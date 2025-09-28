Dàn người đẹp đổ bộ Thái Lan

TPO - Nhiều người đẹp đã bắt đầu khởi hành sang Thái Lan để chuẩn bị tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra vào tháng 11.