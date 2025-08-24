Người đẹp cao 1,78 m là đại điện chủ nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2025

TPO - Sau bốn lần dự thi, người đẹp Praveenar Singh đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Chiến thắng của cô nhận được sự đồng tình của fan sắc đẹp. Cô trở thành đại diện chủ nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức vào tháng 11.