Người đẹp cao 1,78 m là đại điện chủ nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2025

TPO - Sau bốn lần dự thi, người đẹp Praveenar Singh đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Chiến thắng của cô nhận được sự đồng tình của fan sắc đẹp. Cô trở thành đại diện chủ nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức vào tháng 11.
Chiến thắng của Praveenar Singh được đánh giá được lòng fan sắc đẹp Thái Lan và quốc tế. Từ đầu mùa giải, Praveenar Singh là thí sinh nổi bật nhất, được nhiều chuyên trang sắc đẹp và khán giả dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất.
Đây là lần thứ tư Praveenar Singh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Năm 2023, cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và được đánh giá là thí sinh nặng ký nhưng chỉ giành ngôi á hậu 2 khiến nhiều người tiếc nuối. Trước đó, cô từng đoạt á hậu 1 và 2 vào các năm 2018, 2020.
Praveenar Singh được gọi là cô gái dành cả thanh xuân để thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Tinh thần kiên trì, bền bỉ theo đuổi ước mơ của người đẹp nhận được sự yêu mến từ các fan sắc đẹp. Sau 4 lần dự thi, Praveenar Singh đã chạm tới chiếc vương miện danh giá.
Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, Praveenar Singh được đánh giá là không có đối thủ. Cô giành chiến thắng ở hầu hết giải thưởng phụ, trong đó có giải quan trọng nhất là Best Seller. Người đẹp đã mang về doanh thu hơn 10 tỷ đồng trong thời gian tham gia cuộc thi.
Với kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng và lượng fan hùng hậu, Praveenar Singh được nhận xét là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
Veena Praveenar Singh năm nay 29 tuổi, mang vẻ đẹp sắc sảo pha trộn dòng máu Thái Lan và Ấn Độ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, cô giành chiến thắng ở cuộc thi cấp tỉnh Saraburi.
Veena Praveenar Singh có chiều cao nổi bật 1,78 m, với hình thể nóng bỏng. Kỹ năng trình diễn là điểm mạnh của người đẹp. Trong lần thứ tư thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, cô được nhận xét gầy và mảnh mai hơn nhưng vẫn cuốn hút trên sân khấu.
Người đẹp tốt nghiệp hai chuyên ngành tiếng Nga và Nghệ thuật tự do tại Đại học Thammasat. Cô thông thạo các ngôn ngữ gồm Anh, Nga. Veena Praveenar Singh được nhận xét có kỹ năng ứng xử ấn tượng. Câu trả lời ứng xử của cô trong quá trình thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 từng được Thủ tướng Thái Lan chia sẻ lại trên trang cá nhân vì quá ấn tượng.
Trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, Veena từng nhiều lần đề cập đến câu chuyện bị bắt nạt trong quá khứ và cách đối mặt để trở nên mạnh mẽ. Lúc nhỏ, cô hay bị chế giễu vì là con lai, có chiều cao nổi trội. Lớn lên, Veena nhận ra rằng sự khác biệt đó là điểm mạnh khiến cô được chú ý. Người đẹp cũng học cách yêu thương bản thân.
Veena cho biết cô tham gia các sân chơi nhan sắc vì muốn cổ vũ những người cùng cảnh ngộ, đồng thời dùng sức ảnh hưởng để góp phần giảm tình trạng kỳ thị trong môi trường học đường.
Tài khoản Instagram của Veena Praveenar Singh có gần một triệu người theo dõi. Bên cạnh mảng sắc đẹp, Veena Praveenar Singh tham gia nhiều hoạt động giải trí. Hồi tháng 5, người đẹp có màn xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2025 ở Pháp.
Năm ngoái, đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico là người đẹp Opal Suchata, giành ngôi á hậu 3. Sau cuộc thi, cô tiếp tục đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Thế giới 2025 và đăng quang ngôi vị cao nhất.