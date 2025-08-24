Lỗi ngớ ngẩn ở chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

TPO - Dù được tổ chức với quy mô chuyên nghiệp, hoành tráng, tìm ra được hoa hậu xứng đáng nhưng đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 vẫn có những hạt sạn đáng tiếc.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 đã diễn ra tối 23/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Praveenar Singh. Cô trở thành đại diện chủ nhà Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức vào tháng 11.

Đây là mùa giải đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan được tổ chức dưới sự nắm quyền của ông Nawat với chủ đề New Era (Tạm dịch: Kỷ nguyên mới). Chung kết năm nay được đánh giá hoành tráng, mãn nhãn, tuy nhiên vẫn có những hạt sạn đáng tiếc.

Kết quả xứng đáng

Chiến thắng của Praveenar Singh được lòng fan sắc đẹp Thái Lan và quốc tế. Từ đầu mùa giải, Praveenar Singh là thí sinh nổi bật nhất, được nhiều chuyên trang sắc đẹp và khán giả dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất.

Praveenar Singh được xem là ứng viên có khả năng mang về chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ 3 cho Thái Lan sau gần 40 năm chờ đợi. Cô là nhân vật có sức ảnh hưởng với giới sắc đẹp, với trang cá nhân có gần một triệu người theo dõi.

Praveenar Singh được gọi là cô gái dành cả thanh xuân để thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan với bốn lần dự thi. Sau 3 lần chỉ đạt ngôi á hậu, năm nay cô đã chạm tới vương miện. Người đẹp cao 1,78 m, vóc dáng nóng bỏng, kỹ năng trình diễn ấn tượng. Cô đã tốt nghiệp hai chuyên ngành tiếng Nga và Nghệ thuật tự do tại Đại học Thammasat. Cô thông thạo các ngôn ngữ gồm Anh, Nga.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 sau hơn 15 giờ công chiếu đã đạt hơn 3,4 triệu lượt xem và được nhiều chuyên trang sắc đẹp đưa tin, chứng tỏ sức hút to lớn của Praveenar Singh và cũng minh chứng cho việc ông Nawat đã tổ chức thành công mùa giải đầu tiên sau khi nắm bản quyền.

Bên cạnh việc chọn hoa hậu xứng đáng, ông Nawat và ê-kíp còn được khen ngợi vì đêm chung kết được tổ chức chuyên nghiệp, nhanh gọn. Chất lượng âm thanh, ánh sáng, dàn dựng và các tiết mục trong đêm chung kết cũng nhận về nhiều lời tán thưởng. Có thể nói, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan là một trong những cuộc thi cấp quốc gia có chất lượng tổ chức cao nhất hiện nay.

Với sự thành công của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, khán giả bày tỏ tin tưởng ông Nawat và ê-kíp tiếp tục tổ chức thành công mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 dự kiến diễn ra ở Thái Lan vào tháng 11.

Đương kim hoa hậu không được final walk

Tuy được đánh giá cao nhưng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 vẫn có những điều gây tiếc nuối, đặc biệt là việc đương kim hoa hậu Opal Suchata không được final walk và trao vương miện cho người kế nhiệm.

Opal Suchata là đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 tổ chức ở Mexico, giành ngôi á hậu 3. Sau cuộc thi, cô được TPN Global chọn là đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Thế giới 2025 và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Opal Suchata đã bị ông Nawat và ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tước danh hiệu á hậu 3 vì cho rằng cô vi phạm hợp đồng, tự ý tham dự cuộc thi khác. Vì vậy, Opal không được đồng hành cùng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 trong vai trò đương kim hoa hậu.

Trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, Opal cũng không được xuất hiện trên sân khấu để final walk và trao vương miện cho tân hoa hậu. Người trao vương miện cho Praveenar Singh là Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova.

Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối cho Opal vì không có khoảnh khắc final walk để khép lại nhiệm kỳ trong khi cô là một trong những người đẹp mang về thành tích cao cho Thái Lan ở đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ trong những năm gần đây.

Hạn sạn đáng tiếc

Dù được đánh giá thành công, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 vẫn có những hạt sạn đáng tiếc, được đánh giá là lỗi ngớ ngẩn khiến khán giả xôn xao.

Ngay trên sóng livestream, khán giả đã phát hiện ra lỗi của ban tổ chức trên dải sash dành cho các á hậu. Thay vì chữ Miss Universe, ban tổ chức đã ghi sai chính tả thành "Miss Uninerse". Chỉ có sash của hoa hậu đúng chính tả còn sash của các á hậu đều bị sai.

Ngay sau khi phát hiện lỗi, ông Nawat đã cho in lại sash của các á hậu, tuy nhiên vẫn bị khán giả chỉ trích. "Cả một đêm thi mãn nhãn, quy mô nhưng lại để xảy ra lỗi ngớ ngẩn như vậy", "Thiếu chuyên nghiệp quá, nhìn rất phản cảm", "Ban tổ chức làm ăn tắc trách quá"... cư dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, việc ông Nawat trao 9 giải á hậu cho các người đẹp còn lại trong top 10 cũng gây ý kiến trái chiều. Theo giải thích của Nawat, ông muốn cho các người đẹp trong top 10 danh hiệu để có cơ hội phát triển sự nghiệp vì họ đã đầu tư rất nhiều cho cuộc thi.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc trao quá nhiều giải á hậu làm mất giá trị, tính cạnh tranh của các giải thưởng.