống phố ngày đầu năm.
634422208-18409856131120120-4018074439479989688-n.jpg
634919277-18409856107120120-7597986373871206661-n.jpg
Á hậu Kim Duyên mặc áo dài cách điệu lạ mắt khi đi cà phê với bạn bè ngày Mùng 2.
img-0540.jpg
img-0539.jpg
Á hậu Vân Nhi cùng bố mẹ và các em đi chúc Tết họ hàng vào ngày Mùng 2. Người đẹp mặc áo dài tông màu hồng nhạt nền nã.
img-0549.jpg
img-0548.jpg
Á hậu Mâu Thủy chia sẻ những khung hình đậm chất thời trang, hoài cổ khi xuống phố ngày đầu năm mới Bính Ngọ.
img-0467.jpg
Á hậu Thúy Vân và chồng con mặc áo đôi khi đi chúc Tết.
Duy Nam
#H'Hen Niê #nhiếp ảnh gia #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục