Đại diện Việt Nam ấp úng khi đối đáp với ông Nawat

TPO - Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi ấp úng khi nhận được những câu hỏi bằng tiếng Anh trong lúc trò chuyện cùng ông Nawat tại vòng thi đối đáp ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2025.

Tối 3/10 đã diễn ra phần thi đối đáp của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Trong phần thi này, 76 thí sinh có cuộc trò chuyện với ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi và đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiza.

Mỗi vòng, ban tổ chức sẽ bốc thăm ngẫu nhiên ba thí sinh lên trò chuyện và trả lời những câu hỏi của ông Nawat. Sau mỗi vòng sẽ có một cô gái chiến thắng và tiếp tục đối đầu với hai cô gái khác.

Yến Nhi trong phần thi đối đáp tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Phần thi của đại diện Việt Nam - Yến Nhi đang gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp. Mở màn phần thi, Yến Nhi giới thiệu đến từ Việt Nam. Cô nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Christine Juliane Opiza: "Còn gì về bạn nữa không? Nền tảng học vấn của bạn hay điều mà bạn muốn làm nhưng chưa từng thử?".

Yến Nhi cho biết cô hiện là sinh viên năm ba tại Đại học Văn hiến TPHCM và bên cạnh đó còn làm người mẫu chuyên nghiệp. Christine Juliane Opiza tiếp tục hỏi về tài lẻ và sở thích của Yến Nhi là gì nhưng cô tỏ ra lúng túng, không hiểu câu hỏi, phải trao đổi thêm với thí sinh Zimbabwe ngồi bên cạnh.

"Đây là lần đầu tôi đi ra khỏi đất nước mình và cũng là lần đầu tôi tới Thái Lan. Khi tham dự cuộc thi trong nước, tôi không nghĩ rằng mình là người chiến thắng và có cơ hội tham dự Miss Grand International 2025", Yến Nhi nói.

Sau Christine Juliane Opiza, ông Nawat đã hỏi Yến Nhi rằng sở thích của cô là gì. Tuy nhiên, người đẹp tiếp tục không hiểu câu hỏi và tỏ ra lúng túng. Cô chỉ trả lời chung chung rằng mình có nhiều sở thích.

Phần thi đối đáp của Yến Nhi gây bất ngờ với nhiều khán giả vì trước đó cô từng thể hiện khả năng nói tiếng Anh trôi chảy trong phần thi thuyết trình về hòa bình và phần thi ứng xử tại chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự thông cảm với Yến Nhi. "Lần đầu ra nước ngoài thi quốc tế sẽ không tránh khỏi căng thẳng, hồi hộp", "Cô ấy vẫn còn trẻ và chưa có kinh nghiệm nên hồi hộp là khó tránh khỏi", "Mong chờ cô ấy sẽ bứt phá hơn nữa"... khán giả bình luận.

Yến Nhi lên đường sang Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 hôm 29/9. Cô được nhận xét có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, tự tin thể hiện bản thân trước ống kính.

Sau đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị để lên đường thi quốc tế. Cô thể hiện quyết tâm: "Tôi không chắc liệu mình có đạt được vị trí cao nhất hay không, nhưng sẽ cố gắng hết sức để biến Miss Grand International thành một hành trình thật rực rỡ. Để khi hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế, tất cả ai yêu thương Yến Nhi đều cảm thấy tự hào”.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Cô từng lọt vào top 15 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, Yến Nhi có khởi đầu chưa suôn sẻ. Cô không vào top 10 thí sinh được dự tiệc tối với ông Nawat. Người đẹp cũng mặt trong top 15 phần thi Grand Voice Award. Đại diện Việt Nam có khoảng hai tuần tranh tài cùng 75 thí sinh trước khi bước vào chung kết dự kiến tổ chức ngày 18/10 tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan.