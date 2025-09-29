Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Yến Nhi gặp sự cố khi lên đường sang Thái Lan

Duy Nam

TPO - Nguyễn Thị Yến Nhi gặp sự cố rơi vương miện khi ra sân bay sang Thái Lan thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Hiện nhiều người đẹp đã có mặt ở xứ sở chùa vàng để chờ nhập cuộc.

z7062477179137-a5ecc0e719832f0518b8c749b3158221.jpg
Sáng 29/9, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi﻿ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để sang Thái Lan tham dự Miss Grand International 2025. Đại diện Việt Nam cùng các thí sinh sẽ có mặt ở hai thành phố Bangkok và Hua Hin để tham gia các hoạt động. Hành trình của Yến Nhi dự kiến kéo dài đến ngày 18/10.
z7062477167451-08717157fb40d1f00d1fa05e127bc919.jpg
k5-9912.jpg
Yến Nhi xuất hiện tại sân bay với bộ trang phục màu vàng nổi bật. Điểm nhấn của trang phục là chi tiết cut-out khoe vòng eo.
z7062477188028-76224bbf8c109c305272c917c7ee8b9b.jpg
z7062477192411-da3f89cc4548211dc56623b01fe7eba1.jpg
Yến Nhi cùng ê-kíp đã chuẩn bị hơn 30 bộ trang phục cho cuộc thi lần này. Trong quỹ thời gian gấp rút, ê-kíp đã làm việc khẩn trương để lên ý tưởng và tìm kiếm những thiết kế phù hợp, bảo đảm hình ảnh đại diện Việt Nam luôn mới mẻ trong từng hoạt động tại Miss Grand International 2025.
k5-0028.jpg
Trước ngày lên đường, Yến Nhi﻿ cùng ê-kíp đã sắp xếp từng set đồ cùng phụ kiện để cô có thể biến hóa phong cách đa dạng khi dự các sự kiện chính cũng như mặc trong hoạt động hàng ngày tại Thái Lan.
k5-0008.jpg
k5-0022.jpg
Yến Nhi chia sẻ trước giờ lên đường: “Tôi từng nghĩ mình bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy gia đình và khán giả có mặt đông đủ, mọi cảm xúc dồn nén khiến tôi xúc động. Sự hiện diện và tình cảm của mọi người hôm nay chính là hành trang quan trọng nhất mà tôi mang theo đến Thái Lan”.
k5-0315.jpg
k5-0298.jpg
Bố mẹ và anh trai của Yến Nhi đã vượt quãng đường dài từ quê nhà Đắk Lắk đến TPHCM để tiễn cô lên đường. Mẹ Hoa hậu Yến Nhi xúc động nhắn nhủ, mong con gái giữ sức khỏe và cố gắng hết mình trong cuộc thi.
k5-0117.jpg
k5-0133.jpg
k5-0180.jpg
k5-0191.jpg
Nhiều bạn bè, người hâm mộ có mặt ở sân bay từ sớm để tiễn Yến Nhi. Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 gồm Á hậu Thu Ngân, Thu Trà, Đinh Y Quyên, Phương Anh cũng có mặt để cổ vũ tinh thần cho đại diện Việt Nam.
k5-0336.jpg
Tại sân bay, Yến Nhi đã gặp sự cố nhỏ với chiếc vương miện. Trong khi ôm Á hậu Hạnh Nguyên để chào tạm biệt, chiếc vương miện của Yến Nhi bất ngờ rơi xuống đất khiến hai người đẹp hốt hoảng. Dù gặp sự cố, Yến Nhi vẫn thể hiện quyết tâm: "Tôi không chắc liệu mình có đạt được vị trí cao nhất hay không, nhưng sẽ cố gắng hết sức để biến Miss Grand International thành một hành trình thật rực rỡ. Để khi hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế, tất cả ai yêu thương Yến Nhi đều cảm thấy tự hào”.
555624006-1436194107875708-1336094744319060719-n.jpg
Cùng với Yến Nhi, nhiều người đẹp đã có mặt ở Thái Lan để chuẩn bị tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.
556067619-1436194294542356-5560941381827050514-n.jpg
557040476-1436194257875693-3068150957190913734-n.jpg
Đại diện nước chủ nhà Thái Lan - Saranrat Pueakpipat - đã có mặt ở sân bay để đón tiếp các thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
555564282-1436140274547758-4425723444208780649-n.jpg
555624010-1436140361214416-1918437830366585366-n.jpg
555731195-1436140281214424-8153245907441818010-n.jpg
557623183-1436140351214417-4621503665054916700-n.jpg
Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 dự kiến diễn ra từ đầu tháng 10 với sự tham gia của 76 thí sinh. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 18/10 tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiaza.
Duy Nam
#Yến Nhi #Hoa hậu Hòa bình #Hoa hậu Hòa bình Quốc tế #Miss Grand Vietnam

Xem thêm

Cùng chuyên mục