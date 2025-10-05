Phim có NSND Trung Anh rời rạp

TPO - Bộ phim kinh dị gắn nhãn 18+ “Khế ước bán dâu” chỉ còn ba suất chiếu, sẽ chính thức rời rạp vào 8/10.

Những ngày gần đây, phim điện ảnh Khế ước bán dâu chỉ còn rất ít suất chiếu, doanh thu không đáng kể. Tính đến 15h ngày 5/10, tác phẩm chỉ bán được 50 vé trên tổng số 3 suất chiếu, thu về gần 3 triệu đồng, theo đơn vị thống kế độc lập Box Office Vietnam.

Hiện tại, phim không còn suất chiếu tại hệ thống rạp lớn ở TPHCM, Hà Nội. Cho đến ngày 8/10, dự án chính thức kết thúc sứ mệnh tại rạp Việt, đạt doanh thu hơn 17 tỷ đồng.

Phát hành từ 12/9, phim Khế ước bán dâu nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền thông khi quy tụ dàn diễn viên có tiếng như NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lãnh Thanh, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Phương Trà My…

Tạo hình NSND Trung Anh trong phim Khế ước bán dâu.

Bộ phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt lấy bối cảnh miền Bắc thời Lê trung hưng (1533-1789), theo chân cô dâu Nguyễn Thị Nhài (Lâm Thanh Mỹ thủ vai) vén bức màn bí mật rùng rợn của gia tộc họ Vũ.

Ngày đầu làm dâu, Nhài nhận ra nhiều điều bí mật ẩn giấu từ việc mẹ chồng luôn giấu mình trong phòng kín đến gia quy hà khắc, bị cấm ra ngoài vào đêm trăng rằm và chuyện nô bộc mất tích không rõ nguyên nhân. Sau khi lần mò tìm hiểu, Nhài phát hiện bản giao ước với quỷ dữ của gia tộc họ Vũ mà chính cô là vật hiến tế. Khế ước bán dâu do chính ông Tri (Trung Anh) - bố chồng Nhài - thực hiện nhằm giúp gia đình thoát nghèo.

Với mong muốn chấm dứt “địa ngục trần gian” và cứu cả gia đình, Thế Định (Hữu Vi) đã gọi em trai Thế Giang (Lãnh Thanh) đang ẩn tu trong núi trở về.

Ngay từ khi ra mắt, Khế ước bán dâu gây ồn ào khi được giới thiệu lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thục Linh, nhưng nhiều khán giả cho rằng phim đã phá vỡ hoàn toàn nguyên tác. Bản thân tác giả Thục Linh cũng bày tỏ sự buồn bã, thất vọng.

Ngoài vấn đề về kịch bản, diễn xuất của dàn diễn viên, Khế ước bán dâu được sớm dự đoán khó bùng nổ doanh thu do khán giả “bội thực” với thể loại phim kinh dị.

Từ đầu năm đến nay, đã có 11 tác phẩm phim kinh dị hoặc yếu tố kinh dị ra đời, tuy nhiên chất lượng không đồng đều. Chỉ một số dự án đạt doanh thu thuộc top đầu như Nhà gia tiên (234,7 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (109,9 tỷ đồng), Đèn âm hồn (105,9 tỷ đồng), Út Lan: Oán linh giữ của (90,3 tỷ đồng).

Trong khi đó, nhiều tác phẩm “ngã ngựa” do thiếu sự sáng tạo và chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Cách đây ít ngày, bộ phim Cô dâu ma rời rạp với doanh thu 11,5 tỷ đồng. Tác phẩm Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại cũng thông báo ngừng chiếu vào ngày 7/10 khi mới ra rạp 10 ngày, thu về hơn 2 tỷ đồng.