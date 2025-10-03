Đặc sản của Karik

TPO - Sự kết hợp giữa những "lão tướng" của Anh trai say hi mùa 2 - Karik, Ngô Kiến Huy và Vũ Cát Tường - làm nên thành công của tiết mục "Người như anh xứng đáng cô đơn". Trong đó, verse rap của Karik đang viral mạnh trên mạng xã hội.

Phiên bản tốt nhất của Karik là khi đang "suy" hoặc "thất tình". Các bản hit lớn nhất trong sự nghiệp Karik xảy ra khi nam rapper rap trong tâm thế như vậy. Đó là Người lạ ơi, Vì mẹ anh bắt chia tay và Bạn đời. Cũng với tông giọng thấp, nhịp điệu chậm rãi trong flow và lyrics (ca từ) thấm, Karik một lần nữa tìm lại bản ngã trong tiết mục Người như anh xứng đáng cô đơn.

Sau 3 ngày, màn kết hợp của Karik, Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav và Jey B hút gần 2 triệu lượt xem/nghe tính riêng trên YouTube. Ca khúc cũng gây sốt ở Spotify và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến hàng đầu với khán giả Việt. Có thể nói Người như anh xứng đáng cô đơn đã chiến thắng áp đảo ở lượt đấu 2 của live stage 1 và là bản hit đầu tiên bước ra từ Anh trai mùa 2.

Karik tỏa sáng trong dàn rapper.

Hai thái cực của Karik

HLV của Rap Việt được giao 3 phân đoạn trong tiết mục. Ở lần cất giọng đầu tiên, Karik phải hát và những gì xảy ra không mấy ấn tượng. Khi ca khúc trôi qua phần chorus (điệp khúc), Karik trở lại với verse rap mang tính làm mới, chuyển biến giai điệu, nam rapper mới thật sự được đặt vào sở trường.

Karik có nhiều bản rap sâu lắng, suy đến tận cùng và cũng có không ít bản rap gào thét giọng. Với Karik, sẽ tốt nhất nếu đặt rapper vào sự sâu lắng, nơi mà chất giọng, khả năng rap rõ chữ và delivery (cách truyền tải) được phát huy. Và ở bản nhạc Ballad chậm rãi, cần một verse rap để lắng đọng cảm xúc như Người như anh xứng đáng cô đơn, thời cơ của Karik đã tới.

Karik không đặt quá nhiều kỹ thuật rap vào phân đoạn,. Lyrics được Karik viết ra cũng không chú trọng gieo vần, chơi chữ, chỉ tập trung vào độ hiệu quả của con chữ để truyền tải cảm xúc. Các vần "e", "ưa" là chủ đạo để Karik đặt điểm nhấn vào vần cuối câu. Cái hay nhất của Karik, tương tự ở Người lạ ơi và Vì mẹ anh bắt chia tay, là delivery nhấn vào cuối câu.

Những gì Karik làm được không mới, song đã là thương hiệu để số đông khán giả dễ ấn tượng. Sau verse rap của Karik, Negav nối vào với một verse rap đẩy cao độ lên, tiết tấu dồn dập hơn khi pha trộn chất melodic và thái độ khác hẳn. Hai verse rap của Karik và Negav có sự tương phản, giúp phân đoạn của Karik càng được tỏa sáng.

Giữa một loạt rapper tham gia Anh trai say hi mùa 2, chinh chiến ở live stage 1, Karik tỏa sáng mạnh nhất. Không cần sự đột phá hay màu mè về hình thức ngoại hình, Karik tỏa sáng ở sở trường.

Màu sắc đặc biệt của Vũ Cát Tường giúp tập thể tỏa sáng.

Kịch bản cũ lặp lại

Tiết mục Người như anh xứng đáng cô đơn thắng trong cặp đấu tay đôi với Thiêu thân. Sau lượt đấu thứ 2 của live stage 1, Người như anh xứng đáng cô đơn cũng hút nhiều sự chú ý, khen ngợi về phía mình. Và rồi, tranh cãi lại xảy ra về việc đâu là tiết mục xứng đáng hơn, ai là người thắng, kẻ bại.

Đặt lên bàn cân giữa 6 tiết mục của 6 nhóm nhỏ ở lượt đấu 2, Người như anh xứng đáng cô đơn chưa chắc hay hơn so với mặt bằng. Nhưng nhìn vào góc độ phù hợp thị hiếu, chiếm cảm tình số đông, Karik và đồng đội có lợi thế hơn tất cả. Một ca khúc Ballad mùi mẫn từng làm nên bản hit ở Anh trai say hi mùa một Em xinh say hi. Đến sân khấu mới nhất, sức hút của Ballad còn nguyên.

Các nhóm còn lại tập trung vào yếu tố catchy (bắt tai, mới mẻ), kết hợp âm nhạc vào concept sân khấu và dàn dựng vũ đạo. Nhóm của Karik, Vũ Cát Tường khác biệt tất cả về màu nhạc Ballad pha Rap/Hip hop. Yếu tố sân khấu của nhóm được bỏ qua, thay bằng concept trong các toa tàu, dàn dựng tiết mục như một MV âm nhạc thực thụ.

Khi một ca khúc Ballad chạm đến cảm xúc khán giả, tính viral sẽ cực lớn và khả năng replay (nghe lại) cũng rất cao. Thực tế từ các game show đến đường đua nhạc Việt đã chứng minh điều này.

Sự đặc sắc ở Người như anh xứng đáng cô đơn, bên cạnh verse rap của Karik, còn đến từ bố cục âm nhạc dàn dựng đặc sắc. Vũ Cát Tường thành điểm nhấn đặc biệt của tiết mục với quãng giọng nữ đẩy cao độ cho ca khúc. Từ sự hiện diện của Vũ Cát Tường, cao độ của Người như anh xứng đáng cô đơn chuyển biến linh hoạt, từ quãng giọng thấp, trung của các nghệ sĩ nam, đến quãng cao từ Vũ Cát Tường.

Sự khởi đầu của Người như anh xứng đáng cô đơn không hấp dẫn. Jey B, Karik, Negav và Ngô Kiến Huy luân phiên hát verse dẫn vào điệp khúc, song tất cả trôi tụt và không ăn nhập vào nhau. Đến khi Vũ Cát Tường cất giọng ở điệp khúc, sức hút của ca khúc đã đến. Sau đó, Karik, Negav, Vũ Cát Tường cùng nhau tạo ra các đoạn viral nhất trên mạng xã hội.

So với Anh trai mùa một, mùa 2 khởi động hứa hẹn từ live stage 1. Bên cạnh Người như anh xứng đáng cô đơn, các ca khúc Người yêu chưa sinh ra và Hermosa cũng lan tỏa tốt trên mạng.