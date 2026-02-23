Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Lo ngại cho Hoa hậu Hoàn vũ

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 4 ngày, tài khoản có hơn 7 triệu người theo dõi của tổ chức Miss Universe vẫn biến mất khiến nhiều khán giả lo lắng. Trong khi đó, công tác tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2026 ở Puerto Rico gặp nhiều khó khăn.

Sau 4 ngày biến mất, trang Instagram có hơn 7 triệu theo dõi của Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ vẫn chưa được khôi phục. Trang này hiện có 7 triệu theo dõi với gần 7.000 bài đăng.

Khi truy cập vào đường link của trang, người dùng nhận thông báo: “Profile không hiển thị. Có thể liên kết bị hỏng hoặc trang cá nhân đã bị gỡ”. Đến nay, tổ chức Miss Universe vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

575605069-18429299386128348-2139243320157459052-n.jpg
Trang Instagram có hơn 7 triệu theo dõi của Hoa hậu Hoàn vũ biến mất.

Trước đó, trang Instagram có hơn 3,7 triệu người theo dõi của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch cũng biến mất. Tuy nhiên, trang cá nhân của người đẹp hiện đã được khôi phục trở lại.

Nhiều người đặt nghi vấn tài khoản mạng xã hội của tổ chức Miss Universe và Fatima Bosch đã bị hack.

Những sự cố liên tiếp trong thời gian gần đây làm dấy lên nhiều lo ngại về tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vốn đang trên đà trượt dốc. Trong bối cảnh đó, khán giả hoang mang về khả năng diễn ra thành công của mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2026 dự kiến diễn ra ở Puerto Rico.

Theo một bài báo mới được đăng tải trên tờ El Nuevo Día, nước chủ nhà Puerto Rico đang xem xét ký một hợp đồng mới với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ mà không có chữ ký của doanh nhân người Mexico - Raul Rocha (được biết đến là Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ).

Công ty Du lịch Puerto Rico được cho là đang tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn hơn về khoản đầu tư của mình trong bối cảnh cuộc thi bị giám sát chặt chẽ do những tranh cãi liên quan đến các nhân sự chủ chốt của tổ chức.

Trong bối cảnh ông Raul Rocha đang bị điều tra và biến mất khỏi mạng xã hội suốt nhiều tháng qua, một hợp đồng sửa đổi có thể được ký kết mà không cần tới chữ ký của vị doanh nhân người Mexico này.

Miss Universe - một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời và có tầm ảnh hưởng toàn cầu đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Kể từ khi doanh nhân Raul Rocha bị điều tra, mọi hoạt động của tổ chức không có người điều hành. Hoạt động của đương kim hoa hậu Fatima Bosch cũng mờ nhạt.

Fatima Bosch cũng liên tiếp đối mặt với làn sóng phản đối của công chúng. Cô được xem là Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh cãi nhất lịch sử. Sau hơn 3 tháng đăng quang, người đẹp Mexico vẫn chưa thể chiếm được cảm tình của khán giả.

Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe #Fatima Bosch

Xem thêm

Cùng chuyên mục