Tiếc cho tân Hoa hậu Thái Lan

TPO - Người đẹp Maymint Jiraporn đã đăng quang Hoa hậu Thái Lan 2026. Cô được khen ngợi với nhan sắc thanh lịch, trong trẻo. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì người đẹp không có cơ hội tham gia các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ trên thế giới.

Chung kết Hoa hậu Thái Lan 2026 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Maymint Jiraporn. Hoa hậu Thái Lan tổ chức lần đầu năm 1934, là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, cao quý của xứ sở chùa vàng.

Nhan sắc Maymint Jiraporn sau khi đăng quang nhận được nhiều sự khen ngợi từ người hâm mộ. Cô 22 tuổi, cao 1,7 m, có nhan sắc trong trẻo, thanh lịch và thân hình quyến rũ.

image-3.jpg
image-2.jpg
image-1.jpg
image.jpg
Tân Hoa hậu Thái Lan 2026 Maymint Jiraporn.

Maymint Jiraporn được nhận xét có kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, ấn tượng. Cô có kinh nghiệm hoạt động trong ngành giải trí, từng đảm nhận vai nữ chính trong MV If He Doesn’t Come Back của nhóm Goodboy.

Người đẹp hiện theo học ngành Quản trị Hành chính công tại Udon Thani Rajabhat University. Cô khả năng ứng xử lưu loát, thông minh và khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.

Trong chung kết, Maymint Jiraporn nhận vương miện từ người tiền nhiệm là Hoa hậu Thái Lan 2025 Chotnapa Kaewjarun. Cô từng đại diện Thái Lan tham dự Miss Cosmo 2025 ở Việt Nam và lọt vào top 10.

Khán giả đang bày tỏ băn khoăn tân Hoa hậu Thái Lan Maymint Jiraporn sẽ được cử tham dự cuộc thi quốc tế nào. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức cuộc thi là công ty TPN Global vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.

Dưới thời TPN Global, các Hoa hậu Thái Lan từng được cử đi thi những cuộc thi sắc đẹp danh giá như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên từ năm 2023, TPN Global mất bản quyền Miss World, sau đó là Miss Universe.

Từ đó, các tân Hoa hậu Thái Lan được cử đi thi những cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác ngoài Big 6. Khán giả bày tỏ tiếc nuối vì cuộc thi Miss Thailand có lịch sử lâu đời (92 năm) nhưng ngày càng mất tiếng tăm sau khi không còn bản quyền Miss World.

"Tân Hoa hậu Thái Lan đẹp quá, nhan sắc của cô ấy rất phù hợp với cuộc thi Miss World", "Nhan sắc này không được đến với Miss World hay Miss Universe thì tiếc quá", "Chánh cung Thái Lan mà giờ phải đi thi mấy cuộc thi kém tiếng hơn"... khán giả bình luận.

Trước đó, Hoa hậu Thái Lan 2023 - Chonnikarn Supittayaporn phải tham dự Miss Global ở Việt Nam, trong khi đó Hoa hậu Thái Lan 2024 - Dinsorsee Kernjinda không được cử đi thi quốc tế như những người tiền nhiệm.

Duy Nam
