Yến Nhi gặp sự cố khi lên đường sang Thái Lan

TPO - Nguyễn Thị Yến Nhi gặp sự cố rơi vương miện khi ra sân bay sang Thái Lan thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Hiện nhiều người đẹp đã có mặt ở xứ sở chùa vàng để chờ nhập cuộc.
Yến Nhi xuất hiện tại sân bay với bộ trang phục màu vàng nổi bật. Điểm nhấn của trang phục là chi tiết cut-out khoe vòng eo.
Yến Nhi cùng ê-kíp đã chuẩn bị hơn 30 bộ trang phục cho cuộc thi lần này. Trong quỹ thời gian gấp rút, ê-kíp đã làm việc khẩn trương để lên ý tưởng và tìm kiếm những thiết kế phù hợp, bảo đảm hình ảnh đại diện Việt Nam luôn mới mẻ trong từng hoạt động tại Miss Grand International 2025.
Yến Nhi chia sẻ trước giờ lên đường: “Tôi từng nghĩ mình bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy gia đình và khán giả có mặt đông đủ, mọi cảm xúc dồn nén khiến tôi xúc động. Sự hiện diện và tình cảm của mọi người hôm nay chính là hành trang quan trọng nhất mà tôi mang theo đến Thái Lan”.
Bố mẹ và anh trai của Yến Nhi đã vượt quãng đường dài từ quê nhà Đắk Lắk đến TPHCM để tiễn cô lên đường. Mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động nhắn nhủ, mong con gái giữ sức khỏe và cố gắng hết mình trong cuộc thi.
Nhiều bạn bè, người hâm mộ có mặt ở sân bay từ sớm để tiễn Yến Nhi. Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 gồm Á hậu Thu Ngân, Thu Trà, Đinh Y Quyên, Phương Anh cũng có mặt để cổ vũ tinh thần cho đại diện Việt Nam.
Đại diện nước chủ nhà Thái Lan - Saranrat Pueakpipat - đã có mặt ở sân bay để đón tiếp các thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 dự kiến diễn ra từ đầu tháng 10 với sự tham gia của 76 thí sinh. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 18/10 tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiaza.