Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình quyến rũ

Duy Nam

TPO - 76 thí sinh diện trang phục cắt xẻ quyến rũ khi khoe dáng trong buổi dạ tiệc trên du thuyền. Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025 đang thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả xứ sở chùa vàng.

557002628-1438915770936875-3755085842841394937-n.jpg
556494199-1438916467603472-2453571532826636614-n.jpg
Tối 2/10, 76 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan tham gia buổi tiệc tối trên du thuyền sau khi nhận sash chính thức của cuộc thi. Dàn người đẹp mặc trang phục dạ tiệc lộng lẫy, quyến rũ. Cuộc thi khởi động từ ngày 1/0 với nhiều hoạt động dày đặc. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 18/10 ở Hội trường MGI Hall tại Bangkok, Thái Lan.
558183076-1438916480936804-7574605839183461052-n.jpg
Đại diện chủ nhà Thái Lan - Sarunrat Puagpipat và đại diện Philippines - Emma Tiglao luôn đồng hành cùng nhau tại các sự kiện. Họ được đánh giá là hai đại diện mạnh của châu Á với gương mặt sắc sảo, gu thời trang ấn tượng.
556730092-1438915987603520-7488259911294128661-n.jpg
557244331-1438916257603493-3042273252122188783-n.jpg
Hai người đẹp cùng chọn tông màu vàng gold sang trọng cho buổi tiệc tối.
557630709-1438915707603548-2000903389206757204-n.jpg
557673856-1438916010936851-3863883094402420182-n.jpg
Đại diện Pháp chọn váy cúp ngực quyến rũ. Mới nhập cuộc nhưng cô được đánh giá là ứng viên sáng giá có khả năng chạm tay vào vương miện.
557752270-1438916357603483-2288213613045373549-n.jpg
Đại diện Tây Ban Nha là ứng viên nổi bật của châu Âu. Cô được truyền thông Thái Lan yêu thích, thường xuyên được phóng viên chụp ảnh.
557247061-1438915897603529-1136294201807119641-n.jpg
556410210-1438916117603507-3448658819692364850-n.jpg
Hai người đẹp Paraguay và Guatemala được đánh giá là ứng viên nổi bật của khu vực châu Mỹ. Họ luôn xuất hiện với những bộ trang phục độc đáo, lộng lẫy.
557413906-1438916427603476-6096798618444536588-n.jpg
Cuba cũng là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ.
558050031-1438916077603511-78543149418432369-n.jpg
556782725-1438916390936813-8550408570194099678-n.jpg
Đại diện Ấn Độ khoe chân dài trong thiết kế xẻ cao. Nhan sắc của người đẹp gây tranh cãi vì chiều cao hạn chế, gương mặt nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên, cô được vẫn được xem là ứng viên có khả năng gây bất ngờ.
556809825-1438916534270132-1764023849742977855-n.jpg
Đại diện Cộng hòa Czech là ứng viên tiềm năng ở khu vực châu Âu. Cô có chiều cao nổi bật, nhan sắc ngọt ngào.
557630789-1438915740936878-7703381848609034968-n.jpg
Đại diện Martinique cuốn hút với vẻ ngoài hiện đại, thời trang.
558100181-1438916397603479-5179213471524548906-n.jpg
Cộng hòa Dominica, Peru và Anh đọ dáng trong những thiết kế cắt xẻ táo bạo. Họ đều được nhận xét là những thí sinh tiềm năng của năm nay.
557087389-1438916210936831-158580548637896061-n.jpg
555982890-1438915780936874-4710065579507835364-n.jpg
556743526-1438915807603538-5896829010670449-n.jpg
556897821-1438915927603526-2625842971730408134-n.jpg
Dàn người đẹp khoe dáng trên du thuyền.
558543827-1438916100936842-3981857429691036762-n.jpg
557743052-1438916324270153-8057901474916296961-n.jpg
556871601-1438916334270152-3386111517481037446-n.jpg
555985607-1438916444270141-8442576398500077973-n.jpg
Hoa hậu Hòa bình 2025 đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan với nhiều hoạt động thu hút sự chú ý của truyền thông. Cuộc thi được ông Nawat đầu tư hoành tráng, chuyên nghiệp. Đây cũng là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế khởi động sớm nhất năm nay. Mùa giải 2025, ban tổ chức cũng giới thiệu vương miện mới dành cho tân hoa hậu. Vương miện của hoa hậu được thay mới ba năm một lần.
Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand #Yến Nhi

Xem thêm

Cùng chuyên mục