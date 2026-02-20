Hoa hậu quốc tế check-in ở Đà Nẵng

TPO - Linh vật ngựa "Kim mã 4.0” mang phong cách hiện đại, tạo hình độc đáo hấp dẫn người dân, du khách. Hoa hậu quốc tế khi về quê cũng đến đây check-in với chú ngựa có một không hai trong mùa Tết năm nay.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hoa hậu quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy trở về quê nhà Đà Nẵng sum họp với gia đình. Như mọi năm, Thanh Thủy cùng bố mẹ, em gái đi chúc Tết người thân, du xuân ở nhiều nơi trong thành phố.

Hoa hậu quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy check-in với Kim mã 4.0 trong dịp Tết Bính Ngọ.

Hoa hậu Thanh Thủy cho hay cô sinh năm 2002, năm Nhâm Ngọ, năm nay là năm tuổi của cô, vì vậy cô đã đến check-in cùng với linh vật ngựa trên đường Bạch Đằng.

Linh vật ngựa này có tên "Kim mã 4.0" với tạo hình hiện đại, bắt mắt. Ban ngày nổi bật với màu trắng sáng, ánh vàng. Ban đêm mới thấy rõ sự khác biệt, độc lạ so với dàn linh vật ngựa trên cả nước. Kim mã 4.0 để lộ hệ thống mạch điện, khung xương, các dải đèn LED bố trí dọc thân tạo hiệu ứng ánh sáng mạnh khi lên đèn.

Đây là biểu tượng của sự bền bỉ, tiên phong và khát vọng vươn xa, gửi gắm thông điệp về ý chí phát triển mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Người đẹp cũng phải chờ đợi rất lâu mới tìm được khoảng trống chụp ảnh với linh vật ngựa.

Để được chụp ảnh với kim mã, hoa hậu quốc tế cũng phải chờ đợi khá lâu vì lượng người dân và du khách đến check-in đông đúc. Thanh Thủy chia sẻ rất ấn tượng, thích thú với chú ngựa công nghệ vừa đẹp vừa hiện đại. Cô cũng không khỏi tự hào khi thành phố có linh vật độc đáo, đầy sáng tạo.

Sau khi đăng tải những hình ảnh check-in với kim mã lên mạng xã hội, nhiều fan của Thanh Thủy bày tỏ tiếc nuối khi không được gặp hoa hậu trong năm mới. Người hâm mộ cũng gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất.

Năm nay là năm tuổi, người đẹp trải lòng rằng thay vì lo lắng, cô sẵn sàng tâm thế đón nhận tất cả mọi biến động. Cô không đặt nặng phải có cú hích mà muốn bước tiếp hành trình của bản thân một cách chắc chắn, vững vàng.