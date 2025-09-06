7 người đẹp nổi bật nhất Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

TPO - Indonesia, Thái Lan, Philippines, Colombia đang là những người đẹp có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.