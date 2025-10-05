Ngựa hoang Rap Việt bị Karik khuất phục

TPO - Hustlang Robber đã gạt bỏ mọi cái tôi để nài nỉ Karik đưa về đội. Sự chân thành của Robber được Karik gật đầu, tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý ở vòng lập đội cho Live stage 2 của Anh trai "say hi".

Robber đến Anh trai "say hi" với vị thế là quán quân Rap Việt mùa 4. Tuy nhiên, trong 30 Anh trai tham gia game show mùa 2, Robber bị đánh giá "lệch tông" vì cá tính âm nhạc chuyên biệt của một rapper đậm màu underground và cái tôi lớn sau nhiều năm lăn lộn ở giới rap/hip hop. Chính Robber nói sau hành trình đầu tiên ở Anh say "say hi", nam rapper thấy không hợp, muốn từ bỏ.

Cuộc chơi Anh trai "say hi" khác biệt hoàn toàn so với Rap Việt. Không còn ở vùng an toàn của rap, những cộng sự có chung màu sắc của giới underground, trước mắt Robber là một game show đậm màu giải trí và là nơi âm nhạc không nói lên tất cả. Robber phải thay đổi để hòa nhịp cùng dàn Anh trai hoặc bị bỏ lại. Sau cùng, lựa chọn của Robber là "lột xác" toàn diện.

Robber khi là Anh trai (trái) và phong cách hầm hố trước đó.

Cách Karik khuất phục Robber

Sau Live stage 1, Robber không nằm trong nhóm Anh trai có thứ hạng cao để xếp vào nhóm ưu tiên, được 4 đội trưởng lựa chọn từ đầu. Robber được quyền chọn thủ lĩnh yêu thích, sau đó thuyết phục họ gọi tên mình về đội. Không phải người thầy cũ Bray, Robber đặt niềm tin vào Karik. Đây là lựa chọn mạo hiểm của Robber vì Karik không quá mặn mà chọn thêm rapper về đội.

Hình tượng của một Robber cá tính, cọc cằn trong ngôn từ biến mất trước Karik. Với cơ hội duy nhất để thuyết phục Karik, Robber trút bầu tâm sự, nói chính Karik giúp anh thay đổi từ lần tập nhảy ở Live stage 1 và muốn về đội Karik vì thật sự tôn trọng đàn anh.

Trước khi đưa Robber về đội, Karik hỏi Robber có sẵn sàng nhảy không? Câu trả lời của Robber là có. Karik hỏi Robber có sẵn sàng hát không? Robber vẫn quả quyết nói có.

Đáp lại, Karik nói Robber không phải hình mẫu nghệ sĩ dễ lắng nghe. Vì, Robber đã là thủ lĩnh của một tổ đội rap, có chính kiến rõ ràng, chỉ lắng nghe và thay đổi nếu người khác đưa ra dẫn chứng phù hợp. Song, tại Anh trai "say hi", Karik cảm nhận Robber đã thay đổi, muốn lột xác bản thân. Lời đồng ý từ Karik là quyết định sau cùng, mang lại cảm xúc vỡ òa cho Robber.

Từ Live stage 1, sự thay đổi của Robber thể hiện rõ. Trước hết, quán quân Rap Việt kìm bớt sự gai góc từ ngoại hình, cắt tóc, tỉa râu, bỏ thói quen đội nón, diện lên mình những trang phục nhiều màu sắc hơn.

Ở Rap Việt mùa 4, Robber đậm chất ngông ở cả âm nhạc và phát ngôn. Đến Anh trai, Robber ngay lập tức phải thay đổi vì xung quanh mình là 29 nghệ sĩ đầy đủ màu sắc, có nhiều tên tuổi lớn của thị trường và số ít là lớp nghệ sĩ có thâm niên làm nghề xấp xỉ 20 năm.

Robber thành nhân tố được khai thác nhiều trong phát ngôn ở game show. Không nhận ra một Robber từng nói ít, hiểu nhiều của giới underground rap, với câu cửa miệng thường là một lời văng tục nào đó. Robber khi phát ngôn tại Anh trai "say hi" hướng đến yếu tố hài hước, châm chọc đồng nghiệp nhiều hơn là luôn đặt cái tôi lên hàng đầu.

Robber phải nhảy, hát nhiều hơn ở game show.

Tranh cãi về Robber

Chỉ sau một Live stage ở Anh trai mùa 2, Robber lột xác ngoạn mục. Sự thay đổi toàn diện của Robber vấp không ít ý kiến trái chiều. Từ lần đầu tiên lên sóng, Robber đã bị Dế Choắt dè bỉu về chuyện đội tóc giả, make up đậm, hay cố gắng pha trò để tìm cách tỏa sáng trên chương trình. Một bộ phận khán giả rap thất vọng khi cá tính của "thuyền trưởng Robber" không còn, thay bằng hình mẫu của một rapper giải trí.

Ngược lại, sự thay đổi của Robber giúp nam rapper chạm đến nhiều tệp khán giả mới. Từ sự cộng hưởng của chương trình, trong thời gian ngắn, sức hút của Robber trên mạng xã hội tăng vọt. Sự nổi tiếng đột ngột của Robber được chuyển hóa cụ thể qua sản phẩm mới nhất của anh - bản rap diss đáp trả Dế Choắt.

Robber bước qua vùng an toàn của bản thân để tập nhảy và chạm đến những màu sắc âm nhạc đề cao yếu tố catchy (bắt tai) và xu hướng thị trường. Sự thay đổi quyết đoán giúp Robber tiến tới khi rơi vào giữa lằn ranh tiếp tục hoặc từ bỏ Anh trai "say hi". Sau đó là sự công nhận, đón nhận của Karik cho vòng lập đội ở Live stage sinh tử đầu tiên tại game show.

Sự thay đổi đột ngột của Robber vẫn có sự gượng gạo. Điển hình như trong tập phát sóng gần nhất, Robber một lần "quăng miếng" để gây cười nhưng sự gượng ép biến anh thành trò cười.

Robber là Anh trai có sức hút lớn của game show mùa 2, song dấu ấn chuyên môn chưa có gì nổi bật. Robber cần thêm những lớp nhảy cấp tốc để biểu diễn thuần thục các tiết mục nặng yếu tố concept và dàn dựng vũ đạo. Âm nhạc của Robber vẫn tập trung vào thế mạnh của anh là mumble rap, có bản sắc riêng nhưng không tối ưu cho sân chơi Anh trai "say hi".

Đặc trưng của mumble rap là đọc lướt chữ, thậm chí là mất chữ nhằm tạo ra flow dị hoặc lái giai điệu với các tuyến giai điệu khó lường. Ở lượt đấu 2, Live stage 1, Robber đứng chung hàng ngũ với đội hình toàn rapper có BigDaddy, OgeNus và Phúc Du. So với đồng đội, verse rap của Robber đuối hơn hẳn. Phân đoạn của OgeNus và Phúc Du đã làm lu mờ Robber.

Karik đã bắn ra tín hiệu Robber phải sẵn sàng cho việc tập nhảy và hát nhiều hơn. Với Robber, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, sự lột xác của nam rapper cần mạnh mẽ hơn nhiều đối thủ nếu muốn tiến sâu ở Anh trai "say hi".