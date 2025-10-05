Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Đại diện chủ nhà Hoa hậu Hòa bình bị chê tiếng Anh kém

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại diện chủ nhà Thái Lan - Sarunrat Puagpipat bị chê có trình độ tiếng Anh kém trong phần thi đối đáp với ông Nawat tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đang diễn ra ở Thái Lan.

Đoạn video ghi lại phần thi của Sarunrat Puagpipat đang gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp. Trong video, khi nhận được câu hỏi từ ông Nawat và đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiza, Sarunrat đã tỏ ra lúng túng.

556163072-18535926169038133-1245291515329931925-n.jpg
557164615-18535926145038133-535306992182750600-n.jpg
Sarunrat Puagpipat tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2025.

Cô nói: "Tôi muốn trả lời bằng tiếng Thái Lan được không?". Trước yêu cầu của Sarunrat, ông Nawat đã bật cười và nói: "Trả lời bằng tiếng Anh đi. Hãy cố gắng lên".

Dù đã cố gắng trả lời bằng tiếng Anh nhưng Sarunrat không nói được nhiều, cô chỉ giới thiệu rằng mình đang là diễn viên, người mẫu. Người đẹp liên tục dừng lại, nhăn mặt để tìm cách diễn đạt suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, do không thể nói nhiều bằng tiếng Anh nên cô đã chen thêm cả tiếng Thái Lan để ông Nawat có thể hiểu câu trả lời của mình.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ thất vọng với khả năng tiếng Anh của Sarunrat. "Xấu hổ quá, đại diện chủ nhà mà không nói được tiếng Anh thì sao có thể làm tốt vai trò của mình?", "Nhìn cô ấy nói tiếng Anh mà thấy thương", "Tại sao đại diện Thái Lan ở Miss Grand rất ít người nói được tiếng Anh vậy?"... khán giả bình luận.

Người đẹp Thái Lan không phải là thí sinh duy nhất gặp khó khăn với tiếng Anh trong phần thi đối đáp. Trước đó, đại diện Việt Nam - Yến Nhi cũng ấp úng khi nhận câu hỏi từ ông Nawat. Phần thi của Yến Nhi khiến khán giả thất vọng và cô đã phải lên tiếng xin lỗi.

Trong khi đó, nhiều người đẹp đã có sự thể hiện tốt ở phần thi này, gây ấn tượng với ông Nawat. Đại diện Venezuela và bạn cùng phòng với Yến Nhi là người đẹp Tanzania đều nhận được sự khen ngợi vì sự tự tin, nói trôi chảy. Trong khi đó, đại diện Palestine có phần thuyết trình ấn tượng về hòa bình, khiến ông Nawat xúc động.

Dù khả năng ngoại ngữ không được đánh giá cao nhưng đại diện chủ nhà Thái Lan đang được xem là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Sarunrat Puagpipat năm nay 28 tuổi, là người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp Thái Lan có chiều cao 1,7 m, cùng gương mặt góc cạnh, cá tính. Đôi mắt sắc sảo hút hồn và nụ cười rạng rỡ giúp Puagpipat thu hút người đối diện.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025, Sarunrat Puagpipat không chỉ gây ấn tượng với kỹ năng trình diễn tốt mà còn được biết đến là thí sinh kiếm tiền giỏi nhất cuộc thi. Cô đã thu về hơn 4 tỷ đồng chỉ trong hơn 3 giờ và giành chiến thắng áp đảo ở phần thi bán hàng.

Với những lợi thế, khán giả đánh giá Sarunrat Puagpipat có thể giành thứ hạng cao trong chung kết. Tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, đại diện Thái Lan là người đẹp Engfa Waraha dù ngoại ngữ kém nhưng vẫn giành ngôi vị Á hậu 1.

Duy Nam
#Đại diện chủ nhà #Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand #Yến Nhi

