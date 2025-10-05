Yến Nhi xin lỗi

TPO - Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đã gửi lời xin lỗi khán giả sau những phát ngôn chưa chuẩn mực trên livestream. Tuy nhiên, cô tiếp tục vướng ồn ào mới.

Tối 4/10, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình 2025 - Nguyễn Thị Yến Nhi - đã đăng tải lời xin lỗi khán giả trên trang cá nhân về những phát ngôn gây tranh cãi của cô thời gian qua.

Trước đó, Yến Nhi tham dự phần thi đối đáp với ông Nawat và đương kim Hoa hậu Hòa bình Christine Juliane Opiza nhưng bị chê bai khả năng tiếng Anh vì lúng túng, không hiểu câu hỏi.

Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Ngay sau đó, cô lên tiếng giải thích trên livestream. Yến Nhi khẳng định vẫn luôn nói với mọi người rằng tiếng Anh của mình không quá giỏi, nhưng vẫn đủ để giao tiếp.

"Hôm qua, sau phần thi tài năng, tôi không biết có talk show. Tôi cứ nghĩ đơn giản là chỉ lên giới thiệu bản thân, nói một số câu đơn giản như khi phỏng vấn hàng ngày. Nếu tôi thực sự không biết tiếng Anh thì khi phỏng vấn hàng ngày tôi không trả lời được rồi", Yến Nhi nói.

Yến Nhi cho biết khi ông Nawat đặt câu hỏi cô vẫn hiểu, nhưng đến đoạn Hoa hậu Christine Juliane Opiza nói quá nhanh đã khiến cô lúng túng. Yến Nhi nói lúc đó cô chưa chuẩn bị tâm lý. Người đẹp nói sẽ cố gắng và rút kinh nghiệm.

"Trước khi ra quốc tế thi, tôi chưa nắm rõ tính chất và tiêu chí cuộc thi. Tôi chỉ biết thoải mái hết sức có thể. Tôi cũng thuộc top thí sinh nhỏ tuổi nhất", Yến Nhi chia sẻ thêm.

Những chia sẻ của Yến Nhi càng làm thổi bùng tranh cãi trong cộng đồng fan sắc đẹp. Nhiều người cho rằng cô chưa có tinh thần cầu thị để nhìn vào yếu kém của mình. Bên cạnh đó, việc Yến Nhi khẳng định chưa hiểu tiêu chí của Miss Grand trước khi đi thi càng khiến cô bị chỉ trích.

Trước phản ứng gay gắt của khán giả, tối 4/10 Yến Nhi đã đăng đàn xin lỗi. "Trong khoảnh khắc vội vã, tôi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Tôi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho tôi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua", cô viết.

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút đăng đàn xin lỗi, Yến Nhi lại vướng ồn ào mới. Trong lúc bạn cùng phòng của Yến Nhi là người đẹp Tanzania livestream, cuộc hội thoại của Yến Nhi qua điện thoại đã vô tình lọt vào, để lộ những câu nói được cho là không chuẩn mực.

Yến Nhi chỉ mới nhập cuộc Hoa hậu Hòa bình 2025 được ba ngày nhưng đã liên tiếp vướng ồn ào và gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Trong khi nhiều người tỏ ra thông cảm thì một số khán giả khẳng định sự thất vọng và muốn "quay xe", không tiếp tục ủng hộ đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi chỉ có khoảng 10 ngày để lên đường thi quốc tế khiến nhiều khán giả lo lắng cô không có sự chuẩn bị kỹ càng để tỏa sáng ở cuộc thi.