Hoa hậu

Google News

Á hậu Hòa bình Thái Lan bị chỉ trích phản cảm

Duy Nam
TPO - Người đẹp Thái Lan - Boronwrat Maneerat - đang bị cư dân mạng chỉ trích vì ăn mặc phản cảm khi thể hiện tài năng ca hát tại một sự kiện của cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 đang diễn ra ở Philippines.

Tối 5/10 đã diễn ra sự kiện tiệc tối của cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 ở Philippines. Trong đêm tiệc, nhiều thí sinh đã lên sân khấu thể hiện tài năng ca hát để góp vui.

Màn trình diễn của đại diện Thái Lan - Bawonrat Maneerat - đang gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Trong video, người đẹp thể hiện ca khúc tiếng Thái, có những động tác vũ đạo uốn éo.

554591575-18388266589133340-1775071462432112543-n.jpg
Bawonrat Maneerat trình diễn áo tắm tại Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025.

Cư dân mạng chỉ trích Bawonrat Maneerat vì cô mặc chiếc quần legging màu nude khi biểu diễn làm lộ những điểm nhạy cảm của cơ thể. Bên cạnh đó, vũ đạo của người đẹp được cho rằng gợi cảm quá mức.

''Mặc quần legging màu da thì không hở hang, nhưng vẫn phản cảm. Ai dạy cô ấy mặc như vậy? Nếu mặc váy ngắn bên ngoài thì còn dễ thương hơn", "Nhìn chiếc quần đã phản cảm, lại còn uốn éo nữa", "Nhức mắt quá"... khán giả bình luận.

Đây không phải lần đầu Bawonrat Maneerat có những thể hiện quá đà tại cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025. Trước đó, trong phần trình diễn áo tắm ở đêm tiệc chào mừng, cô cũng có những động tác thừa thãi trên sân khấu.

Người đẹp uốn éo, đá chân, xoay nhiều vòng trong khi trình diễn bikini. Khán giả bình luận rằng cách trình diễn của Bawonrat Maneerat gợi nhớ tới thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình với những động tác bị nhận xét là lố lăng.

Bawonrat Maneerat là đại diện của tỉnh Sa Kaeo tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025. Chung cuộc, cô giành giải Á hậu 5. Sau đó, người đẹp được ông Nawat trao quyền đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025.

Bawonrat Maneerat là một trong những thí sinh gây chú ý của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025 nhờ phong cách trình diễn độc, lạ. Cô có hình thể đầy đặn, nóng bỏng cùng gương mặt hiện đại.

Cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương (Miss Asia Pacific International 2025) đang diễn ra tại Philippines. Lịch trình dự kiến diễn ra từ ngày 22/9 đến 10/10. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là người đẹp Dương Ngọc Ánh. Cô từng giành ngôi Á hậu Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024.

Hôm 30/9, khi các thí sinh đang trình diễn trong đêm gala ở tỉnh Mandaue, Cebu, Philippines thì sân khấu bị rung lắc dữ dội do ảnh hưởng của một trận động đất mạnh 6,7 độ richter. Ngay lập tức, ban tổ chức đã hủy chương trình, sơ tán thí sinh đến nơi an toàn.

Chung kết Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 dự kiến diễn ra ngày 8/10. Đương kim hoa hậu là người đẹp Mỹ - Janelis Leyba.

Duy Nam
#Người đẹp Thái Lan #Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương #mặc phản cảm

