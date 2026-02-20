Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu quốc tế check-in ở Đà Nẵng

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Linh vật ngựa "Kim mã 4.0” mang phong cách hiện đại, tạo hình độc đáo hấp dẫn người dân, du khách. Hoa hậu quốc tế khi về quê cũng đến đây check-in với chú ngựa có một không hai trong mùa Tết năm nay.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hoa hậu quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy trở về quê nhà Đà Nẵng sum họp với gia đình. Như mọi năm, Thanh Thủy cùng bố mẹ, em gái đi chúc Tết người thân, du xuân ở nhiều nơi trong thành phố.

tp-thanhthuy-3.jpg
Hoa hậu quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy check-in với Kim mã 4.0 trong dịp Tết Bính Ngọ.

Hoa hậu Thanh Thủy cho hay cô sinh năm 2002, năm Nhâm Ngọ, năm nay là năm tuổi của cô, vì vậy cô đã đến check-in cùng với linh vật ngựa trên đường Bạch Đằng.

Linh vật ngựa này có tên "Kim mã 4.0" với tạo hình hiện đại, bắt mắt. Ban ngày nổi bật với màu trắng sáng, ánh vàng. Ban đêm mới thấy rõ sự khác biệt, độc lạ so với dàn linh vật ngựa trên cả nước. Kim mã 4.0 để lộ hệ thống mạch điện, khung xương, các dải đèn LED bố trí dọc thân tạo hiệu ứng ánh sáng mạnh khi lên đèn.

Đây là biểu tượng của sự bền bỉ, tiên phong và khát vọng vươn xa, gửi gắm thông điệp về ý chí phát triển mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

tp-thanhthuy-1.jpg
Người đẹp cũng phải chờ đợi rất lâu mới tìm được khoảng trống chụp ảnh với linh vật ngựa.

Để được chụp ảnh với kim mã, hoa hậu quốc tế cũng phải chờ đợi khá lâu vì lượng người dân và du khách đến check-in đông đúc. Thanh Thủy chia sẻ rất ấn tượng, thích thú với chú ngựa công nghệ vừa đẹp vừa hiện đại. Cô cũng không khỏi tự hào khi thành phố có linh vật độc đáo, đầy sáng tạo.

Sau khi đăng tải những hình ảnh check-in với kim mã lên mạng xã hội, nhiều fan của Thanh Thủy bày tỏ tiếc nuối khi không được gặp hoa hậu trong năm mới. Người hâm mộ cũng gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất.

Năm nay là năm tuổi, người đẹp trải lòng rằng thay vì lo lắng, cô sẵn sàng tâm thế đón nhận tất cả mọi biến động. Cô không đặt nặng phải có cú hích mà muốn bước tiếp hành trình của bản thân một cách chắc chắn, vững vàng.

tp-thanhthuy-2.jpg
Thanh Thủy chọn áo dài truyền thống đi du xuân.
Thanh Hiền
#Hoa hậu quốc tế #Huỳnh Thị Thanh Thuỷ #Tết #tuổi ngựa #check-in #ngựa 4.0 #kim mã #linh vật ngựa #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục