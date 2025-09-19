Ông Nawat thắc mắc về sự chậm trễ của Miss Universe Vietnam

TPO - Ông Nawat thắc mắc về sự chậm trễ trong công tác tổ chức của Miss Universe Vietnam 2025 trong khi các quốc gia phải chọn đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trước ngày 30/9.

Trên livestream, ông Nawat nhận được câu hỏi về đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11. Ông Nawat bày tỏ sự băn khoăn vì cuộc thi vẫn chưa diễn ra trong khi hạn chót để các quốc gia chọn đại diện là trước ngày 30/9.

"Tại sao Miss Universe Vietnam vẫn chưa diễn ra? Tôi cảm thấy rất bối rối. Các giám đốc quốc gia khác đều đã cử đại diện rồi. Theo kế hoạch, các quốc gia phải chọn đại diện trước ngày 30/9. Với tình hình này thì chắc nhiều nước sẽ không chọn kịp rồi", ông Nawat chia sẻ.

Ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cùng các hoa, á hậu của cuộc thi Miss Universe Vietnam.

Ông Nawat hiện là giám đốc điều hành của Miss Universe. Ông và ê-kíp Miss Grand International đứng ra tổ chức thực hiện sân khấu và phân phối vé cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Thắc mắc của ông Nawat càng làm dấy lên lo ngại của fan sắc đẹp Việt khi ban tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam vẫn im lìm.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến có khoảng hơn 130 thí sinh tham dự. Hiện đã có hơn 90 quốc gia tìm ra đại diện dự thi năm nay. Trong tháng 9, các quốc gia có lịch tổ chức cuộc thi để tìm kiếm đại diện là Martinique (20/9), El Salvador (26/9), Colombia (28/9).

Trong khi thời gian diễn ra Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan đã cận kề, ban tổ chức Miss Universe Vietnam vẫn chưa có động thái khởi động mùa giải 2025 để tìm kiếm đại diện của Việt Nam.

Trước đó, ban tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo lịch trình tổ chức cuộc thi năm 2025 từ ngày 4 đến 24/8. Tuy nhiên, hiện đã sang tháng 9 nhưng cuộc thi vẫn chưa diễn ra.

"Miss Universe Vietnam đổi chủ, tổ chức được đúng một năm rồi lại im lìm, có khi nào lại đổi chủ tiếp hay không?", "Kỳ Duyên đăng quang hơn 1 năm rồi nhưng vẫn chưa được final walk", "Với tình hình này, Miss Universe Vietnam 2025 khả năng cao không tổ chức rồi"... fan sắc đẹp Việt bình luận.

Trước những thắc mắc của khán giả, ban tổ chức Miss Universe Vietnam vẫn chưa đưa ra lời giải đáp. Ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam chỉ đưa ra phản hồi trên trang cá nhân.

"Chào mọi người. Tôi biết tất cả đang rất háo hức chờ đợi để biết ai sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam. Giám đốc Quốc gia Hương Ly và tôi mới gặp nhau tại Hà Nội để làm việc cùng nhau. Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thông báo chính thức. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn", ông viết.

Với thời gian gấp rút, các fan cho rằng ông Valentin Trần và ban tổ chức Miss Universe Vietnam sẽ sử dụng phương án handpick để lựa chọn đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Trong những cái tên đang được fan Việt kỳ vọng đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 thì Á hậu Hương Ly được nhắc tới nhiều nhất. Tuy nhiên, cô vừa xác nhận tổ chức đám cưới cùng bạn trai vào cuối năm nay nên khả năng người đẹp tiếp tục thi sắc đẹp là không cao.

Các người đẹp khác được nhắc tới trong cuộc đua giành tấm vé đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 Quỳnh Anh, Á hậu 2 Vũ Thúy Quỳnh, người đẹp Paris Bảo Nhi, Quách Tapiau Maily, Hà Kino...

Năm 2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico. Chung cuộc, cô lọt vào top 30.