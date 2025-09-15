Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

TPO - Người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi đã đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 trong đêm chung kết diễn ra ở TPHCM tối 14/9. Cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tại Thái Lan vào tháng 10.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 đã diễn ra tối 14/9 tại TPHCM với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi. Chiến thắng của Yến Nhi được khán giả dự đoán từ trước. Cô thuộc nhóm thí sinh tiềm năng. Cô giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tại Thái Lan vào tháng 10.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025.

Các danh hiệu á hậu của Miss Grand Vietnam 2025.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Cô từng lọt vào top 15 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024. Tại cuộc thi năm đó, Yến Nhi cũng vào top 5 Miss Fashion và top 5 Grand Voice Awards.

Tại cuộc thi năm nay, Yến Nhi lọt top 5 phần thi Grand Heat. Cô cũng gây ấn tượng ở phần thi Grand Voice Award với kỹ năng biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp. Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm.

Các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Nguyễn Thị Thu Ngân, Á hậu 2 thuộc về thí sinh Lê Thị Thu Trà, Á hậu 3 thuộc về thí sinh Đinh Y Quyên, Á hậu 4 thuộc về thí sinh La Ngọc Phương Anh.

Danh sách top 10 chung cuộc bao gồm Phan Như Thùy, Bùi Thu Thủy, Mlo H Senaivi, Đinh Y Quyên, Nguyễn Thị Kiều My, La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Thị Thu Trà, Nguyễn Thị Thu Ngân và Bùi Thị Uyên Phương (thắng giải Miss Popular Vote). Top 10 chung cuộc tham gia phần thi thuyết trình về hòa bình.

Thí sinh trình diễn bikini và dạ hội.

Trước đó, ban tổ chức công bố Top 15 thí sinh xuất sắc nhất bao gồm Mlo H Senaivi, Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Thị Kiều My, Phan Như Thùy, Nguyễn Thị Kim Anh, La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Phương Hoa, Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên, Bùi Thu Thủy, Nguyễn Thị Yến Nhi, Phạm Khánh Ngân, Văn Minh Trúc, Nguyễn Thị Hồng.

Các thí sinh đoạt giải thưởng phụ gồm Nguyễn Thị Hồng - Best in Evening Gown, Đỗ Thị Tường Vy - Best Grand Arrival, Ngô Thái Ngân - Grand Voice Award, Tống Thị Lan Anh - Miss Grand Heat By Fan Vote, Nguyễn Hồng Ngân - Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do giám khảo bình chọn, Nguyễn Thị Thu Ngân - Thí sinh trình diễn thời trang đẹp nhất, Bùi Thu Thủy - The Grand Shoot, Phạm Yến - Best Introduction Award.

Ban giám khảo lựa chọn top ba Trang phục văn hóa dân tộc đẹp nhất bao gồm Thánh Ngư Yên Hải và Tinh hoa nghề bột cùng đạt giải ba, Châu Ro cầu rùa (giải nhì) và Thăng Long hội (giải nhất). Trang phục đạt giải nhất sẽ được tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam trình diễn tại Miss Grand International 2025 ở Thái Lan.

Sân khấu chung kết năm nay được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Các thí sinh lần lượt trải qua những vòng thi như đồng diễn, áo tắm, hùng biện, dạ hội và ứng xử.

Thí sinh trong phần đồng diễn, hô tên.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra tại TPHCM với sự tham dự của 35 thí sinh. Mở đầu đêm thi là phần đồng diễn và hô tên đặc trưng. Phần hô tên được nhận xét mới lạ khi nhiều thí sinh đưa thông tin sáp nhập tỉnh thành vào phần giới thiệu bản thân.

Thí sinh Trần Thị Xuân Dung hô: “Ngày đó Ninh Thuận quê em/ Ngày nay sáp nhập quê em Khánh Hòa”. Thí sinh Nguyễn Thị Kim Anh giới thiệu: “Thái Bình mảnh đất trữ tình, Hưng Yên phố nối về chung một nhà”. Thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi chia sẻ: “Biển dài nối với non cao/ Phú Yên – Đắk Lắk một lòng Việt Nam"…

Giám khảo chung kết Miss Grand Vietnam 2025 bao gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, NSND Vương Duy Biên, diễn viên Quốc Trường, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiza, Hoa hậu Hòa bình Anh 2025 Harriotte Lane góp mặt trong đêm chung kết với tư cách khách mời.