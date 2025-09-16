Thí sinh Hoa hậu Hòa bình gặp sự cố

TPO - Hoa hậu Hòa bình Panama 2025 Isamar Herrera bị trộm đột nhập nhập vào phòng khách sạn ở Puerto Rico, lấy mất số tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Tờ Ellas đưa tin Hoa hậu Hòa bình Panama 2025 - Isamar Herrera - đã trở thành nạn nhân của một vụ cướp ở Puerto Rico trong chuyến đi chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Trên Instagram, Herrera kể sự việc xảy ra khi cô đang tham dự buổi hòa nhạc của rapper Bad Bunny tại Puerto Rico.

Hoa hậu Hòa bình Panama 2025 - Isamar Herrera.

Người đẹp viết: "Họ đã đột nhập vào phòng tôi tại khách sạn Fairmont ở Isla Verde, Puerto Rico vào đêm diễn ra buổi hòa nhạc và lấy đi hơn 80.000 USD, bao gồm trang sức và túi xách".

Herrera cho biết các tài sản bị mất bao gồm hoa tai và vòng tay hiệu Van Cleef, vòng cổ kim cương, vòng tay Cartier, trang sức Messika kim cương và một chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng.

Herrera khẳng định tìm mọi cách để truy tìm thủ phạm. "Lý do tôi vắng mặt trên mạng xã hội hai ngày qua là để điều tra mọi việc. Tôi thật sự thất vọng vì vụ việc xảy ra ở một khách sạn danh tiếng như vậy. Tôi sẽ sử dụng tất cả mối quan hệ của mình để điều tra", người đẹp chia sẻ.

Herrera đã viết đơn trình báo lên chính quyền địa phương về vụ việc. Trên trang cá nhân, cô nhập những hình ảnh mới và cho biết tiếp tục các kế hoạch trước đó tại Puerto Rico. "Tôi có thể ngã nhưng tôi sẽ đứng dậy", cô chia sẻ.

Herrera đến Puerto Rico từ ngày 10/9 để tham gia các hoạt động chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 bao gồm các lớp học trình diễn thời trang, chụp ảnh, đào tạo diễn thuyết trước công chúng, ghi hình và tham gia các sự kiện văn hóa.

Trước khi đến Puerto Rico, Herrera đã đến Venezuela và cho biết sớm có mặt tại Miami. Người đẹp thể hiện sự đầu tư chuyên nghiệp và quyết tâm cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Tổ chức Señorita Panamá đã bổ nhiệm Isamar Herrera làm Hoa hậu Hòa bình Panama 2025 vào tháng 6. Cô là sinh viên ngành quảng cáo, đồng thời là doanh nhân, ca sĩ. Herrera được nhận xét có vẻ đẹp hiện đại, nóng bỏng, phù hợp tiêu chí của sân chơi Hoa hậu Hòa bình.

Năm 2024, đại diện Panama tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Yanelys Bergantiño nhưng không giành thành tích. Herrera sẽ bay sang Thái Lan vào đầu tháng 10 để tham gia các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2025. Đương kim hoa hậu là người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiza.