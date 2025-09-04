Vé xem chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 có giá 40 triệu đồng

TPO - Ông Nawat cho biết giá vé xem chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan có giá dao động từ 5.000 đến 50.000 baht (khoảng 4-40 triệu đồng).

Ngày 4/9, ông Nawat đã tiết lộ về khâu sản xuất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, trong đó có thông tin giá vé đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 21/11, thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp.

Ông Nawat cho biết vé xem chung kết có giá dao động từ 5.000 đến 50.000 baht (khoảng 4-40 triệu đồng). Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Impact Challenger Hall tại Pak Kret, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.

Vé xem chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 có giá dao động từ 5.000 đến 50.000 baht (khoảng 4-40 triệu đồng).

Theo đánh giá của fan sắc đẹp, giá vé chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở mức hợp lý so với mùa giải 2024 ở Mexico và 2023 ở El Salvador.

Năm ngoái, vé đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2024 ở Mexico có giá từ 2,3 triệu đồng đến 36 triệu đồng. Vé đêm chung kết có giá dao động từ 4,6 triệu đồng đến 68 triệu đồng. Nhiều người cho rằng giá vé này khá cao, nằm ngoài tầm chi trả của các fan sắc đẹp muốn tới theo dõi cuộc thi.

Trong khi đó, giá vé chung kết Miss Universe 2023 tổ chức ở El Salvador có hạng thường là 500 USD (khoảng gần 14 triệu đồng), vé VIP là 1.000 USD (khoảng 24,5 triệu đồng) và hạng bạch kim có giá 2.000 USD (khoảng gần 50 triệu đồng).

Ông Nawat cho biết Telemundo - kênh phát sóng chính thức đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 chỉ có thể đáp ứng tiêu chuẩn Full HD (1080p) dù phía MGI của Nawat mong muốn chất lượng 4K. Vì vậy, hình ảnh đêm chung kết có đẹp hay không sẽ phụ thuộc vào hệ thống truyền hình.

Hệ thống giải thưởng chia theo châu lục vẫn được giữ nguyên. Ông Nawat từng phản đối cách chia giải thưởng theo châu lục, nhưng điều này phụ thuộc vào phía Miss Universe. "Họ muốn thế nào thì chúng ta phải làm theo, tôi sẽ không tranh luận với họ", ông nói.

Vòng bán kết sẽ được chia theo châu lục và ban tổ chức sẽ công bố các danh hiệu Continental Queen (Nữ hoàng châu lục) ngay trong đêm thi này. Giải thưởng Best National Costume (Trang phục dân tộc) sẽ được công bố tại đêm chung kết.

Thông tin trên các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan cho biết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến có sự tham gia của khoảng 150 người đẹp, được xem là số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay của một kỳ Hoa hậu Hoàn vũ.

Con số 150 thí sinh gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng việc đông thí sinh không đồng nghĩa với chất lượng cuộc thi được nâng tầm. Phần đông khán giả bày tỏ lo ngại, với số lượng thí sinh quá đông, các phần thi của bán kết, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 kém hấp dẫn và không tạo được sự gay cấn.

Hồi cuối tháng 8, nhiều diễn đàn sắc đẹp đăng tải bài viết cho biết theo tuyên bố của ông Nawat và ông Raúl Rocha - Chủ tịch Miss Universe, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ có thêm giải thưởng phụ mang tên Miss Grand Universe. Người giành được giải thưởng này được đặc cách tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Thông tin gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp và nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả. Nhiều người cho rằng ông Nawat đang can thiệp ngày càng sâu vào sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ và mang theo những hệ quả xấu.

Ông Nawat và ê-kíp MGI đứng ra tổ chức Miss Universe 2025, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối vé cho mùa giải lần thứ 74. Ông cũng giữ vai trò giám đốc điều hành của tổ chức Miss Universe.