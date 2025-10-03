Thí sinh Hoa hậu Hòa bình quyến rũ

TPO - 76 thí sinh diện trang phục cắt xẻ quyến rũ khi khoe dáng trong buổi dạ tiệc trên du thuyền. Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025 đang thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả xứ sở chùa vàng.