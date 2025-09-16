Mỹ nhân đắc tội Dương Mịch

Trang 163 đưa tin nữ diễn viên Chúc Tự Đan trở thành tâm điểm tranh cãi khi liên tục có những hành động bị đánh giá là "trà xanh, giả tạo", bộc lộ tính cách "nịnh bợ kẻ mạnh, dẫm đạp người yếu". Hành động của cô vô tình động chạm vào hai nghệ sĩ Dương Mịch, Ngu Thư Hân khiến người hâm mộ của họ bức xúc.

Cụ thể mới đây nhân dịp sinh nhật đàn chị Dương Mịch (12/9), Chúc Tự Đan gửi lời chúc mừng nhưng lại chỉ nhận được phản ứng lạnh nhạt từ Dương Mịch. Khán giả phát hiện khi Dương Mịch còn là nghệ sĩ của công ty Gia Hành Thiên Hạ, cô đã dốc lòng lăng xê Chúc Tự Đan, đưa đàn em vào các dự án phim có Dương Mịch đóng chính. Nhờ đó, Chúc Tự Đan nổi tiếng với vai phản diện Huyền Nữ trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Biết ơn đàn chị nên năm nào vào dịp sinh nhật Dương Mịch, Chúc Tự Đan cũng gửi lời chúc mừng.

Tuy nhiên, khi Dương Mịch rời công ty Gia Hành Thiên Hạ, sự nghiệp của cô xuống dốc, liên tiếp có những bộ phim thất bại, đồng thời, trong hai năm qua cũng không thấy Chúc Tự Đan có liên hệ với đàn chị. Đến năm 2025, Dương Mịch một lần nữa vực dậy danh tiếng nhờ thành công của phim Sinh vạn vật, Chúc Tự Đan lại chúc mừng sinh nhật. Tuy nhiên, khác với những đàn em được Dương Mịch tương tác thân thiết, Dương Mịch chỉ gửi hai icon tới Chúc Tự Đan. Trang 163 bình luận "Dương Mịch không muốn làm mất mặt đàn em, nhưng cũng thể hiện rõ khoảng cách giữa họ".

Chúc Tự Đan chúc mừng sinh nhật Dương Mịch, nhưng bị đàn chị lạnh nhạt khiến cô trở thành trò cười.

Mặt khác, theo 163, thời gian gần đây danh tiếng của Chúc Tự Đan giảm mạnh do tranh cãi đâm sau lưng đồng nghiệp. Cụ thể, Chúc Tự Đan và Ngu Thư Hân từng đóng chung trong phim Vĩnh dạ tinh hà. Khi phim nổi tiếng, Chúc Tự Đan tỏ ra thân thiết với Ngu Thư Hân và liên tục khen ngợi đàn em. Tuy nhiên, thời gian qua Ngu Thư Hân vướng nhiều lùm xùm, Chúc Tự Đan còn nhấn thích một bài đăng tiêu cực về Ngu Thư Hân. Dù sau đó, Chúc Tự Đan lên tiếng xin lỗi và giải thích cô trượt tay.

Trên mạng xã hội, khán giả bình luận Chúc Tự Đan là "bạn thân theo mùa", ai nổi tiếng thì quen người đó để nâng cao tên tuổi của mình. Sau đó, truyền thông tổng hợp một số hành động gây phản cảm của Chúc Tự Đan khi sẵn sàng "lật mặt" với đồng nghiệp.

Trước đó, cô cũng thường xuyên thể hiện sự thân thiết với Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng chưa từng giúp mỹ nhân Tân Cương giới thiệu dự án phim hay bài hát. Ngoài ra, Chúc Tự Đan còn giả vờ không nhận ra Địch Lệ Nhiệt Ba, trong lúc Nhiệt Ba bị tin tức tiêu cực bủa vây, Chúc Tự Đan lại khẳng định cả hai không phải bạn thân.

Khi tham gia show giải trí Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng, Chúc Tự Đan tỏ ra thân thiết với nữ diễn viên Vương Lạc Đan rồi lại dùng tài khoản chính nhấn thích bài viết về hai người, tuy nhiên sau khi chương trình kết thúc, họ không còn liên lạc với nhau. Thậm chí, khi nam ca sĩ Kim Heechul của Hàn Quốc thể hiện thích vai diễn của Chúc Tự Đan, cô còn nhấn thích video cắt ghép cặp đôi của hai người.

Chúc Tự Đan bị mỉa mai khi xây dựng hình ảnh "chị em thân thiết" với nhiều nghệ sĩ để lợi dụng danh tiếng của họ. Nhưng khi các ngôi sao gặp khó khăn cô lại nhấn thích các bài viết tiêu cực.