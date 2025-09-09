Bất ngờ với giá vé chung kết Hoa hậu Hòa bình 2025

TPO - Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi giá vé cao nhất của chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 ở Thái Lan chưa đến 5 triệu đồng. Trước đó, vé xem chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức ở Việt Nam lên tới 10 triệu đồng.

Ngày 8/9, ban tổ chức Miss Grand International 2025 đăng tải sơ đồ và giá vé của đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra ở MGI Hall tại Bangkok, Thái Lan, vào ngày 18/10.

Theo đó, vé xem đêm bán kết ngày 15/10 có giá từ 670.000 đồng đến 1.250.000 đồng. Vé xem đêm chung kết ngày 18/10 có giá dao động từ 1.250.000 đồng đến 4.600.000 đồng.

Mức giá của chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều khán giả cho rằng mức giá này khá rẻ so với các năm trước đó cũng như so với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức cùng thời điểm.

Vé xem chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 có giá dao động từ 1.250.000 đồng đến 4.600.000 đồng.

''Giá vé chung kết năm nay khá rẻ so với mọi năm'', ''Giá vé này rất hợp lý để kết hợp đi du lịch Thái Lan và xem đêm chung kết'', ''Giá vé rất hợp lý, giúp nhiều fan có trải nghiệm ấn tượng tại Thái Lan''... khán giả bình luận.

Giá vé chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 ở Thái Lan không được công bố. Trước đó, chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức ở Việt Nam có giá vé thấp nhất là 160 USD (khoảng 4 triệu đồng) và giá vé hạng cao nhất là VVIP có giá 400 USD (khoảng 10 triệu đồng).

Khi đó, giá vé chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 được cho rằng cao hơn so với đêm chung kết được tổ chức ở các quốc gia khác. Nhiều người nhận định điều này gây khó khăn cho các fan sắc đẹp.

Những năm trước, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International - thường công bố các thông tin hấp dẫn về sân khấu, ý tưởng của chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thì năm nay khá im lìm. Ngoài thông tin về sơ đồ, giá vé chung kết, không có thêm thông tin mới được công bố.

Nhiều người cho rằng năm nay ông Nawat tập trung dồn sức lực cho công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 11 nên lơ là ''con đẻ'' là cuộc thi Hoa hậu Hòa bình.

Mới đây, ông Nawat cũng công bố giá vé xem chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Theo đó, vé xem đêm chung kết có giá dao động từ 5.000 đến 50.000 baht (khoảng 4-40 triệu đồng).

Có thể thấy mức giá xem chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và Hoa hậu Hoàn vũ 2025 chênh lệch nhau gần 10 lần. Điều này cũng cho thấy mức độ đầu tư và sức ảnh hưởng của hai cuộc thi hoàn toàn khác nhau.

Trong khi địa điểm tổ chức chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 là MGI Hall có sức chứa khiêm tốn thì chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở Impact Challenger Hall tại Pak Kret, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Nơi đây được đánh giá có quy mô và cơ sở vật chất hiện đại.

00ng Nawat cho biết ê-kíp Miss Grand International (MGI) sẽ đứng ra tổ chức Miss Universe 2025, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối vé cho mùa giải lần thứ 74. Với việc nắm quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tổ chức MGI dự kiến thu về khoảng 378 tỷ đồng.