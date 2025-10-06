Rap Việt bùng nổ tranh cãi

TPO - Cuộc chiến mới bằng âm nhạc của rap Việt nóng lên khi ICD tung nhạc để phản công Dế Choắt. Sau đó, Phúc Du bất ngờ tung bản rap mới để đáp trả ICD.

Sức nóng của rap Việt, từ đặc sản là những trận beef (công kích bằng âm nhạc), lại đẩy lên đỉnh điểm khi ICD và Phúc Du vào cuộc. ICD đã tung bản nhạc để công kích ngược lại Dế Choắt, sau khi bị đối phương mỉa mai từ trước. Bất ngờ xảy ra khi ICD mượn bản rap diss Dế Choắt, nhắc tên Phúc Du. Để rồi Phúc Du đáp trả ICD, tạo nên cuộc chiến tay ba của giới rapper.

Bản rap diss của ICD hút gần 200.000 lượt nghe trên nền tảng YouTube chỉ sau vài tiếng. Điều này chứng tỏ sức hút khổng lồ của những bản nhạc rap mang tính công kích. Ngay sau khi ICD lên nhạc, Dế Choắt nhanh chóng tung đòn đáp trả. ICD đang một mình đối đầu cả Dế Choắt và Phúc Du, với sự căng thẳng được dự đoán tăng lên theo cấp số nhân ở các bài rap diss tiếp theo.

Hai quán quân đình đám một thời chạm nhau.

Dế Choắt đụng đối thủ cứng?

Giới rap Việt đã yên bình trong nửa đầu năm nay, cho đến khi Dế Choắt khuấy đảo bằng những bài rap diss điên cuồng. Trong thời gian ngắn, Dế Choắt nhắc tên hàng chục rapper, từ những newbie trong giới cho đến bậc lão làng của rap Việt như Karik, Binz, Đen Vâu, JustaTee.

Robber và Phúc Du, 2 rapper đang tham gia game show Anh trai "say hi", lên nhạc phản bác Dế Choắt, song sức nặng không lớn. Đến khi ICD lên tiếng về Dế Choắt và tung nhạc đáp trả, khán giả của rap nhận định đây mới thật sự là đối trọng cho Dế Choắt. Trong làng battler rap Việt (các rapper chuyên về diss, battle), ICD là kiện tướng. Quán quân King of Rap hiện không vướng bận điều gì khi làm nhạc diss Dế Choắt.

Như thường lệ, những bản rap diss mở đầu chỉ mang tính chất thăm dò và khiêu khích là chính. ICD đặt nhan đề cho bản rap diss - Chất lượng lên - để ám chỉ Dế Choắt cần nâng cao trình độ. Vẫn là ICD có sự sắc sảo khi viết lyrics (ca từ), chọn cho mình flow khó và khả năng chơi chữ ấn tượng.

Để nói về Dế Choắt trong bản diss đầu tiên, ICD nói đối phương "không biết gì về hip hop, lại đi chê về hip hop".

Tấn công Dế Choắt chỉ là một phần nhỏ ý đồ của ICD trong bản rap Chất lượng lên. Quán quân King of Rap "mượn gió bẻ măng", lái câu chuyện về "chất lượng" để gợi đòn Minh Lai, Phúc Du, Robber, Rhyder và Hieuthuhai. Từ đây, trận chiến giữa Dế Choắt và ICD chỉ được khán giả xem như thứ gia vị lạ, trong một món ăn hấp dẫn và có tiềm năng bùng nổ mạng xã hội hơn nhiều.

Đó là sự khơi màn của ICD nhắm vào Minh Lai, Phúc Du, Rhyder và Hieuthuhai. Bất kỳ cái tên nào tham gia trận chiến với ICD, giới rap sẽ bùng nổ. Điều đó xảy ra sớm hơn dự kiến khi Phúc Du hoàn thành bản rap đáp trả ICD trong đêm.

ICD và Phúc Du mới là trận chiến tâm điểm.

Phúc Du có chơi tới cùng?

Phúc Du lấy nghệ danh mới - Vinadu - tung bản rap Ai cơ? nhắc thẳng tên ICD. Chỉ trong 7 tiếng, 100.00 lượt nghe đổ dồn vào sản phẩm âm nhạc trên YouTube. Từ sự đáp trả của Phúc Du, tranh cãi nổ ra ở khắp diễn đàn của giới rap Việt trên mạng xã hội.

Phúc Du và Dế Choắt xảy ra mâu thuẫn. ICD tấn công Dế Choắt. Bây giờ là Phúc Du đả kích ICD. Những rapper tưởng chừng không liên quan, sau khi đi đường vòng đã chạm mặt nhau, tạo nên tình thế hỗn loạn và khó đoán.

Khán giả bất ngờ khi Phúc Du lên nhạc diss. Lý do bởi nam rapper đang tham gia game show Anh trai "say hi", giữa thời điểm cần giữ hình tượng sạch của một rapper mainstream. Những gì xảy ra ở Rap Việt cho thấy khi đang lên sóng, những tranh cãi, lùm xùm có thể khiến rapper bị gạch tên ngay lập tức.

Với vỏ bọc mong manh là nghệ danh mới, Phúc Du xưng mày - tao với ICD, đưa ra lý lẽ ban đầu để phản công. Phúc Du tập trung khai thác vào chuyện sự nghiệp của ICD vẫn lận đận kể từ khi ra mắt giới rap Việt. Ngay cả khi giành quán quân King of Rap, ICD vẫn chưa bứt lên. Nếu so sánh về lượt view, lượng bài hit và sự nổi tiếng, Phúc Du đặt mình ở cửa trên.

Cuối bài, Phúc Du chốt hạ bằng câu hỏi: "Nếu một người nghệ sĩ mà không thể có một bài hit / Nếu như không chửi người khác. Thì cái loại nghệ sĩ gì hả Huy (ICD - PV) ơi?".

Nước đi của Phúc Du khi nhắm tới ICD dễ đoán với rap fan. Sự mờ nhạt của một quán quân, chưa có sản phẩm nổi bật trên thị trường âm nhạc ngoài các bản rap diss là thứ trực diện nhất để đối phương tấn công ICD. Từ những trận beef khác có ICD, Tage đã khai thác chủ đề này.

Theo tiêu chí của một trận beef, thông tin Phúc Du đưa ra chỉ mang tính mỉa mai, chưa có độ sát thương cao. Sự bùng nổ của trận ICD - Phúc Du nhiều khả năng đến từ lượt 2, khi ICD bắt đầu tung fact (thông tin, sự thật về đối thủ) nặng hơn, có thể đến từ đời tư của đối phương.

Lợi thế của ICD là không bị ràng buộc để làm bài nhạc. Phúc Du vốn là battler chất lượng, luôn được chờ đợi ở mỗi trận beef của rap Việt. Song, một khi rơi vào tình trạng phải chơi tất tay bằng sự phanh phui, có thể đối diện kịch bản thảm họa là bị đối phương "bóc phốt", Phúc Du có chơi tới cùng?

Giới rap Việt vốn bị mắc kẹt giữa 2 con đường, làm nhạc rap thuần underground sẽ khó thu hút sự chú ý. Còn rapper làm nhạc thuần mainstream sẽ bị xem là mất chất rap. Phúc Du đang cùng lúc làm cả hai, vừa tham gia game show và lao vào trận beef. Chờ xem rapper này sẽ xử lý thế nào để cùng lúc nắm lấy 2 mục tiêu.