Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan kết hôn

TPO - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2010 Pooklook Fonthip Watcharatrakul tiết lộ đã kết hôn cách đây 2 năm. Danh tính chồng người đẹp cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tờ KoreaBoo đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2010 Pooklook Fonthip Watcharatrakul bất ngờ xác nhận cô đã kết hôn từ 2 năm trước. Người đẹp cho biết cô tổ chức đám cưới tại nhà riêng vào ngày 2/12/2024.

Trong đám cưới diễn ra bí mật, Pooklook chỉ mời bạn bè thân thiết và nữ diễn viên hàng đầu Thái Lan Aum Patchrapa đến tham dự. Người đẹp gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp trong showbiz đã giúp vợ chồng cô giữ kín chuyện kết hôn trong những năm qua.

Pooklook Fonthip Watcharatrakul và Pattaradet Sa-nguankwamdee kết hôn năm 2024.

Thông qua ảnh cưới mà Pooklook Fonthip Watcharatrakul tiết lộ, danh tính chồng cô khiến nhiều người bất ngờ. Đó chính là nam diễn viên nổi tiếng Thái Lan - Pattaradet Sa-nguankwamdee.

Pooklook Fonthip Watcharatrakul và chồng từng nhiều lần hợp tác trên màn ảnh. Đầu năm nay, họ đóng chính trong tác phẩm The Fighter. Cặp đôi từng nhiều lần đối diện tin đồn phim giả tình thật nhưng đều im lặng.

Đầu năm 2026, tin đồn về việc Pooklook Fonthip Watcharatrakul và Pattaradet Sa-nguankwamdee đã kết hôn lan truyền khắp showbiz khi họ bị phát hiện cùng chuyển đến căn biệt thự.

Pooklook Fonthip Watcharatrakul sinh năm 1990, cao 1,7 m, đoạt danh hiệu Hoa hậu Thái Lan Hoàn vũ 2010 và đại diện quốc gia tham dự cuộc thi Miss Universe 2010 nhưng không giành thành tích.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thái Lan Hoàn vũ 2010, Pooklook bị tố phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân. Trong loạt ảnh cũ được đào lại, có thể thấy cô đã gọt mặt, nâng mũi, làm gọn cánh và đầu mũi. Thậm chí nhiều người còn khẳng định Pooklook đã hút mỡ bụng và thu gọn vùng bắp đùi để thêm thanh thoát, gợi cảm.

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010, Pooklook lấn sân diễn xuất và để lại nhiều ấn tượng. Người đẹp sinh năm 1990 đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Asian Television Awards lần thứ 21, Nine Entertain Awards 2016 và Siamdara Star Awards 2016.

Chồng cô, Pattaradet Sa-nguankwamdee cũng sinh năm 1990, là diễn viên nổi tiếng xứ chùa vàng. Anh được biết đến qua các phim Ái tình và thù hận, Người đẹp kỳ lạ, Bẫy tình ngọt ngào... Hai tác phẩm đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Pattaradet là Duang Jai Kabot (Trái tim chàng dũng sĩ) và Maturot Logan (Âm thanh địa ngục). Hiện anh là diễn viên độc quyền của Đài Channel 7 (CH7).