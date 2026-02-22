Ngoại hình Á hậu Vân Nhi khi tăng 6 kg

TPO - Á hậu Vân Nhi chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về vai diễn đầu tay trong bộ phim "Chuyện tình khâu vai". Người đẹp nói đã tăng 6 kg sau khi hoàn thành quá trình quay phim ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.