Nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ trốn truy nã giờ ra sao?

Duy Nam
TPO - Một người đi đường đã bắt gặp nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip - cựu CEO Miss Universe tại Mexico City. Bà Anne đã mất tích khỏi mạng xã hội kể từ tháng 11/2025 sau khi bị tòa án Thái Lan ban hành lệnh bắt giữ.

Ngày 25/2, các diễn đàn sắc đẹp Latinh truyền tay nhau đoạn video do một người đi đường quay lại, trong đó có sự xuất hiện của nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip - cựu CEO Miss Universe. Địa điểm của video được cho là thủ đô của Mexico.

Trong video, bà Anne mặc áo choàng màu vàng, đeo kính đen và đang đứng chờ xe ở một địa điểm công cộng. Người quay video cũng là một fan sắc đẹp đã rất bất ngờ khi bắt gặp bà Anne ở Mexico City. Người này chia sẻ: "Tôi không thể tin được mình lại tình cờ gặp dì Anne ở Mexico City".

641456315-1373993451436230-5330425405061270696-n.jpg
Hình ảnh nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip được người đi đường ở Mexico City quay lại.

Kể từ tháng 11/2025, bà Anne biến mất khỏi mạng xã hội sau khi bị tòa án Thái Lan ban hành lệnh bắt giữ. Tháng 12/2025, ông Osmel Sousa - người được mệnh danh là ông trùm hoa hậu Venezuela vô tình đăng tải đoạn video ghi lại cảnh động đất giữa lúc ông đang tham gia một cuộc họp tại Mexico, trong đó có sự xuất hiện của bà Anne Jakrajutatip.

Sau khi phát hiện ra sự việc, ông Osmel Sousa đã xóa clip khỏi trang cá nhân. Tuy nhiên, đoạn video đã lan truyền trong cộng đồng fan sắc đẹp và gây xôn xao.

Trước đó, thông tin bà Anne bỏ trốn sang Mexico được nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul xác nhận thông qua một clip trên YouTube. Ông Sondhi Limthongkul khẳng định bà Anne đã trốn tránh kế hoạch phục hồi và các nghĩa vụ pháp lý bằng cách bỏ sang Mexico.

Ông Sondhi nói bà Anne đã trốn sang Mexico để ẩn náu dưới sự bảo trợ của doanh nhân Raul Rocha - chủ sở hữu của Miss Universe. Ông cho biết thêm bà Anne đã có được quyền công dân Mexico nhờ sự giúp đỡ của ông Raul.

Ông cho rằng do vụ kiện tụng, gánh nặng nợ nần và nhiều cáo buộc khác, bà Anne có thể sẽ không thể trở về Thái Lan trong một thời gian dài do nguy cơ bị bắt giữ và có thể bị truy tố lên tới 10-15 năm.

Bà Anne hiện bị tòa án Thái Lan ban hành lệnh bắt giữ sau khi bà không ra hầu tòa hôm 25/11/2025 trong vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tòa án đã lên lịch xét xử vụ án do ông Rawiwat Maschamadol là nguyên đơn chống lại Công ty TNHH JKN Global Group và bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip về tội lừa đảo.

Bà Anne chính thức rời vị trí CEO của tổ chức Miss Universe hồi tháng 5/2025. Sau đó, cuộc thi do doanh nhân người Mexico - Raul Rocha tiếp quản, điều hành. Tuy nhiên, ông Raul hiện cũng đang bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) truy nã vì các tội danh tội phạm có tổ chức, buôn lậu vũ khí và nhiên liệu.

Anne Jakrajutatip - chủ của JKN Global Group PCL - gây chú ý khi tuyên bố mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) với giá khoảng 20 triệu USD vào tháng 10/2022. Tuy nhiên công việc làm ăn của nữ tỷ phú liên tục sa sút, rơi vào nợ nần.

Kênh truyền hình kỹ thuật số JKN18 vốn thuộc sở hữu của nữ tỷ phú chuyển giới đã phải chính thức thông báo ngừng phát sóng, có hiệu lực từ 0h ngày 26/1/2026 (theo giờ Việt Nam).

Quyết định dừng phát sóng được đưa ra sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) chính thức hủy tư cách công ty niêm yết của công ty mẹ JKN Global Group PCL vào ngày 26/12/2025.

Duy Nam
